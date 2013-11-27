U-Cat adlı robot ile gemi batıklarını keşfetmek kolaylaşacak

Oluşan kazalar, savaşlar ya da balıklara yuva olması için bilerek batırılan gemiler, genelde oldukça derinde oldukları için araştırma sürecinde birçok sorun meydana gelebiliyor. Bunun için hazırlanan U-Cat, görevini kendi başına yerine getirebiliyor.

Avrupa Komisyonu desteğiyle Arrows projesi kapsamında hazırlanan U-Cat, su kaplumbağası tarzında hazırlanan birbirinden bağımsız ayak yapısıyla gemi batıklarını keşfetmek için geliştiriliyor. Tamamen otomatik olarak kablo bağlantısı olmadan çalışabilen ve üzerinde yer alan video kamerası ile batıkların sanal haritasının çıkartılmasına yardımcı olan U-Cat, ufak boyutları sayesinde her türlü noktaya rahatlıkla giriş yapabiliyor, bu sayede de pahalı ve büyük robotların riske atılmasını önüne geçiyor.

Akdeniz ve Baltık Denizi bünyesinde testleri yapılan robot kaplumbağa U-Cat hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ttu.ee/news/news-2/university-2/a-robot-turtle-will-help-underwater-archaeologists-to-inspect-shipwrecks/