Uber ve Scotty araçlarına bir kez daha ceza yağdı!

Uber ve Scotty’nin ülkemizdeki durumu belirsizliğini koruyor. Taksicilerin talebi üzerine Haziran ayında Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Uber ve Scotty benzeri platformlara büyük yaptırımlar getirildi. Bugün İstanbul Beşiktaş’ta Sivil Trafik ekipleri Uber ve Scotty araçlarına ceza yağdırdı.

Beşiktaş'ta Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler tarafından Uber ve Scotty araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda aracı durduran polis, sürücülere ve yolculara ceza yağdırdı.

Sürücüye ve yolcuya ceza kesildi! Cezayı Uber karşılıyor

Yapılan denetimde çok sayıda araç sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesti.

Uber sürücüsü: "Bizi ya kapatsınlar ya da izin versinler. Ne yapacağımızı bilelim"

Ceza kesilen bir Uber sürücüsü Yunus Toktaş, yaptırımlardaki belirsizliklerle ilgili olarak "Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Biz de ne yapacağımızı bilelim." dedi. Yunus Toktaş çevirmeyle ilgili olarak şu sözleri söyledi:

“Beşinci cezamı yedim, Uber'im. Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Bizde ne yapacağımızı bilelim, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Yolcularım yabancı bir de onlara dert anlatacağız. Onlar da az biraz biliyorlar. Cezaları Uber'e bildiriyoruz, onlar dava açıyorlar. Yüzde 60'ını kazanıyor, yüzde 40'ını kazanamıyor. Kazanamadıklarını ise sistemimize yatırıp ödemesini yapıyorlar. Yolcuların ise ödemesini birkaç gün içinde yapıyorlar.”