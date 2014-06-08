Uber 17 milyar dolar değere ulaştı





Cepten taksi çağırma sistemlerinin öncülerinden olan Uber, teknoloji şirketleri arasında hızla yükselerek en değerli teknoloji şirketlerinin arasına katılmayı başardı.





37 ülkede 127 şehirde hizmet veren Uber, son olarak aldığı 1.2 milyar dolarlık yatırımla toplam şirket değerini 17 milyar dolara yükseltti. Kendisine her altı ayda bir büyüme hedefi koyan şirketin çalışan sayısı da 1000'e yükselmiş durumda. Bu haliyle Uber en değerli özel teknoloji şirketleri arasına katılmış durumda.





Uygulama ile kolayca taksi çağırılabilirken, kullanıcının yerini tarif etmesine gerek kalmıyor zira şoför çağıran kişinin konumunu görebiliyor. Uygulama ile taksi ücreti de ödenebilirken, bulunan konuma ortalama ne kadar ücret yansıyacağı da hesap edilebiliyor. Kullanıcı en yakındaki taksicinin kim olduğunu ve aracın plakasını da uygulamadan görebiliyor. Bu işten hem Uber komisyon alıyor hem de taksi hizmetleri hızlı ve kolay hale geliyor.





Uber gittiği ülkelerde ilgi gördüğü ve kendi komisyon düzenlemelerini yaptığı için zaman zaman taksicilerin veya aracı kurumlarının tepkisi ile karşılaşıyor. Kullanıcılara özel sürücü ayarlama imkanı sunan UberX uygulaması da yine tepki gören faaliyetlerden.





Uber faaliyet gösterdiği ülke sayısını artırmayı düşünüyor ve ülkemiz de bir süre sonra buna dahil olabilir. Ancak ülkemizde nasıl bir tepki göreceği merak konusu.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2459119,00.asp