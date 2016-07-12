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UFC organizasyonu satılıyor

Karma dövüş sanatları konusunda uzun yıllardır ekranların vazgeçilmez ismi olan UFC (Ultimate Fighting Championship), ABD’li bir ortaklık tarafından 4 milyar dolar karşılığında satın alınıyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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20 yıldan fazla bir süredir karma dövüş sanatları mücadelelerini ekranlara taşıyan UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonu, ABD’li bir ortaklık tarafından 4 milyar dolar karşılığında satın alınıyor.

1993 yılında ilk müsabakaları düzenleyen UFC, uzak doğu dövüş sporları arasında en etkili olanını belirlemeyi amaçlıyordu. Karate, judo, jiujitsu, boks, Thai gibi sanatları kullanan sporcular, zamanla karma bir dövüş stili belirlemeye başladı ve sonrasında bugünlere gelindi.

Ayrıca Bkz. "Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı"

UFC müsabakaları, 150 farklı ülkede yayınlanıyor. ABD, Brezilya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İtalya'da içerikleri izlemek ücretli. Ayrıca UFC Fight Pass ile mobil cihaz ve akıllı televizyon kullanıcıları aylık 10$ civarında bir ücretle tüm maçlara erişebiliyor. UFC bugüne kadar 300’den fazla müsabaka düzenledi ve büyük bir ilgi görüyor. Ayrıca EA tarafından geliştirilmiş oyunları da mevcut. Geçmiş yıllarda rakibi olan pek çok dövüş organizasyonunu bünyesine katmıştı.

UFC organizasyonunun başında Dana White yer alıyor. Çatı firma Zuffa LLC’yi ise iki kardeşi yönetiyor. Yani bir aile şirketi. Ayrıca Abu Dhabi yönetiminin de hisselerde yüzde 10 civarında bir payı bulunuyordu. UFC organizasyonunu satın alan ise Hollywood kaynaklı yetenek ajansı WME-IMG, danışman firmalar Silver Lake Partners LP, KKR & Co ile Dell’den oluşan bir ortaklık. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-11/martial-arts-league-ufc-sells-for-4-billion-to-wme-img-others Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl
Uuuu, Bruce Buffer'a zam yaparlar artık. Bari hazır el atmışler şu Herb Dean'ı da kovsalar...
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Seyrim 2 yıl
Hayırlı olsun.. :)
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vjdrsjejv 2 yıl
YouTube'daki kanalı devam etsin gerisi o kadar da mühim değil benim açımdan.
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