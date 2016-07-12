UFC organizasyonu satılıyor

20 yıldan fazla bir süredir karma dövüş sanatları mücadelelerini ekranlara taşıyan UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonu, ABD’li bir ortaklık tarafından 4 milyar dolar karşılığında satın alınıyor.

1993 yılında ilk müsabakaları düzenleyen UFC, uzak doğu dövüş sporları arasında en etkili olanını belirlemeyi amaçlıyordu. Karate, judo, jiujitsu, boks, Thai gibi sanatları kullanan sporcular, zamanla karma bir dövüş stili belirlemeye başladı ve sonrasında bugünlere gelindi.

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UFC müsabakaları, 150 farklı ülkede yayınlanıyor. ABD, Brezilya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İtalya'da içerikleri izlemek ücretli. Ayrıca UFC Fight Pass ile mobil cihaz ve akıllı televizyon kullanıcıları aylık 10$ civarında bir ücretle tüm maçlara erişebiliyor. UFC bugüne kadar 300’den fazla müsabaka düzenledi ve büyük bir ilgi görüyor. Ayrıca EA tarafından geliştirilmiş oyunları da mevcut. Geçmiş yıllarda rakibi olan pek çok dövüş organizasyonunu bünyesine katmıştı.

UFC organizasyonunun başında Dana White yer alıyor. Çatı firma Zuffa LLC’yi ise iki kardeşi yönetiyor. Yani bir aile şirketi. Ayrıca Abu Dhabi yönetiminin de hisselerde yüzde 10 civarında bir payı bulunuyordu. UFC organizasyonunu satın alan ise Hollywood kaynaklı yetenek ajansı WME-IMG, danışman firmalar Silver Lake Partners LP, KKR & Co ile Dell’den oluşan bir ortaklık.