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    The Social Network'ün devam filminden ilk fragman yayınlandı: Odakta yine Facebook var

    The Social Network'ün devam filmi The Social Reckoning'den ilk fragman yayınlandı. Odakta bu kez Facebook'un 2021'de karıştığı skandal ve takip eden mahkeme süreci var.  

    The Social Network'ün devam filminden ilk fragman yayınlandı: Odakta yine Facebook var
    Facebook'un kuruluş hikâyesini ekrana taşıyan The Social Network (Sosyal Ağ), yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. The Social Reckoning adını taşıyan bu devam filmi, 9 Ekim'de vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün ilk fragmanı paylaştı.

    The Social Reckoning, Zuckerberg'in Kongre Karşısına Çıktığı Sürece Odaklanıyor

    Bu kez hikâyenin merkezinde, Facebook'un karıştığı skandallar var. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. Facebook'un kirli çamaşırlarının ortaya saçılması, Zuckerberg'in kongre karşısında ifade verdiği bir soruşturmayı tetikliyor.

    The Social Reckoning, The Social Network'e doğrudan bir devam filmi olarak çekiliyor olsa da Mark Zuckerberg'i bu kez farklı bir oyuncu canlandırıyor. Devam filmi için geri dönmeyen Jesse Eisenberg'in yerini Jeremy Strong (Succession) alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jeremy Allen White, Mikey Madison ve Bill Burr gibi isimlereşlik ediyor.

    Devam filmindeki tek büyük değişiklik Mark Zuckerberg'i canlandıran oyuncu değil. İlk filmin yöneten usta yönetmen David Fincher da The Social Reckoning'de yer almıyor. İlk filmde sadece senaryoyu yazan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturuyor. Oscar ödüllü bir senarist olan Sorkin, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte kendi filmlerini yönetmeye başlamıştı. Bu yüzden bu kez Fincher gibi bir yönetmenle iş birliğine gitmesine gerek kalmadı.

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