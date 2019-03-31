Uber'in rakibi Lyft halka açıldı

Yıllardır ulaşım sektöründe hizmet veren ve Uber'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ABD merkezli Lyft nihayet halka açıldı. Bildirildiği üzere Lyft, hisse başına 72 dolarlık bir başlangıç fiyatı hedefliyordu ve bunu fazlasıyla gerçekleştirdi.

Yöneticiler memnun, sürücüler şikayetçi

Geçtiğimiz gün halka arzını gerçekleştiren Lyft'in hisse fiyatları ise tahminleri aştı. 87 dolara kadar yükselen hisse fiyatı, Lyft'in piyasa değerini geçici olarak 30 milyar dolara kadar çıkardı. Kısa bir süre içinde de hisseler 78 dolardan işlem görmeye başladı. Lyft'in yöneticileri şu ana kadar halka arzlarının göreceli başarısından oldukça memnun olsalar da, şirketin San Francisco ve San Diego merkezli sürücüleri bu konudan hoşnut değiller.

https://www.theverge.com/2019/3/29/18286873/lyft-ipo-share-price-driver-protest-future

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The Verge'in haberine göre bu iki bölgedeki yüzlerce sürücü halka arzıiçin greve gitti ve şirketten beklentilerini açıkladılar.vesürücüleri, serbest çalışan yerineçalışan olarak yeniden sınıflandırılmak istiyorlar ve bunu henüz başaramadılar. Sürücülerinhizmetleri vegibi hususlardan faydalanmak için greve gittiği açıklanırken, şirketin bu duruma nasıl birgöstereceği ise şimdilik bilinmiyor.