UPS, drone'la tıbbi numune teslimatına başlıyor

Lojistik devi UPS bugün bir basın açıklaması yaparak drone üreticisi Matternet ile yaptığı iş birliği sayesinde WakeMed'in Kuzey Karolina'nın Raleigh şehrindeki hastanesinde drone'larla tıbbi numune teslimatına başlayacağını duyurdu.

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UPS ve Matternet, ABD Federal Havacılık Kurulu ve Kuzey Karolina Eyaleti Ulaştırma Departmanı'nın onayı ile tıbbi numunelerin taşındığı günlük rutin uçuşlar gerçekleştirecek. Daha önce WakeMed, bu numuneleri trafiğe takılarak gecikme yaşayabilen kurye araçlarıyla yapıyordu.

Tıbbi numune merkezi laboratuara uçarak gidecek

Drone'lu teslimat için ilk önce kan örneği ve parça örneği gibi tıbbi numune, bir tıp uzmanı tarafından hava aracına yükleniyor. Daha sonra havalanan drone önceden belirlenmiş rotaya sadık kalarak WakeMed’in merkezi patoloji laboratuvarındaki iniş pistine doğru uçuyor.

UPS ve Matternet daha sonra programı analiz edecek ve drone'ların ülke genelindeki diğer hastanelerde bu tür teslimatları iyileştirmek için nasıl daha yaygın bir şekilde kullanılabileceğini belirleyecek. UPS daha önce benzer bir uygulamayı test etmek için Zipline ile iş birliği yapmıştı.

https://pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1553546776652-986