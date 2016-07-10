Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı

Uzun süren beta sürecinden sonra hafta içerisinde ABD ve belli başlı ülkelerde indirmeye sunulan Pokemon Go artırılmış gerçeklik oyunu, şimdiden gündeme oturmayı başardı. Oyuncuların sürekli gezmesini gerektiren oyun, çeşitli kazalara sebebiyet veriyor.

Oyunda Pokemon yakalayabilmek için, harita üzerinde gösterilen noktalara giderek çaba göstermeniz gerekiyor. Bu da haliyle her mekanda yapılabilecek bir şey değil. Örneğin ABD’de bir sürücü, otoyolda araç kullanırken Pokemon yakalamak için aniden duruyor ve büyük bir kazaya sebebiyet veriyor. Sürücü ifadesinde, Pokemon yakalayabilmek için her türlü riski göze almanız gerektiğini belirtmiş.

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Diğer bir ilginç olayda ise yine ABD’de bir kullanıcı, nehir kıyısında su Pokemonu yakalamak için gezindiği sırada suda boğulmuş bir ceset buluyor. Ayrıca mücadele esnasında kendisine zarar verenler de mevcut. Örneğin bir kullanıcı kaldırımda yürürken düşüyor ve ayak bileğini burkuyor. Diğer bir kullanıcı briketlerin üzerinden geçerken elini yaralıyor.

Oyunda, aksesuarlar için sanal mağazaları bulmanız gerekiyor. Bu mağazalar da müze gibi binaların olduğu noktalara yerleştirilmiş. Avusturalya’da bir polis merkezinin sanal mağaza noktası olduğu için yoğun bir oyuncu akınına uğradığı ifade ediliyor.

Pokemon konseptinin ilk yaygınlaştığı dönemde de, özellikle çocukların kazalarını okumuştuk. Hatta Ferhat isimli bir çocuk, kendisini Pokemon olarak görerek 4. kattan atlamış ve kırık ayaklar ile kurtulmuştu. Görülen o ki, Pokemon konusunda insanların bağımlılıkları hep aynı kalıyor.