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Uber ve Scotty araçlarına bir kez daha ceza yağdı!

Uber ve Scotty araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada polis Uber ve Scotty araçlarına ceza yağdırdı. Bir Uber şoförü, "Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler" dedi.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uber ve Scotty araçlarına bir kez daha ceza yağdı!
Uber ve Scotty’nin ülkemizdeki durumu belirsizliğini koruyor. Taksicilerin talebi üzerine Haziran ayında Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Uber ve Scotty benzeri platformlara büyük yaptırımlar getirildi. Bugün İstanbul Beşiktaş’ta Sivil Trafik ekipleri Uber ve Scotty araçlarına ceza yağdırdı.

Beşiktaş'ta Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler tarafından Uber ve Scotty araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda aracı durduran polis, sürücülere ve yolculara ceza yağdırdı.

Sürücüye ve yolcuya ceza kesildi! Cezayı Uber karşılıyor

Yapılan denetimde çok sayıda araç sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesti.

Uber sürücüsü: "Bizi ya kapatsınlar ya da izin versinler. Ne yapacağımızı bilelim"

Ceza kesilen bir Uber sürücüsü Yunus Toktaş, yaptırımlardaki belirsizliklerle ilgili olarak "Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Biz de ne yapacağımızı bilelim." dedi.  Yunus Toktaş çevirmeyle ilgili olarak şu sözleri söyledi:

“Beşinci cezamı yedim, Uber'im. Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Bizde ne yapacağımızı bilelim, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Yolcularım yabancı bir de onlara dert anlatacağız. Onlar da az biraz biliyorlar. Cezaları Uber'e bildiriyoruz, onlar dava açıyorlar. Yüzde 60'ını kazanıyor, yüzde 40'ını kazanamıyor. Kazanamadıklarını ise sistemimize yatırıp ödemesini yapıyorlar. Yolcuların ise ödemesini birkaç gün içinde yapıyorlar.”


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sdelta 9 ay en beğenilen
Uber gibi bir sistemi yasaklamak resmen turizme darbedir. Yurt dışında gezmeye çıkarken bile gideceğim şehir de Uber olup olmadığına bakıyorum. Gezme özgürlüğü sağlıyor.
Uber gibi bir sistemi yasaklamak resmen turizme darbedir. Yurt dışında gezmeye çıkarken bile gideceğim şehir de Uber olup olmadığına bakıyorum. Gezme özgürlüğü ...
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2 Yanıt Yanıtla +93
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DennisLars 9 ay
Uber tarzı uygulamaları yasaklayın bizim kan emici çomar taksicilerde turistleri bi güzel sömürsün sonra da turizm niye kötü niye döviz gelmiyor niye dolar yükseldi ?
Taksi plakası denen saçmalığın sahipleri çeviriyor bu oyunu
Uber tarzı uygulamaları yasaklayın bizim kan emici çomar taksicilerde turistleri bi güzel sömürsün sonra da turizm niye kötü niye döviz gelmiyor niye dolar yük...
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ssbrutality 9 ay
umarım korsan taksiler çoğalırda bu taksici ve plaka sahipleri bir an evvel batar gider.
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BekirTemel 8 ay
Suri kardeşlerimi uber kullanmaya davet ediyorum, hem onlar kazansın hem müşteri, hadi bakim dinsizin hakkından imansız gelirmiş
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SkyTraveler 8 ay
Ya şahsen umrumda değil ben binmeye devam ediyorum.Henüz yemedim ama ceza yiyen arkadaşlarım uberin tak diye hem aracın hem yolcunun cezasını yatırdığını söylediler.İsterlerse hergün yazsınlar taksiler gerçekten binilmez halde turkuaz taksiler çıktı geçen bindim vallahi aynı tas aynı hamam.
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El Fuego 8 ay
Yamyam, uckagitci taksici zontalari tercih etmek insanlik ayibidir. Tertemiz arac, saygili sofor ve kaziklanmadan rahat bir yolculuk icin Uber...
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Francis J. Underwood 8 ay
Takçiciler adam olsun önce
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orcnd 8 ay
teknofestin tam ortasında scotty standı vardı. seçimden sonra bu firmalara yol verileceğini düşünüyorum.
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maverickss 8 ay
Uber ve scotty sayesinde uyuşturucu kullanan araçları pislik içindeki taksilerden kurtulduk.
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Eoudoxias 9 ay
Bu taksicilerin.. neyse
Geçen hafta iş yerinde kameralara bakıyorum. Bu taksici zorbacinin bir tanesi, u dönüşü yasak olan yerden döndü, sola dönüş için kırmızı yanarken döndü. Ve tüm bunları yaptıktan sonra şeridi ortaladi. Sonuç?
BMW i8 (800.000TL) bu herif yüzünden refuje çıktı arabanın altını ve on kaportayi bıraktı. Hava yastıklarını açtı.
Bunu gören taksici ne mi yaptı? Kaçtı. Neyse ki ilerde durdurup geri çevirdiler.
Taksicinin yerinde olsam, olduğu yerde taksiyi bırakır yoluma uberle devam ederdim :)
Tam bir sayko mafyalar..
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zotacing 9 ay
Biraz da esrar çekip taksi sürenleri denetleseler ve ceza verseler? Fena olmaz gibi.
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K.B.R.O 9 ay zotacing
Ona ne gerek var ? Biyanda adam öldürmeye tesebbüs, diger yandan hazır para.
Tabi ki hazır parayı sececekler
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Stand Alone 9 ay zotacing
Zaten doğru düzgün bir denetim yapılsa, Türkiye'de taksicilik yapan şöförlerin yarısından fazlasının cezaevine girmesi gerektiğini devlet de anlayacak halk da. Birçoğu saygısız ve kaba, trafik kurallarını tanımayan maganda kılıklı insanlar.
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OnurFB1453 9 ay
Uber bu kadar cezayı nasıl ödüyor zarar etmiyor mu?
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MaDMaxiBo 9 ay OnurFB1453
Mahkemeye gidip iptal ettiriyor. Ödüyor ama geri alıyor yani. Sıkıntı yapmıyor çünkü mahkeme masrafı da kaybeden taraf olan devlete yazılıyor bildiğim kadarıyla.
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Guest-030543F64 9 ay
Uber profesyonelliğini bir kez daha kanıtladı vay anasını
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