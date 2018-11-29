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Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi

Daha öncesinde hiçbir yapay zeka algoritmasının birinci seviyesini bile geçemediği klasik atari oyunu, Uber’in yeni hafıza tekniği ile geliştirdiği yapay zeka algoritması tarafından geçildi.
5 ay
4,7b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi
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Uber geliştirdiği yeni bir yapay zeka algoritması ile klasik atari oyunlarından Montezuma’s Revenge’i çözmeyi başardı. 80’lerin klasiklerinden Montezuma’s Revenge, temel olarak labirentten kaçış oyunu. Odalar arası silah, tılsım, anahtar vb. eşyaları toplayarak çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Metroidvania olarak adlandırılan bu tür yapay zekanın korkulu rüyası durumunda. Çünkü bu oyunlarda anahtarı nereden aldığınızı, nereye gitmeniz gerektiğini, silahların, tılsımların ne işe yaradığını, kapıların nerede olduğunu aklınızda tutarken, bir yandan da yaratıklara ve tuzaklara karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Haliyle Super Mario gibi düz bir ilerleyiş çizgisini içeren oyunlara kıyasla, yapay zeka için çok daha karışık bir oyun türü oluşuyor. Hatta hiçbir algoritma bugüne kadar bu tarz oyunların birinci seviyesini bile geçememişti.

Geçmiş hareketleri aklında tutuyor

Oyun için geliştirilen yapay zekalar nesiller olarak ilerler ve yaptığı hatalara, kazandıkları başarılara göre evrimleşerek bir sonraki nesle bilgi aktarımı yapar. Ancak Montezuma’s Revenge oyununun sadece seviye biri, onlarca farklı odadan ve yüzlerce birbirine bağlı işlemden oluşmakta. Hiçbiri de düz bir çizgi üzerinde ilerlemiyor. Uber, yeni bir hafıza yönetim tekniğini yapay zeka algoritmasına entegre ederek, yapay zekaya daha önce yaptığı işlemleri hatırlatıp, buna göre gelecekte yapacağı işleri düzenlemesini öğretmiş. Böylelikle Montezuma’s Revenge oyununda başka bir insanın sahip olduğu rekorun kırılması sağlandı. Yeni yapay zeka ortalama 400.000 civarı, en yüksek ise 2 milyon puan toplamayı başardı. Oyunun birinci seviyesine ait çözüm taslağına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi
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Uber’in 2016 yılında kurduğu AI lab tarafından geliştirilen bu hafıza tekniği şimdilik oyunlarda başarı sağlasa da, gerçek hayat problemlerinin çözümünü de kolaylaştıracak. Firma benzeri başka bir oyun Pitfall üzerinde de 21,000 puan toplayarak çoğu insandan daha iyi bir sonuç ortaya çıkarmış. 

Ayrıca Bkz. "Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı"
Antik bir Aztek tapınağından kaçmak için uğraştığınız Montezuma’s Revenge isimli oyunun ne kadar karmaşık olduğunu daha iyi anlamanız açısından seviye bir ve altı arasını içeren aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Hatta merak ettiyseniz oyunun online bir versiyonunu bu bağlantı üzerinden deneyimleyebilirsiniz.

https://www.technologyreview.com/s/612470/uber-has-cracked-two-classic-80s-video-games-by-giving-an-ai-algorithm-a-new-type-of-memory/ Yorum Yaz
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TheStarBox 5 ay
Olm bu nasıl oyun la! Videoyu izlerken içime sıkıntı bastı :D Çok zor ama bir o kadar da zamanına göre çok gelişmiş bir oyun.
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SEO-Uzmanı 5 ay
yapay zeka daha sistematik bir oyun düzeninde oyunu oynar !
bu biraz insan eli deymiş gibi geldi bana !
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Kefelon 5 ay SEO-Uzmanı
Merhaba,
Haberde de belirttiğim gibi sadece oyunun nasıl olduğunu göstermek amaçlı ekledim o videoyu. Oynayan yapay zeka değil anlayacağınız. Yanlış anlaşılma için kusura bakmayın.
Teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-F01EF196D 5 ay SEO-Uzmanı
Yapay zeka da bu şekilde oynayabilir, mekanik olarak hareket etmesine lüzum yok. Yeni nesil yapay zeka sistemleri biyolojik evrim mantığını kullanıyor. Yapay zeka dışarıdan müdahale olmadan oyunu kendi kendine defalarca oynuyor. Eğer ki mekanik olarak hareket etmediği bir oyun düzeni puan almasını engellemiyor ve de bir kayba neden olmuyorsa bu şekilde ortaya çıkmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Nasıl bir canlı bir kusura sahipse ama bu yaşantısını engellemediği için nesillerce aktarılabiliyorsa yapay zeka için de aynı durum söz konusu.
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OverClocK1ng 5 ay
Aaaaay en sevdiğim oyun. Sırf bunun için evde Commodore64 var...
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yapay zeka, uber ve
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