Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok

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Türkiye’de durumu belirsizliğini koruyan ve kesilen cezalara her gün yenileri eklenen Uber’e bir kötü haber de ABD’den geldi. New York Şehir Konseyi’nin bugün yaptığı yasa tasarısı oylamasından sonra Uber ve benzeri şirketlere yeni kısıtlamalar getirileceği duyuruldu.

New York'ta 1 yıl boyunca yeni lisans verilmeyecek

Konseyden yapılan açıklamada yeni yasa tasarısı ile birlikte Uber ve benzeri uygulamaların New York şehri içerisinde faaliyet göstermek isteyen yeni araçlarına ve sürücülerine 1 yıl boyunca lisans verilmeyeceği bildirildi. Bu 1 yıl içinde şehirdeki trafik yoğunluğuyla beraber Uber ve benzeri uygulamaların faaliyetlerinin de mercek altına alınacağı ifade edildi.

New York Şehir Konseyi ayrıca yeni tasarıyla birlikte Uber ve sarı taksi sürücüleri için asgari ücret belirlendiğini dile getirdi. Sarı taksiler için zafer olarak görülen tasarının önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkemizde yapılan denetimlerde ise Uber araçlarına araç başına 3 bin liraya varan cezalar kesiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ubere-new-yorkta-yeni-lisans-yok/1226086