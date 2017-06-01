Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor

Türkiye’nin AB ülkeleri ve diğer ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, anlaşma hükümlerinin Türkiye aleyhine ortaya çıkardığı tarife farklılıkları nedeni ile böyle bir karar alındığı biliniyor. Örneğin Avrupa merkezli şirketlerin, Güney Afrika’da yer alan üretim tesislerinde ürettirdikleri araçların ülkemize girişinde bazı muafiyetlerden yararlanması sonucu bu karara ihtiyaç duyulmuş olabilir.
Kararın kapsamına Güney Afrika menşeli 1500-1600cc motor hacmine sahip A.TR belgeli (serbest dolaşım halinde bulunan malların Türkiye’ye ihracında ihracatçı tarafından düzenlenen belge) binek otomobiller giriyor. Maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte CIF bedeli (mal bedeli, sigorta, nakliye toplamı) üzerinden %10 oranında Toplu Konut Fonu eklemesi yapılacak.
BMW, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Tata, Toyota, Volkswagen Güney Afrika’da üretim tesisi bulunan ve ülkemizde de satış yapan otomobil üreticilerinden bazıları konumunda.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170601-20.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben yavaştan kampanya için bir şeyler yapmaya başlayacağım, nasıl ilerletebiliriz bu konularda yardımcı olabilecek varsa pm atsın beraber konuşalım.
Hocam yap desteklemezsek ciğerimiz kurusun da böyle bi kampanya da malum kitleler tarafından hain ilan edilmr olasılığımız çok yüksek
Dostlar verdiğimiz vergiler cidden çok çok fazla. Bu vergilerin normal olduğunu savunmak bana çok garip geliyor. Empati kurmaya çalışıyorum destek veren kişilere ama cevap bulamıyorum kendime verecek.
Evimiz de 2 araç var şu an. Biri aile biri kendim için. Şükür okuduk ettik iyi işler bulduk güzel paralar alıyoruz ama ben 1404 lira alıp halen buna böylesine destek veren insanlara üzülüyorum. Kızıyorum. Nasıl bir cehalet ağabey bu ? Farkına varmak lazım bunun artık. Çok büyük dertler var ortada ve bu dertler artıyor. Tüketim toplumu olduk. Üretim yapamıyoruz. 2019 dan sonrası ne olacak hiç bilmiyorum. Çok kötü bir gelecek bekliyor bizleri ve sonraki nesilleri bu işe dur denilmez ise.
Dünya bizi kıskanıyor demeyle geçmeyecek çünkü bunlar.
Burda yazılanlara göre araba almamak gerekiyor, gerek yok(Çorap değiştirir gibi araba değiştiriyor), Astra-İnsignia hariç araba almamak(Kendi arabası tabi, kimse yoğurdum ekşi demez) ve DSG kullanmamak gerekiyor(Çatır çatır kullanıyor).
Kısacası burda yazılanlara inanmayın. Araba almak isteyen varsa elini çabuk tutsun. Ben bu gidişle arabanın 5-6 yıl sonra lüks sayılacağını düşünüyorum. Belki de büyükşehirlerdeki trafik sorununu böyle çözmeyi düşünüyorlardır. Araba sayısını azaltarak.
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