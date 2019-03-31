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Uber'in rakibi Lyft halka açıldı

Kaliforniya merkezli ulaşım şirketi Lyft geçtiğimiz günlerde halka arzını gerçekleştirdi. Uber'in en büyük rakiplerinden biri olan şirketin piyasa değeri 30 milyar dolara kadar ulaştı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yıllardır ulaşım sektöründe hizmet veren ve Uber'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ABD merkezli Lyft nihayet halka açıldı. Bildirildiği üzere Lyft, hisse başına 72 dolarlık bir başlangıç fiyatı hedefliyordu ve bunu fazlasıyla gerçekleştirdi.

Yöneticiler memnun, sürücüler şikayetçi

Geçtiğimiz gün halka arzını gerçekleştiren Lyft'in hisse fiyatları ise tahminleri aştı. 87 dolara kadar yükselen hisse fiyatı, Lyft'in piyasa değerini geçici olarak 30 milyar dolara kadar çıkardı. Kısa bir süre içinde de hisseler 78 dolardan işlem görmeye başladı. Lyft'in yöneticileri şu ana kadar halka arzlarının göreceli başarısından oldukça memnun olsalar da, şirketin San Francisco ve San Diego merkezli sürücüleri bu konudan hoşnut değiller.
The Verge'in haberine göre bu iki bölgedeki yüzlerce sürücü halka arzı protesto etmek için greve gitti ve şirketten beklentilerini açıkladılar. Lyft ve Uber sürücüleri, serbest çalışan yerine tam zamanlı çalışan olarak yeniden sınıflandırılmak istiyorlar ve bunu henüz başaramadılar. Sürücülerin sağlık hizmetleri ve ücretli izin gibi hususlardan faydalanmak için greve gittiği açıklanırken, şirketin bu duruma nasıl bir yaklaşım göstereceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.theverge.com/2019/3/29/18286873/lyft-ipo-share-price-driver-protest-future Yorum Yaz
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mcrew 1 ay
Uber e de yazık valla. Adamlar ülkelere giriyorlar. O ülkedeki tüm taksi sistemini değiştiriyorlar. Sektöre rekabeti getiriyorlar.
Sonra çıkmak zorunda kalıyorlar. Özellikle uzak doğu da tüm pazari grab ve o ülkelerin yerel şirketleri kapıyor.
Bizim ülkede de öyle olacak. Şu an pusuda bekleyen bitaksi var. Bu adamlar dijital taksi ruhsatı olayı gelirse direk bu ise geçecekler. Belki sistemleri bile hazırdir. Yolcu paylaşımı sistemi gibi
Gerçi Türkiye de uber in bu işi hayrına yaptığını sanmıyorum. Bir ay araç çekiliyor sürekli denetleniyor. Tüm masrafları ödeniyor. Arka kapılarda ciddi anlaşmalar olduğu çok belli.
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BigMuffin 1 ay
Uber geçen aldığı neydi?
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alimmm78 1 ay BigMuffin
Careem
Arabistan çıkışlı uber rakibiydi. Trye gelmişlerdi ama sonra çıktılar
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The.Mafia 1 ay
Uber yakında bunuda satın alır
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