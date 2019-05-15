Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi

Teknoloji Editörü
Uber araç paylaşım firması, yüksek fiyatlı lüks segment hizmetine yeni özellikler ekliyor. Uber Black ile artık kullanılabilecek özellikler arasında “sessiz araç” seçeneği yer alıyor. Bu seçenek aktive edildiğinde sürücüye yolcunun pek de sohbet etmeye istekli olmadığı aktarılıyor.
Sessiz modun yanında güncelleme içeriğinde Uber kullanıcıları artık bagaj için sürücüden destek isteyebilecek ve tercih ettikleri sıcaklığı söyleyebilecek. Bunlar dışında geç kalınacağında yine uygulamadan sürücüye bilgi verilerek geç alma ücretlerinin ortadan kaldırılması da sağlanabilecek.
Normal olarak düşünüldüğünde, bu isteklerin hepsi sürücüye konuşarak anlatılabilecek şeyler fakat teknolojiye yeni özellikler eklenmesi her zaman takdir ettiğimiz şeylerden biri.
Önceki haberimizde de bahsedildiği üzere UberXL, ülkemizde gittikçe azalacak ve yerini muhtemelen baskılardan ötürü sarı taksilere bırakacak.
https://techcrunch.com/2019/05/14/uber-quiet-ride/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uber harbiden kalite katmış işe. Ve milletede para kazandırıyor.
Uber in bir şekilde ülkemize geri gelip uberpool sistemini getirmesi gerekiyor.
Belki garenta moov ile bir ortaklık yapıp şoförlü araç kiralama işine girebilirler. Kılıfına uydurmalari lazım. Taksilere bırakmamak lazim bu sektörü.
İki gün önce uber diye ağlayan taksiciler şimdi biz kendimizi düzeltiriz ama taksimetre ücretlerine zam yapın diyorlar.
Şoför kendi sigorta primi in kendi ödesin şoför bizim ortağımız çalışanımız değil diyorlar.
D segmenti araç yasası iptal olsun diyorlar. Adamlar iki ağladılar tekrar kralliga başladılar.