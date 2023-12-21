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    Anlık Bildirim

    Twitter çöktü (X), erişim sağlanamıyor!

    Twitter platformuna sabah erken saatlerden bu yana erişim sağlanamıyor. Twitter kullanıcıları çareyi arama motorlarında bulmaya çalışıyor ve diğer platformlarda araştırıyor.
    Twitter
    Bugüne kadar Facebook veya Instagram platformlarında yaşanan çökmeleri Twitter platformunda öğreniyorduk ancak bu kez Twitter çöktü. Bir süredir Twitter kullanıcıları akış alamıyor ve hesaplarını göremiyor.

    08.30'dan beri erişim problemleri yaşanıyor

    Downdetector platformuna göre saat 8.30 sularından bu yana Twitter platformunda erişim sorunları yaşanıyor. Sunucu kaynaklı olduğu tahmin edilen sorun hem mobil uygulamaları hem de web sitesini etkiliyor.

    Şimdilik resmi bir açıklama yok ve Twitter kullanıcıları çareyi arama motorlarında bulmaya çalışıyor. Twitter platformunun gidişatı ile ilgili güncellemeleri anında sizlerle paylaşacağız.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 11 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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