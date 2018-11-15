Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı

Slack çalışma grubunuz için sohbet botu, Howdy
XOXCO tarafından geliştirilen Howdy isimli bu sohbet botu Slack üzerinde çalışabilen ve toplantıları zamanlama gibi işlemleri gerçekleştirebilen ilk ticari yapay zeka yazılımı olması ile dikkat çekiyor. Slack çalışma grubundaki kişilerle sohbet edebilen Howdy, sizin için bir iş asistanı görevi görüyor. Ayrıca firmanın Botkit isimli geliştirici araçları ise GitHub’da binlerce geliştiriciye hizmet ediyor. Bundan önce, Mayıs ayında Semantic Machines, Temmuz’da Bonsai, Eylül’de Lobe ve son olarak Ekim’de GitHub’ı satın alan Microsoft, Howdy ile yapay zeka kanadına verdiği önemi arttırmış gibi.Ayrıca Bkz. "Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı"
İş hayatında yapay zeka çözümleri konusuna da hızlı bir giriş yapan Microsoft bu tarz satın alımlar ile elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Microsoft Yapay Zeka ve Araştırma Şirketi başkan yardımcısı Lili Cheng’in belirttiğine göre sorumlu bir iletişim yapay zekası geliştirme kılavuzu sayesinde gerçekleştirilecek bu yapay zeka çözümleri, insanları istihdam, finans, sağlık vb. konularda oldukça büyük bir ölçüde etkileyecek.
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Gelecegin bilimi big data, ilerde tam anlamiyla ne ariyorsaniz onlar cikacak karsiniza. Belli bir magazaya girdikten sonra kahve icmek istiyorsaniz tam onun cikisinda kahveci olacak, belli urunler, dizaynlar, muzikler vs bu kahve icme istegini artiriyorsa o magazada onlar olacak ve kahve dukkani ile anlasmali olacaklar. Markete girdiginizde peynir aldiktan sonra ne almak istiyorsaniz en kolay ona ulasacaksiniz.
Son 10 yil bir seye ulasimin inanilmaz derece arttigi, kolaylastigi bir donemdi, onumuzdeki 10 yil artik o seyleri siz daha dusunmeden size ulastiralim diyecekleri, her bireyin kendine ozel alisveris aliskanliklarinin iyice analiz edilebildigi bir donem olacak.
Modeminizin ışığı yanıyor mu vs.