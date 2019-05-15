Uber lüks servislerine ‘sessiz mod’ seçeneği ekledi

Uber araç paylaşım firması, yüksek fiyatlı lüks segment hizmetine yeni özellikler ekliyor. Uber Black ile artık kullanılabilecek özellikler arasında “sessiz araç” seçeneği yer alıyor. Bu seçenek aktive edildiğinde sürücüye yolcunun pek de sohbet etmeye istekli olmadığı aktarılıyor.

Sessiz modun yanında güncelleme içeriğinde Uber kullanıcıları artık bagaj için sürücüden destek isteyebilecek ve tercih ettikleri sıcaklığı söyleyebilecek. Bunlar dışında geç kalınacağında yine uygulamadan sürücüye bilgi verilerek geç alma ücretlerinin ortadan kaldırılması da sağlanabilecek.

Normal olarak düşünüldüğünde, bu isteklerin hepsi sürücüye konuşarak anlatılabilecek şeyler fakat teknolojiye yeni özellikler eklenmesi her zaman takdir ettiğimiz şeylerden biri.

Önceki haberimizde de bahsedildiği üzere UberXL, ülkemizde gittikçe azalacak ve yerini muhtemelen baskılardan ötürü sarı taksilere bırakacak.

https://techcrunch.com/2019/05/14/uber-quiet-ride/

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Uber Black ve Black SUV, henüz ülkemizde olmayan lüks hizmetlerden ikisi olarak firmanın katalogunda bulunuyor. Uber X’e göre iki kat, Uber Pool’a göre ise üç kat daha pahalı olan bu hizmetler, lüks araçlarla seyahat etmek isteyenler için sunuluyor. Ülkemizde bulunan UberXL hizmetiyle kıyaslandığında bu Black araçlar yine 2-2,5 kat daha yüksek fiyata sahip.