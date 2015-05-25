UC Berkley'in yeni algoritması robotlara insan benzeri öğrenme yetisi getiriyor

Robotlar bildiğiniz üzere daha önceden programlanan görevleri yapma konusunda inanılmaz hızlı ve etkili çalışma gösteriyor. Ancak iş programlanmayan yani beklenmedik durumlara geldiği zaman ise iş tam tesine dönerek birçok problem ortaya çıkabiliyor. Bu noktada UC Berkley araştırmacılarının geliştirdiği yeni bir algoritma, robotlara insan benzeri öğrenme yetisi getiriyor.

Temeline insanların "deneme - yanılma" öğrenme şeklini oturtan UC Berkeley'in geliştirdiği algoritma, robotlara verilen görevleri "derin öğrenme" tekniği çerçevesinde hata yapa yapa çözme yetisi kazandırıyor. Aşağıda yer alan deneme videosundan da görülebildiği üzere konu hakkında bir nevi çözüm üreten PR2 (BRETT rumuzlu) robot modeli, söylendiği kadarıyla ilk seferinde 12 dakika süren bir tekerlek takma görevini, yapay zeka üzerinden kavrayarak bir dahaki seferde hemen yerine getirebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden ve ilerleyen dönem için farklı hareketler doğrultusunda da güncelleneceği belirtilen algoritmanın yapabildiklerini bahsi geçen aşağıdaki video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://newscenter.berkeley.edu/2015/05/21/deep-learning-robot-masters-skills-via-trial-and-error/