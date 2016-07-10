Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı

Uzun süren beta sürecinden sonra hafta içerisinde ABD ve belli başlı ülkelerde indirmeye sunulan Pokemon Go artırılmış gerçeklik oyunu, şimdiden gündeme oturmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
33,2b
1
55
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süren beta sürecinden sonra hafta içerisinde ABD ve belli başlı ülkelerde indirmeye sunulan Pokemon Go artırılmış gerçeklik oyunu, şimdiden gündeme oturmayı başardı. Oyuncuların sürekli gezmesini gerektiren oyun, çeşitli kazalara sebebiyet veriyor.

Oyunda Pokemon yakalayabilmek için, harita üzerinde gösterilen noktalara giderek çaba göstermeniz gerekiyor. Bu da haliyle her mekanda yapılabilecek bir şey değil. Örneğin ABD’de bir sürücü, otoyolda araç kullanırken Pokemon yakalamak için aniden duruyor ve büyük bir kazaya sebebiyet veriyor. Sürücü ifadesinde, Pokemon yakalayabilmek için her türlü riski göze almanız gerektiğini belirtmiş.

Ayrıca Bkz. "Yürüyen ölüler bu kez sonsuz koşu türüne geldi"

Diğer bir ilginç olayda ise yine ABD’de bir kullanıcı, nehir kıyısında su Pokemonu yakalamak için gezindiği sırada suda boğulmuş bir ceset buluyor. Ayrıca mücadele esnasında kendisine zarar verenler de mevcut. Örneğin bir kullanıcı kaldırımda yürürken düşüyor ve ayak bileğini burkuyor. Diğer bir kullanıcı briketlerin üzerinden geçerken elini yaralıyor.

Oyunda, aksesuarlar için sanal mağazaları bulmanız gerekiyor. Bu mağazalar da müze gibi binaların olduğu noktalara yerleştirilmiş. Avusturalya’da bir polis merkezinin sanal mağaza noktası olduğu için yoğun bir oyuncu akınına uğradığı ifade ediliyor.

Pokemon konseptinin ilk yaygınlaştığı dönemde de, özellikle çocukların kazalarını okumuştuk. Hatta Ferhat isimli bir çocuk, kendisini Pokemon olarak görerek 4. kattan atlamış ve kırık ayaklar ile kurtulmuştu. Görülen o ki, Pokemon konusunda insanların bağımlılıkları hep aynı kalıyor. 

 

http://www.cartelpress.com/pokemon-go-major-highway-accident-man-stops-middle-highway-catch-pikachu/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
edirneli86 3 yıl en beğenilen Muhammet1993
Muhammet1993
Böyle bir konu da bile hükümet düşmanları gelir hükümete sallar . aa aaa gelmişler bile :)

Amerikada oluyor bizde değil. Korkma hazreti resine laf eden yok.
Muhammet1993Böyle bir konu da bile hükümet düşmanları gelir hükümete sallar . aa aaa gelmişler bile :)Amerikada oluyor bizde ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +79
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serocan39 3 yıl
Desenize Pokemon oynarken ölenlerin sayısı, öz çekim yaparken ölenlerin sayısını geçecek bu gidişle.
Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0quz28 3 yıl
Sürücü ifadesinde, Pokemon yakalayabilmek için her türlü riski göze almanız gerektiğini belirtmiş.
bunu söyleyen bir kişi nasıl araba kullanıyor acaba akıl hastası herhalde tamamen saçmalık
Sürücü ifadesinde, Pokemon yakalayabilmek için her türlü riski göze almanız gerektiğini belirtmiş.bunu söyleyen bir kişi nasıl araba kullanıyor acaba akıl h...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr_mrh 3 yıl
Sanırım bir önlem olarak geniş yolların etrafında pokemon bulunmuyor, ben çok gezdim ama yok. Geniş yollar yerine ara sokaklarda dar caddelerde bulabilirsiniz. Ama en fazla pokemon bulacağınız yerler merkezde ki parklar, özellikle parkta tarihi yapılarda varsa oraya çadır kurup orada oynamak gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justbasic.co 3 yıl
ahaha geçen pikaçulu tişört gördüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swons 3 yıl
Yok artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnansetek 3 yıl
Muhammet1993 kimin oğlu yazık vallahi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 3 yıl
Bize de bu ilginç haberleri okumak kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LouisVuitton 3 yıl
Fake haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Amerikan şirketleri rahatsız olmuştur tabi. Aynısını Tesla için de yapıyor BP, Renault, VW gibi şirketler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazmayı_Severim 3 yıl
Türkiye'de tek bir çocuğun, pokemonu yakalamak için camdan atladı şeklinde haberi yeter yasaklanması için yani öyle oyunu çok beklemeyin tamamen pamuk ipliğine bağlı geleceği Türkiye için


Adana'dan gelecek haberleri bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
.
.
.Ne EMBESİL bir çğa doğru gidiyoruz...........
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swons 3 yıl
Olacağı buydu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 3 yıl
Ve Türkiye'den bir haber eksisozluk.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JiggySaw 3 yıl
Oyunun yasaklanması gibi bir durum olacağını sanmıyorum ama araç kullandığımızı anlayıp o sırada Pokemon yakalamamızı engelleyebilirler böyle giderse... Hali hazırda zaten yürüdüğünüzü, araba kullandığınızı anlıyor, yumurtanın kuluçka mesafesi belli bir hızın üzerinde gittiğinizde dolmuyor, aynı sistemi Pokemon yakalama için de getirebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33177 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nintendo, Popüler ve
5 etiket daha pokemon go pokemon accidents Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC orta segmentte Desire 10 modeliyle rekabet edecek 3 yıl Pokemon Go patladı, Nintendo hisseleri 7.5 Milyar Dolar değer kazandı 3 yıl TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır 3 yıl Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak 3 yıl Müjde! Pokemon Go'ya takas özelliği geliyor 3 yıl TP-LINK’ten yeni alan adları açıklaması 3 yıl Twitter, tweet’leri arşivleyen siteleri kapatmaya başladı 3 yıl Zotac 3GB GeForce GTX 1060 Mini geliyor 3 yıl Pokemon Go'da Pikachu yakalamanın en kolay yolu 3 yıl Samsung Galaxy J2 2016 ve Smart Glow resmiyet kazandı 3 yıl Insta360 Nano ile iPhone’ununuz sanal gerçeklik kamerasına dönüşüyor 3 yıl Warcraft için devam filmleri gündemde 3 yıl ZeroLemon’dan Galaxy S7 için bataryalı kılıf 3 yıl Hayaletleri önce cebinizde avlayın 3 yıl Apple, kullanıcı arayüzlerinde patent ihlali yaptı 3 yıl Samsung'dan giriş seviyesi model; Galaxy J1 Ace Neo 3 yıl Fotoğraflarınızı tek tıkla sanat eserine dönüştürün 3 yıl Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı hack’lendi 3 yıl Samsung Galaxy S7 Active, suya ne kadar dayanıklı? 3 yıl Canlı Yayın Tekrarı "Soru Cevap, Yeni vergiler, AMD Radeon RX 480 ve GeForce GTX 1060" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı Sonraki Güneş Sistemi dışında ilk su bulutları keşfedildi 3 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte Yengeç Nebulası'nın 'atan kalbi' 3 yıl Yürüyen ölüler bu kez sonsuz koşu türüne geldi 3 yıl Dell'in oyun ve profesyonel bilgisayarlarını konuştuk 3 yıl The Flash filmi aradığı kadın başrol oyuncusunu buldu 3 yıl 4TB Samsung 850 EVO SSD modeli raflara çıkmaya başladı 3 yıl Pokémon Go çıktı, Nintendo hisseleri fırladı 3 yıl Samsung Gear S2 için en büyük güncelleme geliyor 3 yıl Vivo X7 ilk gün 250 bin adetlik satış rakamına ulaştı 3 yıl Facebook Messenger'a kendi kendini imha eden mesajlar geliyor 3 yıl Spotify’dan yepyeni bir servis: OOO 3 yıl TP-LINK unutkanlığının kurbanı oldu 3 yıl Asus ROG G752VS: GTX 1070’li dizüstü bilgisayar 3 yıl Samsung Galaxy J Max: Giriş seviyesine yeni dev 3 yıl Gigabyte, oyunculara yönelik XTREME GAMING güç kaynağını duyurdu 3 yıl Minecraft yapay zekanın öğrenmesine yardımcı oluyor 3 yıl Türk geliştiricilerden sade bir bulmaca oyunu 3 yıl GeForce GTX 1060'ın Türkiye fiyatı ve kartın detaylı analizi 3 yıl Özelleştirilmiş Radeon RX 480, hız aşırtma konusunda iddialı 3 yıl Gigabyte GTX 1080 Gaming G1 inceleme videosu "Daha hızlı, daha serin" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim