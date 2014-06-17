UV ışığa duyarlı mürekkep kullanan 3D çizim kalemi CreoPop, Indiegogo projesine hızlı bir başlangıç yaptı

Geçtiğimiz haftalarda ilk bilgileri gelen ve 3Doodler ile Lix gibi diğer birçok benzerinden sunduğu güvenlik seviyesiyle (Yüksek sıcaklık yerine UV -Morötesi- ışığa duyarlı mürekkep kullanıyor) ayrılan üç boyutlu çizim kalemi CreoPop, oldukça hızlı bir başlangıçla Kickstarter benzeri yapısıyla tanınan Indiegogo üzerinden destek aramaya başladı.

Oldukça modern bir gövde tasarımıyla hazırlanan CreoPop, 800 mAh gücündeki bataryasıyla yaklaşık 2 saat kablosuz olarak çalışma gösterebiliyor. Uç kısmında güneş ışığına benzer bir güç sunabilen üç adet UV diyot yer alan kalem, bu sayede taşıdığı soğuk mürekkebi dondurarak üç boyutlu baskıların / çizimlerin yapılmasına imkan tanıyor. Toksik madde içermeyen ve değiştirilebilen soğuk mürekkep kapsülleriyle 3mm kalınlığında 14 metre baskı verebilen CreoPop, farklı renkleri de aktif olarak kullanabiliyor. 190 x 37 x 35mm'lik nispeten kompakt gövdesinde batarya durumu hakkında bilgi veren LED aydınlatma sistemi taşıyan üç boyutlu baskı kalemi, manyetik (Buzdolabı üstü vb.), güzel kokulu ya da karanlıkta parlayabilen mürekkep çeşitleriyle de kullanılabiliyor. Mürekkep fiyatlarının ise standart versiyonlar için 2$, özel versiyonlar içinse 3$ seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Indiegogo üzerinde bugün başlatılan proje ile şimdiden 11,982$ toplamayı başaran CreoPop, bitimine daha 34 gün kala yapılacak en az 69$ (15$ kargo ve 5 mürekkep kartuşu) bağış ile elde edilebiliyor. Dağıtımına 2015'in Şubat ayında başlanacak olan üç boyutlu baskı kalemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/creopop-the-world-s-first-3d-pen-with-cool-ink