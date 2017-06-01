Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor

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Bakanlar Kurulu’nun “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili” konulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugünden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan kanun sadece Güney Afrika menşeli olarak ithal edilen araçları kapsayacak.

Türkiye’nin AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, anlaşma hükümlerinin Türkiye aleyhine ortaya çıkardığı tarife farklılıkları nedeni ile böyle bir karar alındığı biliniyor. Örneğin Avrupa merkezli şirketlerin, Güney Afrika’da yer alan üretim tesislerinde ürettirdikleri araçların ülkemize girişinde bazı muafiyetlerden yararlanması sonucu bu karara ihtiyaç duyulmuş olabilir.

Kararın kapsamına Güney Afrika menşeli 1500-1600cc motor hacmine sahip A.TR belgeli (serbest dolaşım halinde bulunan malların Türkiye’ye ihracında ihracatçı tarafından düzenlenen belge) binek otomobiller giriyor. Maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte CIF bedeli (mal bedeli, sigorta, nakliye toplamı) üzerinden %10 oranında Toplu Konut Fonu eklemesi yapılacak.

BMW, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Tata, Toyota, Volkswagen Güney Afrika’da üretim tesisi bulunan ve ülkemizde de satış yapan otomobil üreticilerinden bazıları konumunda.

Güncelleme: Otomobil üreticilerinden gelen bilgilere göre zamdan en çok etkilenecek model Mercedes'in ülkemizdeki satışlarının %30'dan fazlasına tekabül eden C serisi olacak. Bunun yanı sıra Ford Ranger, Volkswagen Polo, Nissan Juke gibi modellerin de Güney Afrika'da üretimi bulunuyor ancak ülkemize burada üretilen araçlar gelmiyormuş.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170601-20.pdf