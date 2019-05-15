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Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi

Uber'in üst seviye hizmetlerinden Uber Black ve Black SUV, yeni özelliklere sahip oldu. Bu özellikler arasında şoförle konuşmamayı tercih etmek ve araç sıcaklığını belirlemek gibileri yer alıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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4
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Uber araç paylaşım firması, yüksek fiyatlı lüks segment hizmetine yeni özellikler ekliyor. Uber Black ile artık kullanılabilecek özellikler arasında “sessiz araç” seçeneği yer alıyor. Bu seçenek aktive edildiğinde sürücüye yolcunun pek de sohbet etmeye istekli olmadığı aktarılıyor.
Sessiz modun yanında güncelleme içeriğinde Uber kullanıcıları artık bagaj için sürücüden destek isteyebilecek ve tercih ettikleri sıcaklığı söyleyebilecek. Bunlar dışında geç kalınacağında yine uygulamadan sürücüye bilgi verilerek geç alma ücretlerinin ortadan kaldırılması da sağlanabilecek.
Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi
Normal olarak düşünüldüğünde, bu isteklerin hepsi sürücüye konuşarak anlatılabilecek şeyler fakat teknolojiye yeni özellikler eklenmesi her zaman takdir ettiğimiz şeylerden biri.
Uber Black ve Black SUV, henüz ülkemizde olmayan lüks hizmetlerden ikisi olarak firmanın katalogunda bulunuyor. Uber X’e göre iki kat, Uber Pool’a göre ise üç kat daha pahalı olan bu hizmetler, lüks araçlarla seyahat etmek isteyenler için sunuluyor. Ülkemizde bulunan UberXL hizmetiyle kıyaslandığında bu Black araçlar yine 2-2,5 kat daha yüksek fiyata sahip.
Önceki haberimizde de bahsedildiği üzere UberXL, ülkemizde gittikçe azalacak ve yerini muhtemelen baskılardan ötürü sarı taksilere bırakacak. 

https://techcrunch.com/2019/05/14/uber-quiet-ride/ Yorum Yaz
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BlackGhost12 3 hf.
Van tarzı arabalar varken kim sarı, sedan, birde C sınıfı araca binsin ki?
Uber harbiden kalite katmış işe. Ve milletede para kazandırıyor.
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Baelros 3 hf.
Uber Black pahali degilki? 6 Euro'dan acilisi var, sonra km basi 1.5 Euro. Genelde normal arac olmadiginda da (Green yada UberX) araci ucretsiz Black ile degistiriyor. Mercedes C200 ve uzeri arac geliyor genelde.
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mcrew 3 hf.
UberXL nin ülkeden çekilecek olması iyi oldu. Vitolar Caraveller ile bu işi yapmak saçma.
Uber in bir şekilde ülkemize geri gelip uberpool sistemini getirmesi gerekiyor.
Belki garenta moov ile bir ortaklık yapıp şoförlü araç kiralama işine girebilirler. Kılıfına uydurmalari lazım. Taksilere bırakmamak lazim bu sektörü.
İki gün önce uber diye ağlayan taksiciler şimdi biz kendimizi düzeltiriz ama taksimetre ücretlerine zam yapın diyorlar.
Şoför kendi sigorta primi in kendi ödesin şoför bizim ortağımız çalışanımız değil diyorlar.
D segmenti araç yasası iptal olsun diyorlar. Adamlar iki ağladılar tekrar kralliga başladılar.
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yorumculuklar 3 hf.
Stallman'ın Core 2 Duo'dan yeni Intel kullanmayın demeleri geliyor aklıma... ARM'larin masaüstü sürümlerinin ciddi anlamda pazar hakimi olmaya başlamaları lazım, tekelcilik mahvetmis piyasayı
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