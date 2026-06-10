The Social Network'ün devam filminden ilk fragman yayınlandı: Odakta yine Facebook var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Facebook'un kuruluş hikâyesini ekrana taşıyan The Social Network (Sosyal Ağ), yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. The Social Reckoning adını taşıyan bu devam filmi, 9 Ekim'de vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün ilk fragmanı paylaştı.

The Social Reckoning, Zuckerberg'in Kongre Karşısına Çıktığı Sürece Odaklanıyor

Bu kez hikâyenin merkezinde, Facebook'un karıştığı skandallar var. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. Facebook'un kirli çamaşırlarının ortaya saçılması, Zuckerberg'in kongre karşısında ifade verdiği bir soruşturmayı tetikliyor.

The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekiliyor olsa da Mark Zuckerberg'i bu kez farklı bir oyuncu canlandırıyor. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr gibi isimlereşlik ediyor.

Enola Holmes 3 geliyor; Netflix yeni fragmanı paylaştı 1 gün önce eklendi

Devam filmindeki tek büyük değişiklik Mark Zuckerberg'i canlandıran oyuncu değil. İlk filmin yöneten usta yönetmen David Fincher da The Social Reckoning'de yer almıyor. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Oscar ödüllü bir senarist olan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte kendi filmlerini yönetmeye başlamıştı. Bu yüzden bu kez Fincher gibi bir yönetmenle iş birliğine gitmesine gerek kalmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Social Network'ün devam filminden ilk fragman geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: