UMIDIGI S3 Pro modeli 48MP Sony IMX586 sensör ile rekor kırmaya geliyor

Bir dönemin sadece kopya cihazlar dendiğinde akla gelen Çinli üreticileri artık ilklerin ve yeniliklerin adresi haline geldi. Huawei gibi üreticiler kendi yeniliklerini kullanırken Umidigi gibi alt firmalar ise pek çok teknolojiyi piyasada ilk kez sunma başarısını gösteriyor.

UMIDIGI S3 Pro özellikleri

Çinli Umidigi yakın zamanda piyasaya sunacağı S3 Pro akıllı telefon modelinde 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör kullanarak bir ilke imza atmayı planlıyor. Yaz aylarında tanıtılan bu etkileyici sensör henüz piyasaya sürülmüş değil.

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48 efektif megapiksel değerine sahip olan IMX586 sensörü bu açıdan 41MP sensöre sahip Lumia 1020 ve 40MP sensöre sahip Huawei P20 Pro modellerini de geride bırakmış olacak. İlginç olan ise Sony’nin kendi amiral gemilerinden önce Çinli bir müşterisine sensörü tedarik etmiş olması.

Sony IMX586 sensöründe 0.8 mikron metre ile sektörün en küçük piksel boyutlarına ulaşılıyor. Dörtlü bayer filtresi ile yüksek renk hassasiyeti sunan sensör ayrıca pozlama kontrol ve sinyal işleme gibi önemli işlevleri yerine getirerek daha yüksek dinamik diyafram aralığı sunuyor. Bu sayede çok daha detaylı 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde edilebiliyor.

UMIDIGI S3 Pro modelinin daha çok orta seviyeye yakın bir telefon. 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlükte çentikli ekran, Helio P23 yonga seti, 6GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 5150mAh kapasiteli bir batarya olduğu bilgisi var. Telefon yıl bitmeden piyasada olacak.