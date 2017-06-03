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Uber, İstanbul'da UberGREEN’i kullanıma sunacak

Uber ve BMW ortaklığıyla gerçekleştirilecek UberGREEN, 5 Haziran Çevre Günü’nde İstanbul’da yaşayan Uber kullanıcılarına elektrikli BMW i3 araçlar ile ücretsiz yolculuk yapma olanağı sunacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Uber, 5 Haziran Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla BMW ve Borusan Otomotiv işbirliğiyle UberGREEN’i kullanıma sunacağını duyurdu. Yalnızca Çevre Günü’nde kullanımda olacak UberGREEN, İstanbul’da yaşayan Uber kullanıcılarının saat 13:00 ile 18:00 arasında tamamen elektrikle çalışan BMW i3 otomobillerle ücretsiz seyahat etmesini mümkün kılacak.
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, çevreciliğin ve sürdürülebilirliğin Uber açısından çok önemli olduğunun altını çizerek UberGREEN’in kendileri için özel ve anlamlı bir yere sahip olduğundan bahsetti.
Borusan Otomotiv BMW, MINI, BMW Motorrad Genel Müdürü Ayhan Ölçer ise UberGREEN projesinde dünyanın ilk premium elektrikli otomobili BMW i3’ün yer alacağına dikkat çekti ve bir farkındalık yaratmak, bu anlamlı güne dikkat çekmek amacıyla BMW i3’ü seçtiklerini dile getirdi. Kendisinin de bir BMW i3 kullanıcısı olduğundan bahseden Ölçen, BMW i3 kullanıcılarını doğa için farkındalık yaratmak amacıyla projede gönüllü olmaya davet etti.
UberGREEN, 5 Haziran tarihinde yalnızca İstanbul’un belirli bölgelerinde kullanımına sunulacak. 13:00-18:00 saatleri arasında uygulama içerisinde yer alacak olan buton ile bir UberGREEN çağrılabilecek.

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smart1978 2 yıl
Nerde polisler ? Ceza kessinler tekrardan ...
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mcrew 2 yıl
şu uberpool u bir getirebilseydiniz Türkiye'ye
İstanbul için trafikte güzel bir çözüm olurdu
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