Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi resmen açıkladı: Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan geliyor

Tesla öncülüğünde tüm markalar elektrikli otomobillere yönelmiş durumdalar. Audi tasarım patronu Marc Lichte, A4 ile aynı büyüklükte bir elektrikli sedan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
1 ay
6,1b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Audi, ilk tamamen elektrikli aracı e-tron SUV'nin ardından bir dizi yeni elektrikli otomobil daha sunarak vites yükseltmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devinin Tesla Model 3'e rakip olacak küçük bir elektrikli sedan çıkarmayı planladığı bildirildi.
Ayrıca Bkz. "Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu"
Autocar internet sitesinin raporuna göre Audi, 2023 yılında Model 3'e rakip olarak A4 ile aynı büyüklükte bir elektrikli sedan çıkaracak. Bahsi edilen otomobilin, A6 boyutundaki e-tron GT ile aynı PPE (Premium Platform Electric) platformunu paylaşacağı belirtiliyor.

Audi tasarım patronu açıkladı

Audi tasarım patronu Marc Lichte, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "A4 boyutunda bir e-tron GT de olacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Alman şirket küçük elektrikli sedan gelmeden önce e-tron Sportback elektrikli SUV ve Q4 e-tron SUV modellerini piyasaya sürecek. Q4 e-tron bu ayın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept olarak sergilenmişti.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-plans-launch-a4-sized-electric-saloon-2023 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shkoksal 1 ay en beğenilen
Tasarım müthiş, rengi de hoşmuş. :) Keşke bu şekilde çıksa :)
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cnv_58 1 ay
2023 deniyor tesla o zamana kadar alır başını gider
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 1 ay
Araç tasarımı çok güzel, elektrikli araçlar ile ilgili olarak hiç değinilmeyen bir konu var, şarj soketleri telefonlarda ki gibi ayrı ayrı mı olacak yoksa bir standart var mı ?
Araç tasarımı çok güzel, elektrikli araçlar ile ilgili olarak hiç değinilmeyen bir konu var, şarj soketleri telefonlarda ki gibi ayrı ayrı mı olacak yoksa bir s...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aydınayhan 1 ay
ıyı guzelde forumdakıler fakır yanı şahın dogan arabası olanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 1 ay
Tesla'nın kutu gibi düz tasarımlı arabalarından sonra muazzam olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeytinkoy 1 ay
Tasarım ateş ediyor resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medyxnet 1 ay
tasarımda audi'nin ezeceği çok net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 1 ay
sonraki alacağım araç elektrikli olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
312 . 1 ay
Çok geç kaldılar. Tesla uçtu gitti 4. arabayı tanıttı daha 1 süper araba 1 ağır araç çıkarıcak 1-2 seneye. 2030 gibi bu lider markaların adı silinebilir piyasadan bu kafa ile devam ederlerse uzak doğulular bu işte geri kalmadı almanlar kendini bitiricek bu kafa ile iyide olur bizim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Robota döndürüp üstüne binesim geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Premium markalar içerisinde en iyi tasarımı Mercedes ve Audi yapıyor Bmw ise zaten yokları oynuyor yıllardır aynı tas aynı hamam. Bmw'nin tasarımda artık kendisini aşması lazım Mercedes ve Audi tasarımda alıp başını gidiyor. Audi bu tasarımı tüm modellerine getirirse satışlarda Mercedes'i zorlar. Audi 2023'e kalmadan bu aracı üretmeli yoksa Tesla'yı falan yakalayamaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Çıksa sanki alabilecen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 1 ay
menzil olarak da rakip olur umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6132 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve
9 etiket daha elektrikli araç model 3 audi sedan e-tron gt Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi 1 ay Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor 1 ay Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Google’ın robotik bölümü yapay zeka odağında yeniden canlanıyor 1 ay Bakan Pakdemirli: "Yerli elektrikli traktörümüz 7 lira şarjla 8 saat çalışacak" 1 ay Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü 1 ay Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka destekli video kayıt özellikleri 1 ay Apple’a kötü haber: TV+’ın isim hakkı Turkcell’de! 1 ay 1.5 milyon TL'lik Audi, Huawei P30 Pro'ya emanet 1 ay 2019 Mercedes-AMG A35 4MATIC Sedan tanıtıldı 1 ay WhatsApp uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor 1 ay Xiaomi Mi 9X detaylanıyor 1 ay Sony yeni aksiyon kamerası RX0 II modelini duyurdu 1 ay Turkcell TV+ uygulaması 12 milyon indirme rakamını geride bıraktı 1 ay Huawei Watch GT Active ve Elegant akıllı saatleri duyuruldu 1 ay Sony, 4.2 milyon PlayStation VR başlığı sattı 1 ay Samsung Galaxy Note 10 tuşsuz tasarım ile gelebilir 1 ay Serinin uygun fiyatlı üyesi P30 Lite karşınızda! 1 ay Dördüncü nesil Apple TV artık Apple TV HD oldu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Audi resmen açıkladı: Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan geliyor Sonraki Huawei’nin 40W şarj destekli yeni powerbank'i dizüstü bilgisayarları bile şarj edebiliyor 1 ay Huawei FreeBuds Lite duyuruldu 1 ay Huawei "akıllı" gözlüğünü duyurdu 1 ay Xbox Live Gold Nisan 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 1 ay Tesla Model 3, Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil oldu 1 ay Katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi açıklandı 1 ay Delikli ekran ve 48 MP kameralı Nokia X71'in tanıtım tarihi belli oldu 1 ay Oppo Reno'nun dört renk seçeneği ile geleceği doğrulandı 1 ay Ford Fiesta ve Ford Focus'un hibrit seçeneği 2020'de satışa çıkıyor 1 ay Boeing'e bir darbe daha! Çin ve Airbus, 300 uçaklık dev bir anlaşma imzaladı 1 ay Huawei FreeLace kablosuz kulaklıklar fonksiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor 1 ay AirPower bu kez AirPods kablosuz şarj kutusunun paketinde göründü 1 ay DxOMark’ın yeni lideri: Huawei P30 Pro 1 ay Elektrikli BMW i4 modeli 600 kilometre gibi iddialı bir menzille geliyor 1 ay Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon 1 ay Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş 1 ay Huawei P30’a merhaba deyin! İşte P30 özellikleri 1 ay Huawei P30 Pro tanıtıldı! Huawei P30 Pro özellikleri 1 ay Youtube, Netflix ve Amazon ile rekabet etmekten vazgeçti 1 ay Tesla, araçlarını tam otonom sürüş için yeni donanımla güncelliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim