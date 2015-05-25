Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

UC Berkley'in yeni algoritması robotlara insan benzeri öğrenme yetisi getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
UC Berkley'in yeni algoritması robotlara insan benzeri öğrenme yetisi getiriyor
 
Robotlar bildiğiniz üzere daha önceden programlanan görevleri yapma konusunda inanılmaz hızlı ve etkili çalışma gösteriyor. Ancak iş programlanmayan yani beklenmedik durumlara geldiği zaman ise iş tam tesine dönerek birçok problem ortaya çıkabiliyor. Bu noktada UC Berkley araştırmacılarının geliştirdiği yeni bir algoritma, robotlara insan benzeri öğrenme yetisi getiriyor.
Temeline insanların "deneme - yanılma" öğrenme şeklini oturtan UC Berkeley'in geliştirdiği algoritma, robotlara verilen görevleri "derin öğrenme" tekniği çerçevesinde hata yapa yapa çözme yetisi kazandırıyor. Aşağıda yer alan deneme videosundan da görülebildiği üzere konu hakkında bir nevi çözüm üreten PR2 (BRETT rumuzlu) robot modeli, söylendiği kadarıyla ilk seferinde 12 dakika süren bir tekerlek takma görevini, yapay zeka üzerinden kavrayarak bir dahaki seferde hemen yerine getirebiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden ve ilerleyen dönem için farklı hareketler doğrultusunda da güncelleneceği belirtilen algoritmanın yapabildiklerini bahsi geçen aşağıdaki video ile rahatlıkla görebilirsiniz. 

http://newscenter.berkeley.edu/2015/05/21/deep-learning-robot-masters-skills-via-trial-and-error/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
muratkaya 4 yıl
Videoyu izleyince hayran kaldım. Bu algoritma sayesinde basit bir işi yapmak için uzun uzun programlamak yerine kendi kendine yapabilecek. Gelecekten korkmaya da başlıyorum aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 4 yıl
Hadi bakalım skynet e doğru gidiyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hümiyettin 4 yıl
Peki bu robotlar bilinçli midir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Skynet is coming...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Bizimkilerde itüro da sumo falan yapsınlar.

Ne kadar vizyon sahibi ülkeyiz öyle aman aman bıcır bıcır tatlı şey.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1669 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, robot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Uygulama Haber : Haftanın En İyi Android Uygulamaları - 25 Mayıs 2015 4 yıl CepKask ile ilgili bilmeniz gerekenler bu videoda! "Kırık ekranlar artık sorun değil" 4 yıl Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim