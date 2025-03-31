Zack Snyder, popüler dövüş organizasyonu UFC ile bağlantılı bir film çekecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dev bir bütçeyle çektiği Rebel Moon filmleri de başarısız olduktan sonra stüdyoların güvenini iyiden iyiye kaybeden Zack Snyder, bir süre daha küçük çaplı projelerle yetinecek gibi görünüyor. Şu anda Netflix çatısı altında polisiye türünde bir film hazırlayan Snyder, bu hafta adını yeni bir projeye daha yazdırdı. Brawler adını taşıyan bu film, popüler dövüş organizasyonu UFC'ye odaklanacak. Zaten film de UFC ile iş birliği içerisinde hayata geçirilecek.

Zack Snyder, yönetmen koltuğuna oturacağı bu filmin senaryosunu Shay Hatten (Ballerina) ve Kurt Johnstad (300) ile birlikte yazacak. Bu ekip daha önce Rebel Moon'un senaryolarını da birlikte yazmıştı.

Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 2 gün önce eklendi

Zack Snyder'ın Filmi, Genç Bir UFC Dövüşçüsünün Şampiyonluk Mücadelesini Konu Alacak

Son yıllarda popülerliği daha da artan UFC bugüne kadar filmlere konu olabilecek, ilgi çekici birkaç hikâye yaratmış olsa da Brawler bunlardan birine odaklanmayacak. Bunun yerine kurmaca bir dövüşçünün şampiyonluğa uzanan hikâyesini ekrana taşıyacak.

Brawler için şimdilik bir çıkış tarihi açıklanmadı. Diğer yandan Zack Snyder'ın önce Brawler'ı mı yoksa kasım ayında duyurulan polisiye filmini mi yöneteceği de henüz netlik kazanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Zack Snyder imzalı bir UFC filmi geliyor: Brawler