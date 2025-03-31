Zack Snyder, popüler dövüş organizasyonu UFC ile bağlantılı bir film çekecek

Zack Snyder, yönetmen koltuğuna oturacağı bu filmin senaryosunu Shay Hatten (Ballerina) ve Kurt Johnstad (300) ile birlikte yazacak. Bu ekip daha önce Rebel Moon'un senaryolarını da birlikte yazmıştı.
Zack Snyder'ın Filmi, Genç Bir UFC Dövüşçüsünün Şampiyonluk Mücadelesini Konu Alacak
Son yıllarda popülerliği daha da artan UFC bugüne kadar filmlere konu olabilecek, ilgi çekici birkaç hikâye yaratmış olsa da Brawler bunlardan birine odaklanmayacak. Bunun yerine kurmaca bir dövüşçünün şampiyonluğa uzanan hikâyesini ekrana taşıyacak.
Brawler için şimdilik bir çıkış tarihi açıklanmadı. Diğer yandan Zack Snyder'ın önce Brawler'ı mı yoksa kasım ayında duyurulan polisiye filmini mi yöneteceği de henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo