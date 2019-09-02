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USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor

Yoluna USDT para birimi ile başlayan Tether şirketi sonrasında EURT birimini piyasaya sürmüştü. Şimdi Japon Yeni, Çin Yuanı ve farklı değerli emtialar yol haritasında.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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USD Tether kripto para şirketi varlığını genişletiyor

Kripto para dünyasının son dönemine damga vuran en önemli kripto paralardan birisi şüphesiz USD Tether ya da USDT. Kırılgan olmayan bir yatırım aracı vaadiyle yola çıkan Tether şirketinin tüm kripto para piyasasını kırılgan hale getirdiği pek çok kişi tarafından iddia ediliyor.

Kapsamı büyüyor

Her bir USDT karşılığında anlaşmalı bankalarda 1$ rezerve ettiğini iddia eden Tether’in, Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesine çıkması için manipülasyon yaptığı iddia edilmiş ve soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket tamamen dolara dayanmadığını ve değerli emtialar ile desteklendiğini itiraf etmişti.

Ayrıca Bkz. "Huami toplamda 100 milyon giyilebilir cihaz sattı"

Tether yola çıktığında sadece dolar değil Avro ve Japon Yeni ile desteklenen para birimleri hedefi vardı. Bugüne kadar şirket USDT ve EURT olarak iki kripto para piyasaya sürdü. Dolaşımdaki USDT toplamı 4 milyar dolar iken EURT ise 40 milyon Avro değerinde. Henüz Japon Yeni için bir haber yok.

Bununla birlikte Tether yeni para birimleri üzerinde çalışıyor. İlk etapta kripto para teknolojilerinin büyük ilgi gördüğü Çin’de yuan destekli bir para birimi planlanıyor. CNHT adındaki bu yeni birimin offshore bankalarda yuan rezervine karşılık dolaşımda olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Çin devlet bankasının yakın zamanda bir kripto para birimi çıkaracak olmasının CNHT biriminin önünü kesebileceği düşünülüyor.

Diğer taraftan Tether şirketi altın, kauçuk ve petrole dayalı olarak da yeni kripto para birimleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Hali hazırda MAPR223 gibi değerli emtiaları rezerve eden kripto para birimleri mevcut. Özellikle kırılgan dönemlerde stabil para birimlerine geçmek isteyen yatırımcılar için USDT gibi alternatifler önem kazanmaya başladı.

 


https://news.bitcoin.com/tether-plans-to-mint-a-digital-yuan-and-commodity-coins-says-bitfinex-shareholder/ Yorum Yaz
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utkubartu61 2 gün
Kripto paralar düşse de çıksa da hacmi azalsa da gündemden düşmüyorlar. Ekonomik krizdeki Venezuela Brezilya Türkiye ve bazı Afrika ülkelerinde önemi artıyor. Bu durumda yok bitcoin 0 olacakmış yok balon sönecekmiş gibi yorumlar pişmanlık olur.
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tanerss 2 gün
Bildiğin scam. Bütün kripto piyasasını şişirdi. Tether balonu söndüğünde bütün kripto balonuda sönecek.
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