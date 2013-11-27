Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

U-Cat adlı robot ile gemi batıklarını keşfetmek kolaylaşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
336
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
U-Cat adlı robot ile gemi batıklarını keşfetmek kolaylaşacak
Oluşan kazalar, savaşlar ya da balıklara yuva olması için bilerek batırılan gemiler, genelde oldukça derinde oldukları için araştırma sürecinde birçok sorun meydana gelebiliyor. Bunun için hazırlanan U-Cat, görevini kendi başına yerine getirebiliyor.
Avrupa Komisyonu desteğiyle Arrows projesi kapsamında hazırlanan U-Cat, su kaplumbağası tarzında hazırlanan birbirinden bağımsız ayak yapısıyla gemi batıklarını keşfetmek için geliştiriliyor. Tamamen otomatik olarak kablo bağlantısı olmadan çalışabilen ve üzerinde yer alan video kamerası ile batıkların sanal haritasının çıkartılmasına yardımcı olan U-Cat, ufak boyutları sayesinde her türlü noktaya rahatlıkla giriş yapabiliyor, bu sayede de pahalı ve büyük robotların riske atılmasını önüne geçiyor.
Akdeniz ve Baltık Denizi bünyesinde testleri yapılan robot kaplumbağa U-Cat hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
U-Cat adlı robot ile gemi batıklarını keşfetmek kolaylaşacak

http://www.ttu.ee/news/news-2/university-2/a-robot-turtle-will-help-underwater-archaeologists-to-inspect-shipwrecks/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell'in iddialı mobil iş istasyonu Precision M3800, Türkiye'de 6 yıl Kaspersky Özel: Akıllı telefonların güvenlik riskleri, devletleri bekleyen tehlikeler... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim