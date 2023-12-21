Twitter çöktü (X), erişim sağlanamıyor!

08.30'dan beri erişim problemleri yaşanıyor
Downdetector platformuna göre saat 8.30 sularından bu yana Twitter platformunda erişim sorunları yaşanıyor. Sunucu kaynaklı olduğu tahmin edilen sorun hem mobil uygulamaları hem de web sitesini etkiliyor.
Şimdilik resmi bir açıklama yok ve Twitter kullanıcıları çareyi arama motorlarında bulmaya çalışıyor. Twitter platformunun gidişatı ile ilgili güncellemeleri anında sizlerle paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.