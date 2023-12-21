Twitter çöktü (X), erişim sağlanamıyor!

Bugüne kadar Facebook veya Instagram platformlarında yaşanan çökmeleri Twitter platformunda öğreniyorduk ancak bu kez Twitter çöktü. Bir süredir Twitter kullanıcıları akış alamıyor ve hesaplarını göremiyor.

08.30'dan beri erişim problemleri yaşanıyor

Downdetector platformuna göre saat 8.30 sularından bu yana Twitter platformunda erişim sorunları yaşanıyor. Sunucu kaynaklı olduğu tahmin edilen sorun hem mobil uygulamaları hem de web sitesini etkiliyor.

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Şimdilik resmi bir açıklama yok ve Twitter kullanıcıları çareyi arama motorlarında bulmaya çalışıyor. Twitter platformunun gidişatı ile ilgili güncellemeleri anında sizlerle paylaşacağız.

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