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    Anlık Bildirim

    Zack Snyder, popüler dövüş organizasyonu UFC ile bağlantılı bir film çekecek

    Zack Snyder, Brawler adını taşıyan yeni bir film çekmeye hazırlanıyor. UFC ile iş birliği içinde çekilecek olan film, genç bir UFC dövüşçüsünün şampiyonluk mücadelesini konu alacak.
    Zack Snyder UFC Tam Boyutta Gör
    Dev bir bütçeyle çektiği Rebel Moon filmleri de başarısız olduktan sonra stüdyoların güvenini iyiden iyiye kaybeden Zack Snyder, bir süre daha küçük çaplı projelerle yetinecek gibi görünüyor. Şu anda Netflix çatısı altında polisiye türünde bir film hazırlayan Snyder, bu hafta adını yeni bir projeye daha yazdırdı. Brawler adını taşıyan bu film, popüler dövüş organizasyonu UFC'ye odaklanacak. Zaten film de UFC ile iş birliği içerisinde hayata geçirilecek.

    Zack Snyder, yönetmen koltuğuna oturacağı bu filmin senaryosunu  Shay Hatten (Ballerina) ve Kurt Johnstad (300) ile birlikte yazacak. Bu ekip daha önce Rebel Moon'un senaryolarını da birlikte yazmıştı.

    Zack Snyder'ın Filmi, Genç Bir UFC Dövüşçüsünün Şampiyonluk Mücadelesini Konu Alacak

    Son yıllarda popülerliği daha da artan UFC bugüne kadar filmlere konu olabilecek, ilgi çekici birkaç hikâye yaratmış olsa da Brawler bunlardan birine odaklanmayacak. Bunun yerine kurmaca bir dövüşçünün şampiyonluğa uzanan hikâyesini ekrana taşıyacak.

    Brawler için şimdilik bir çıkış tarihi açıklanmadı. Diğer yandan Zack Snyder'ın önce Brawler'ı mı yoksa kasım ayında duyurulan polisiye filmini mi yöneteceği de henüz netlik kazanmış değil.

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    S
    swordoftemple 9 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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