Twitter'da markaları takip etmek satın alma trendini artırıyor

İnsanların anlatmak istediği konuları 140 karakter sınırlı olarak yayınladıkları mikroblog sitesi Twitter 250 milyon kullanıcıya yaklaştı ve artık bu işten gelir elde etmeye başlayan bir şirket haline geldi. Reklam konusunda fazla seçeneği olmasa da Twitter reklam trendlerini başlatarak önemli bir gelir elde etmişti. Ardından reklam tweetleri servisini devreye alan Twitter bundan da önemli gelirler elde etmeye başladı.





Constant Contact ve Chadwick Martin Bailey adlı analiz firmalarının ortak yaptıkları bir çalışmaya göre Twitter'ın gönderi ve trendlerde reklamını yaptığı markalara yönelik satın alma eğiliminin artış gösterdiği ortaya çıktı.





ABD çapında 18 ve üzeri 1491 tüketici üzerinde yapılan ankette tüketicilerin gösterilen markalardan oldukça fazla etkilendikleri belirlendi.





Twitter üzerinde bir markayı takip etmeye başlayanların yüzde 60'ı bunu arkadaşlarına da tavsiye ederken yüzde 50'si markadan alışveriş yapmaya başlıyor.





Twitter üzerindeki beğenilen firmaların listeleri ise çok ilgi görmüyor. Ankete katılanların yüzde 21'i listedeki markaları takip ederken yüzde 79'u on adetten daha az markayı takip ediyor.





Markayı takip etmeye başlayanların yüzde 75'i markayı takip etmeyi bırakmazken yüzde 25'i bir süre sonra listesinden çıkarıyor.





Markaları takip etme nedenleri olarak ise yüzde 64 firmanın çalışanı olduğu için, yüzde 61 marka ile ilgili haberleri ilk olarak okuyan olmak için, yüzde 48'i promosyonlar için, yüzde 36'sı özel içeriklere ulaşmak için, yüzde 28'i ise başkalarıyla paylaşmak için şeklinde sıralanıyor.





Markayı takip edenlerin yüzde 84'ü sadece takip etmekle yetinirken yüzde 23'ü cevap vermeyi tercih ediyor.





Twitter kullanıcılarının yüzde 50'si bir saatte birden fazla kere internete girerken, Facebook kullanıcılarının yüzde 34'ü bir saatte birden fazla kere internete giriyor.





Twitter kullanıcıları Facebook'u daha fazla kullanıyor. Yüzde 60'ı haftada üç saat Facebook kullanırken Facebook kullanıcılarının yüzde 49'u da haftada üç saat Facebook kullanıyor.





Marka takipçilerinin yüzde 67'si markalarından daha fazla içerik ve promosyon bekliyor. Bu da markaların farklı stratejiler geliştirmelerine neden oluyor.





Facebook ile ilgili yapılan marka araştırmasında da kullanıcıların yüzde 56'sı markayı beğendikten sonra arkadaşlarına tavsiye ettiğini söylerken yüzde 51'i markadan ürün satın almayı tercih ettiğini belirtiyor.





Araştırma sosyal ağlardaki marka sadakatinin alışveriş alışkanlıklarını yönlendirdiğini ortaya koyuyor.