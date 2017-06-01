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Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile Güney Afrika'dan ithal araçlara ek vergi getirilmesi yasalaşmış oldu. Peki bu düzenleme nereden çıktı? Hangi araçları kapsıyor?
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor
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Bakanlar Kurulu’nun “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili” konulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugünden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan kanun sadece Güney Afrika menşeli olarak ithal edilen araçları kapsayacak.

Türkiye’nin AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, anlaşma hükümlerinin Türkiye aleyhine ortaya çıkardığı tarife farklılıkları nedeni ile böyle bir karar alındığı biliniyor. Örneğin Avrupa merkezli şirketlerin, Güney Afrika’da yer alan üretim tesislerinde ürettirdikleri araçların ülkemize girişinde bazı muafiyetlerden yararlanması sonucu bu karara ihtiyaç duyulmuş olabilir.

Kararın kapsamına Güney Afrika menşeli 1500-1600cc motor hacmine sahip A.TR belgeli (serbest dolaşım halinde bulunan malların Türkiye’ye ihracında ihracatçı tarafından düzenlenen belge) binek otomobiller giriyor. Maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte CIF bedeli (mal bedeli, sigorta, nakliye toplamı) üzerinden %10 oranında Toplu Konut Fonu eklemesi yapılacak.

BMW, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Tata, Toyota, Volkswagen Güney Afrika’da üretim tesisi bulunan ve ülkemizde de satış yapan otomobil üreticilerinden bazıları konumunda.

Güncelleme: Otomobil üreticilerinden gelen bilgilere göre zamdan en çok etkilenecek model Mercedes'in ülkemizdeki satışlarının %30'dan fazlasına tekabül eden C serisi olacak. Bunun yanı sıra Ford Ranger, Volkswagen Polo, Nissan Juke gibi modellerin de Güney Afrika'da üretimi bulunuyor ancak ülkemize burada üretilen araçlar gelmiyormuş. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170601-20.pdf Yorum Yaz
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sorrento 1 yıl en beğenilen
Vergi oranlarını arttırarak değirmeni döndürmeye çalışmak, yolun sonuna geldiğimizin resmidir. Sen üretmeden, ihracatı domates ve fındık'tan başka bişeyden yapamayarak, sadece vergi arttırımına giderek ülkeyi uçuruma sürüklüyorsun. Yazık günah !
Vergi oranlarını arttırarak değirmeni döndürmeye çalışmak, yolun sonuna geldiğimizin resmidir. Sen üretmeden, ihracatı domates ve fındık'tan başka bişeyden yap...
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3 Yanıt Yanıtla +506
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12 Angry Men 1 yıl
Ulan zaten arabanın fiyatından çok vergi ödüyoruz, bir kerede halkın yararına bir iş yapın.
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programmer_onur 1 yıl
Temsili:
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DH Misafiri 1 yıl
devlet bir bahenesini bulur zam için afrika olayına gerek yok, mesela bu ay neden malatyalı var zammı ondan sonra izmir neden güzel zammı antebin hamamları zammı vs... vs.. yazık valla çok yazık,
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metalok 1 yıl
Yakında araç alım satım işini noterden değil tapu dairelerinden yaptırırlar, üstüne tapu harcı falan koyarlar.
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bloodletting. 1 yıl
Dolar 1,40 oldu diye Ecevit'e yazar kasa fırlatan zihniyetin nedense sesi çıkmıyor bu zamcıklara.
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dracofire 1 yıl
Adil Kullanım Kotasına karşı bir kampanya başlatılmıştı, sonuç verdi. Araba vergilerine karşı kampanya başlatılabilir, var mı bu şekilde benim gibi düşünen? Bir şeyler yapmalıyız. Burada sadece sinir stres sahibi insanlar oluyoruz.
Ben yavaştan kampanya için bir şeyler yapmaya başlayacağım, nasıl ilerletebiliriz bu konularda yardımcı olabilecek varsa pm atsın beraber konuşalım.
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Felina. 1 yıl dracofire
dracofire
Adil Kullanım Kotasına karşı bir kampanya başlatılmıştı, sonuç verdi. Araba vergilerine karşı kampanya başlatılabilir, var mı bu şekilde benim gibi düşünen? Bir şeyler yapmalıyız. Burada sadece sinir stres sahibi insanlar oluyoruz.
Ben yavaştan kampanya için bir şeyler yapmaya başlayacağım, nasıl ilerletebiliriz bu konularda yardımcı olabilecek varsa pm atsın beraber konuşalım.

Hocam yap desteklemezsek ciğerimiz kurusun da böyle bi kampanya da malum kitleler tarafından hain ilan edilmr olasılığımız çok yüksek
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spirituals 1 yıl

Dostlar verdiğimiz vergiler cidden çok çok fazla. Bu vergilerin normal olduğunu savunmak bana çok garip geliyor. Empati kurmaya çalışıyorum destek veren kişilere ama cevap bulamıyorum kendime verecek.
Evimiz de 2 araç var şu an. Biri aile biri kendim için. Şükür okuduk ettik iyi işler bulduk güzel paralar alıyoruz ama ben 1404 lira alıp halen buna böylesine destek veren insanlara üzülüyorum. Kızıyorum. Nasıl bir cehalet ağabey bu ? Farkına varmak lazım bunun artık. Çok büyük dertler var ortada ve bu dertler artıyor. Tüketim toplumu olduk. Üretim yapamıyoruz. 2019 dan sonrası ne olacak hiç bilmiyorum. Çok kötü bir gelecek bekliyor bizleri ve sonraki nesilleri bu işe dur denilmez ise.
Dünya bizi kıskanıyor demeyle geçmeyecek çünkü bunlar.
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dobrasam 1 yıl
Türkiye de araç sahibi olan kardeşlerimize şaşıyorum iyi sabır tahammül var sizlerde bakıyorum gerçekten bu kadar vergi kasko trafik sigortası ötv mtv iyiki varsınız aynen devam ??
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Woogyboo 1 yıl
Ocak başı bu forumda "Araba almayın, bekleyin, satışlar azalacak fiyat indirmek zorunda kalacaklar" diyen arkadaşlar olmuştu. Bu arkadaşlara inanıp zamanında araba alabilecekken beklemeyi tercih eden yoktur umarım.
Burda yazılanlara göre araba almamak gerekiyor, gerek yok(Çorap değiştirir gibi araba değiştiriyor), Astra-İnsignia hariç araba almamak(Kendi arabası tabi, kimse yoğurdum ekşi demez) ve DSG kullanmamak gerekiyor(Çatır çatır kullanıyor).
Kısacası burda yazılanlara inanmayın. Araba almak isteyen varsa elini çabuk tutsun. Ben bu gidişle arabanın 5-6 yıl sonra lüks sayılacağını düşünüyorum. Belki de büyükşehirlerdeki trafik sorununu böyle çözmeyi düşünüyorlardır. Araba sayısını azaltarak.
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m-99 1 yıl
Araba sahibi olmak demek arabanın size binmesi demek bu ülkede . Siz arabaya binmiyorsunuz. Allah çocuklu ailelere sabır versin çok zor.
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engink 1 yıl
dolar 7TL vergi %100 olsun, en ucuz araç 150.000 den başlasın.
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Isengardlı 1 yıl engink
Vergi %100ü çoktan geçti zaten, ben mi yanlış biliyorum?
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Şu Atatürk düşmanı gerici şutlanmış,çok da iyi olmuş.Türk'de değilmiş zaten,belliydi sürekli dini ön planda tutup Atatürk'e her konuda saldırmasından.
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