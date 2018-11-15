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Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle gündelik yaşamımıza adapte olmaya başlayan sohbet botları Microsoft’un yeni hedefi. Bu odakta da yeni bir satın almaya imza attı.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft yapay zeka çalışmaları için sohbet botu satın aldı
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Müşteri hizmetleri, alışveriş asistanı ve iş hayatı danışmanı gibi birçok konuda yeni yardımcılarımız olmaya hazırlanan sohbet botları, yapay zeka çalışmaları sayesinde hızla gelişmeye devam ediyor. Bulut tabanlı ekip iş birliği platformu Slack üzerinde çalışanlara yardımcı olması amacıyla sohbet botu hazırlayan XOXCO isimli şirket, Microsoft tarafından satın alındı.

Slack çalışma grubunuz için sohbet botu, Howdy

XOXCO tarafından geliştirilen Howdy isimli bu sohbet botu Slack üzerinde çalışabilen ve toplantıları zamanlama gibi işlemleri gerçekleştirebilen ilk ticari yapay zeka yazılımı olması ile dikkat çekiyor. Slack çalışma grubundaki kişilerle sohbet edebilen Howdy, sizin için bir iş asistanı görevi görüyor. Ayrıca firmanın Botkit isimli geliştirici araçları ise GitHub’da binlerce geliştiriciye hizmet ediyor. Bundan önce, Mayıs ayında Semantic Machines, Temmuz’da Bonsai, Eylül’de Lobe ve son olarak Ekim’de GitHub’ı satın alan Microsoft, Howdy ile yapay zeka kanadına verdiği önemi arttırmış gibi.

Ayrıca Bkz. "Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı"

İş hayatında yapay zeka çözümleri konusuna da hızlı bir giriş yapan Microsoft bu tarz satın alımlar ile elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Microsoft Yapay Zeka ve Araştırma Şirketi başkan yardımcısı Lili Cheng’in belirttiğine göre sorumlu bir iletişim yapay zekası geliştirme kılavuzu sayesinde gerçekleştirilecek bu yapay zeka çözümleri, insanları istihdam, finans, sağlık vb. konularda oldukça büyük bir ölçüde etkileyecek.

Gartner araştırma şirketinin 2020 yılına kadar diyaloğa dayalı yapay zeka botlarının, büyük firmaların müşterilerine hizmetleri için en popüler seçenek olacağını belirtmesi ise Microsoft’un bu çalışmalarına verdiği önemin sebebini kanıtlar nitelikte.

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Y-ZiyA 6 ay
Rekabet kaliteyi getirir, piyasada sadece Google kalırsa inovasyon için pek bir neden kalmaz. Bu noktada Microsoft gibi firmaların da rekabette kalması bence hepimiz için daha iyi olur.
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Celonfix 6 ay
Yapay zeka konusunda Microsoft'un Google ile mücadele etmesi çok zor gözüküyor.
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Yirikalische 6 ay
10 sene icinde cogu bilinen firma musteri hizmetlerini tamamen botlarla gerceklestirecek, yuzbinlerce insan kariyer degistirmek zorunda kalacak. Bos yere google daha iyi gibi karsilastirmalar yapmayin, en iyi olmaya gerek yok, her turlu gelecege hazirlaniyorlar ve her turlu onlara kar ettirecek bu calismalar.

Gelecegin bilimi big data, ilerde tam anlamiyla ne ariyorsaniz onlar cikacak karsiniza. Belli bir magazaya girdikten sonra kahve icmek istiyorsaniz tam onun cikisinda kahveci olacak, belli urunler, dizaynlar, muzikler vs bu kahve icme istegini artiriyorsa o magazada onlar olacak ve kahve dukkani ile anlasmali olacaklar. Markete girdiginizde peynir aldiktan sonra ne almak istiyorsaniz en kolay ona ulasacaksiniz.

Son 10 yil bir seye ulasimin inanilmaz derece arttigi, kolaylastigi bir donemdi, onumuzdeki 10 yil artik o seyleri siz daha dusunmeden size ulastiralim diyecekleri, her bireyin kendine ozel alisveris aliskanliklarinin iyice analiz edilebildigi bir donem olacak.
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Umutcan 6 ay Yirikalische
Yani düşününce birçok destek hattının yaptığı işi botlar da yapar, önlerinde liste var doğru düzgün teknik bilgi sahibi olmadan listedekileri soruyorlar.
Modeminizin ışığı yanıyor mu vs.
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Mttkn 6 ay
Google ai ile baş edebileceğini düşünmüyorum. Her zamanki gibi Google'un arkasında kalmaya devam edecek gibi bu firma.
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