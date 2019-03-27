Audi resmen açıkladı: Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan geliyor

Audi, ilk tamamen elektrikli aracı e-tron SUV'nin ardından bir dizi yeni elektrikli otomobil daha sunarak vites yükseltmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devinin Tesla Model 3'e rakip olacak küçük bir elektrikli sedan çıkarmayı planladığı bildirildi.

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Autocar internet sitesinin raporuna göre Audi, 2023 yılında Model 3'e rakip olarak A4 ile aynı büyüklükte bir elektrikli sedan çıkaracak. Bahsi edilen otomobilin, A6 boyutundaki e-tron GT ile aynı PPE (Premium Platform Electric) platformunu paylaşacağı belirtiliyor.

Audi tasarım patronu açıkladı

Audi tasarım patronu Marc Lichte, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "A4 boyutunda bir e-tron GT de olacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Alman şirket küçük elektrikli sedan gelmeden önce e-tron Sportback elektrikli SUV ve Q4 e-tron SUV modellerini piyasaya sürecek. Q4 e-tron bu ayın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept olarak sergilenmişti.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-plans-launch-a4-sized-electric-saloon-2023