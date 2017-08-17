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UPS, sanal gerçeklik ile eğitime başlıyor

Sanal gerçeklik artık direksiyon eğitimlerinde önemli bir rol oynamaya başladı. Kursiyerler VR içeriklerle yoğun bir eğitime tabi tutulabiliyor. UPS de bu trende katıldı.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürüş eğitiminde sanal gerçeklik desteğine artık daha çok ihtiyaç duyuluyor. Pek çok firma ehliyet kursları için farklı senaryolar geliştirmiş durumda. Dünyanın en büyük nakliyat şirketlerinden UPS, dağıtım araçlarını kullanan şoförlere sanal gerçeklik ile eğitime başlıyor.

Eğitim sanalda

UPS hali hazırda şoför kursiyerlere dokunmatik ekranlar üzerinden eğitim veriyordu. Eylül ayından itibaren HTC Vive destekli sürüş eğitimlerine geçilecek. Sadece dağıtım aracı sürücülerinin bu kurstan yararlanacağı ifade ediliyor.

İlerleyen dönemlerde UPS; lift, kargo çekicileri ve diğer görevleri yerine getiren çalışanlarına da eğitim vermeyi planlıyor. Bunun için sadece sanal gerçeklik değil zengin gerçeklik teknolojisinden de yararlanılacak. Yani kursiyerler bazen kask takarak bazen de aracın başına geçerek farklı senaryolarda davranış şekillerini öğrenecekler.

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Bu tür branşlarda sanal gerçeklik desteğine ihtiyaç duyulması konseptin sürekliliği için de önem arz ediyor. Henüz son kullanıcı tarafında uygun fiyatlarda kask bulmak mümkün değil. Aksesuar tarzındaki gözlükler de istenen yoğunluğu yakalayamıyor. Bu bakımdan kurumsal tarafta yapılacak yatırımlar ile uzun vadede karşılığı alınabilecek. 

 

https://www.engadget.com/2017/08/15/ups-use-vr-train-student-delivery-drivers/ Yorum Yaz
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