USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor

Kripto para dünyasının son dönemine damga vuran en önemli kripto paralardan birisi şüphesiz USD Tether ya da USDT. Kırılgan olmayan bir yatırım aracı vaadiyle yola çıkan Tether şirketinin tüm kripto para piyasasını kırılgan hale getirdiği pek çok kişi tarafından iddia ediliyor.

Kapsamı büyüyor

Her bir USDT karşılığında anlaşmalı bankalarda 1$ rezerve ettiğini iddia eden Tether’in, Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesine çıkması için manipülasyon yaptığı iddia edilmiş ve soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket tamamen dolara dayanmadığını ve değerli emtialar ile desteklendiğini itiraf etmişti.

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Tether yola çıktığında sadece dolar değil Avro ve Japon Yeni ile desteklenen para birimleri hedefi vardı. Bugüne kadar şirket USDT ve EURT olarak iki kripto para piyasaya sürdü. Dolaşımdaki USDT toplamı 4 milyar dolar iken EURT ise 40 milyon Avro değerinde. Henüz Japon Yeni için bir haber yok.

Bununla birlikte Tether yeni para birimleri üzerinde çalışıyor. İlk etapta kripto para teknolojilerinin büyük ilgi gördüğü Çin’de yuan destekli bir para birimi planlanıyor. CNHT adındaki bu yeni birimin offshore bankalarda yuan rezervine karşılık dolaşımda olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Çin devlet bankasının yakın zamanda bir kripto para birimi çıkaracak olmasının CNHT biriminin önünü kesebileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan Tether şirketi altın, kauçuk ve petrole dayalı olarak da yeni kripto para birimleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Hali hazırda MAPR223 gibi değerli emtiaları rezerve eden kripto para birimleri mevcut. Özellikle kırılgan dönemlerde stabil para birimlerine geçmek isteyen yatırımcılar için USDT gibi alternatifler önem kazanmaya başladı.