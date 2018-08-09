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Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok

New York Şehir Konseyi'nin oylamasıyla kabul gören yeni tasarı Uber ve benzeri uygulamalara kısıtlama getiriyor. Şehir içinde faaliyet göstermek isteyen yeni araçlara 1 yıl boyunca lisans verilmeyecek
9 ay
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12
Mobil Uygulamalar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok
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Türkiye’de durumu belirsizliğini koruyan ve kesilen cezalara her gün yenileri eklenen Uber’e bir kötü haber de ABD’den geldi. New York Şehir Konseyi’nin bugün yaptığı yasa tasarısı oylamasından sonra Uber ve benzeri şirketlere yeni kısıtlamalar getirileceği duyuruldu.

New York'ta 1 yıl boyunca yeni lisans verilmeyecek

Konseyden yapılan açıklamada yeni yasa tasarısı ile birlikte Uber ve benzeri uygulamaların New York şehri içerisinde faaliyet göstermek isteyen yeni araçlarına ve sürücülerine 1 yıl boyunca lisans verilmeyeceği bildirildi. Bu 1 yıl içinde şehirdeki trafik yoğunluğuyla beraber Uber ve benzeri uygulamaların faaliyetlerinin de mercek altına alınacağı ifade edildi.

New York Şehir Konseyi ayrıca yeni tasarıyla birlikte Uber ve sarı taksi sürücüleri için asgari ücret belirlendiğini dile getirdi. Sarı taksiler için zafer olarak görülen tasarının önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkemizde yapılan denetimlerde ise Uber araçlarına araç başına 3 bin liraya varan cezalar kesiliyor.


https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ubere-new-yorkta-yeni-lisans-yok/1226086 Yorum Yaz
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Holy Templar 9 ay en beğenilen
clickbait basliklar acmaktan ne zaman vazgececeksiniz?
basliga gore abd 1 yol boyunca lisans vermiyor ama icerige bakiyorsun sadece ny.
sanki goruntulenme sayisi artsin diye youtube videosu atiyorsunuz.
clickbait basliklar acmaktan ne zaman vazgececeksiniz?basliga gore abd 1 yol boyunca lisans vermiyor ama icerige bakiyorsun sadece ny.sanki goruntule...
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santhora 9 ay DH Misafiri
Bu forum da hayatım da ilk defa ağır konuşucam. Kusura bakma ama sen tam bir malsın. Haberi bi oku önce. Türkiye'deki yasakla Amerika'da ki yasağın (ki yasak bile değil) sebebi birbiri ile çok alakasız. Bazı şeyleri fanatikçe yorumlamaktan vazgeçin. Azıcık şu beyninizin loblarını kullanın.
Bu forum da hayatım da ilk defa ağır konuşucam. Kusura bakma ama sen tam bir malsın. Haberi bi oku önce. Türkiye'deki yasakla Amerika'da ki yasağın (ki yasak b...
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Quard 9 ay
Seçimden önce Uber vardı,bitti diyorduk dünden haberlerde yine Uber gördüm hani bitmişti veya bitiyordu baktım ki çoğalmışlar,konvoy oluşturmuşlar:)
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hukukturan 9 ay
uber türkiyeyi çok seviyor bu yüzden ülkemizde hizmet veriyor bunu anlayamayacak zekalar var forumda.
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24062018 9 ay
birader siz gözünüzün önünden boş takis geçerken uber mi çağırıyorsunuz merak ediyorum. hadi evdesindir yakınarda taksi durağı yoktur anlarım. adımını attığın yerde taksi bulunuyor şehir merkezlerinde. işini 1 dakikada görmek varken ayağına araç çağırıp beklemek zaman kaybetmek hoşunuza mı gidiyor.
bende uygulamayı yükledim telefona meraktan kullanacağım da yok zaten bu ülkede kullanılmaz ancak itaksi uygulamasını kullarnırım ubercileri taksiciler çeviriyor birine denk gelirsek ara yerde bizde gideriz. her şey geçtim götünüzüde mi düşünmüyorsunuz adamların araçlarına sürekli saldırı oluyor. millet 3 kuruş için birbirini kesecek zaten yakında o da yakın merak etmeyin dolar gecey atarken 5,5 tu şimdi 6,5 oldu. venezuela yolunda ilerliyoruz
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0MG90 9 ay
Neyi zorluyorsunuz abi? Sadece taksiyle devam edemezler. İleride paşa paşa izin verecekler bunu onlarda biliyor ama inadına zorluyorlar.
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dr20mouse 9 ay
Uber bitti beyler unutun. Abd yaptırım yaparken sizce sultan Tayyip ubere göz yumar mi artık. Şimdi yakalayıp yakalayıp ceza kesicekler uberi söğüşleyecekler. Olan araca binen ve aracı sürer masum şoföre olacak.
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hazarRS 9 ay
Uber'e Şok! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki!
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Ohol Oula 9 ay hazarRS
Cem Uzan'a Hapis Şoku.
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Holy Templar 9 ay en beğenilen
clickbait basliklar acmaktan ne zaman vazgececeksiniz?
basliga gore abd 1 yol boyunca lisans vermiyor ama icerige bakiyorsun sadece ny.
sanki goruntulenme sayisi artsin diye youtube videosu atiyorsunuz.
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sniper23 9 ay
Taksicilerde her yerde aynı.
Ne yaparlarsa yapsınlar, kendileri teknolojiye yenik düşecek ve tarihe gömüleceklerdir.
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deoks 9 ay
bu sarı taksiler ilkellikleriyle vatandaşın başına bela olmaya başladı heryerde.
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DH Misafiri 9 ay
aha hadi buyur özgürlügün beşigi abd de oluyor bunlar abd hayranlarını piste bekliyoruz anlayınartık özgürlük demokrasi yok yalan bunlar paran varsa herşey serbest yoksa mokoko
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santhora 9 ay DH Misafiri
Bu forum da hayatım da ilk defa ağır konuşucam. Kusura bakma ama sen tam bir malsın. Haberi bi oku önce. Türkiye'deki yasakla Amerika'da ki yasağın (ki yasak bile değil) sebebi birbiri ile çok alakasız. Bazı şeyleri fanatikçe yorumlamaktan vazgeçin. Azıcık şu beyninizin loblarını kullanın.
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uber para cezası, uber kısıtlama ve
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