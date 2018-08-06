Uber ve Scotty araçlarına bir kez daha ceza yağdı!

Beşiktaş'ta Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı görevliler tarafından Uber ve Scotty araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda aracı durduran polis, sürücülere ve yolculara ceza yağdırdı.
Sürücüye ve yolcuya ceza kesildi! Cezayı Uber karşılıyor
Yapılan denetimde çok sayıda araç sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesti.
Uber sürücüsü: "Bizi ya kapatsınlar ya da izin versinler. Ne yapacağımızı bilelim"
Ceza kesilen bir Uber sürücüsü Yunus Toktaş, yaptırımlardaki belirsizliklerle ilgili olarak "Ya bizi kapatsınlar ya da izin versinler. Biz de ne yapacağımızı bilelim." dedi. Yunus Toktaş çevirmeyle ilgili olarak şu sözleri söyledi:
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