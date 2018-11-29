Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi

Geçmiş hareketleri aklında tutuyor
Oyun için geliştirilen yapay zekalar nesiller olarak ilerler ve yaptığı hatalara, kazandıkları başarılara göre evrimleşerek bir sonraki nesle bilgi aktarımı yapar. Ancak Montezuma’s Revenge oyununun sadece seviye biri, onlarca farklı odadan ve yüzlerce birbirine bağlı işlemden oluşmakta. Hiçbiri de düz bir çizgi üzerinde ilerlemiyor. Uber, yeni bir hafıza yönetim tekniğini yapay zeka algoritmasına entegre ederek, yapay zekaya daha önce yaptığı işlemleri hatırlatıp, buna göre gelecekte yapacağı işleri düzenlemesini öğretmiş. Böylelikle Montezuma’s Revenge oyununda başka bir insanın sahip olduğu rekorun kırılması sağlandı. Yeni yapay zeka ortalama 400.000 civarı, en yüksek ise 2 milyon puan toplamayı başardı. Oyunun birinci seviyesine ait çözüm taslağına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.
Uber’in 2016 yılında kurduğu AI lab tarafından geliştirilen bu hafıza tekniği şimdilik oyunlarda başarı sağlasa da, gerçek hayat problemlerinin çözümünü de kolaylaştıracak. Firma benzeri başka bir oyun Pitfall üzerinde de 21,000 puan toplayarak çoğu insandan daha iyi bir sonuç ortaya çıkarmış.Ayrıca Bkz. "Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı"
https://www.technologyreview.com/s/612470/uber-has-cracked-two-classic-80s-video-games-by-giving-an-ai-algorithm-a-new-type-of-memory/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu biraz insan eli deymiş gibi geldi bana !
Haberde de belirttiğim gibi sadece oyunun nasıl olduğunu göstermek amaçlı ekledim o videoyu. Oynayan yapay zeka değil anlayacağınız. Yanlış anlaşılma için kusura bakmayın.
Teşekkürler.