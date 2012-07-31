Twitter'da $ işaretiyle "Cashtag" dönemi başladı

İnternet dünyasının popüler sosyal ağ ve mikroblog servisi Twitter, birine cevap vermek için kullanılan @ ve bir konudan bahsetme sırasında kullanılan # simgelerinden sonra $ işaretini kullanıma sundu.

"Cashtag" olarak anılmaya başlanan $ işaretiyle birlikte, mesajlarda adı geçen firmalar etiketlenebilecek ve bu sayede Twitter dünyasında etiketlenen firmayla ilgili son paylaşılan bilgilere, örneğin anlık piyasa bilgilerine direkt olarak ulaşılabilecek.

Twitter'ın kendi resmi hesabındaki açıklamayla kullanıma sunulan “Cashtag” ile etiketlenen firma ise dünyanın önde gelen holdinglerinde General Electric oldu.