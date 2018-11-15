Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı

Müşteri hizmetleri, alışveriş asistanı ve iş hayatı danışmanı gibi birçok konuda yeni yardımcılarımız olmaya hazırlanan sohbet botları, yapay zeka çalışmaları sayesinde hızla gelişmeye devam ediyor. Bulut tabanlı ekip iş birliği platformu Slack üzerinde çalışanlara yardımcı olması amacıyla sohbet botu hazırlayan XOXCO isimli şirket, Microsoft tarafından satın alındı.

Slack çalışma grubunuz için sohbet botu, Howdy

XOXCO tarafından geliştirilen Howdy isimli bu sohbet botu Slack üzerinde çalışabilen ve toplantıları zamanlama gibi işlemleri gerçekleştirebilen ilk ticari yapay zeka yazılımı olması ile dikkat çekiyor. Slack çalışma grubundaki kişilerle sohbet edebilen Howdy, sizin için bir iş asistanı görevi görüyor. Ayrıca firmanın Botkit isimli geliştirici araçları ise GitHub’da binlerce geliştiriciye hizmet ediyor. Bundan önce, Mayıs ayında Semantic Machines, Temmuz’da Bonsai, Eylül’de Lobe ve son olarak Ekim’de GitHub’ı satın alan Microsoft, Howdy ile yapay zeka kanadına verdiği önemi arttırmış gibi.

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İş hayatında yapay zeka çözümleri konusuna da hızlı bir giriş yapan Microsoft bu tarz satın alımlar ile elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Microsoft Yapay Zeka ve Araştırma Şirketi başkan yardımcısı Lili Cheng’in belirttiğine göre sorumlu bir iletişim yapay zekası geliştirme kılavuzu sayesinde gerçekleştirilecek bu yapay zeka çözümleri, insanları istihdam, finans, sağlık vb. konularda oldukça büyük bir ölçüde etkileyecek.

Gartner araştırma şirketinin 2020 yılına kadar diyaloğa dayalı yapay zeka botlarının, büyük firmaların müşterilerine hizmetleri için en popüler seçenek olacağını belirtmesi ise Microsoft’un bu çalışmalarına verdiği önemin sebebini kanıtlar nitelikte.