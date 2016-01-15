Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi

Ülkemiz uzun zamandır otomobil kiralama şirketleri tarafından transfer hizmeti adı altında verilen ve güzergâh merkezli fiyatlandırma ile yapılan şoförlü kısa dönem araç kiralama hizmetleri mevcut. Fiyatları ise taksiler ile kıyaslanamayacak kadar yüksek. Benzer mantıkla yola çıkarak küresel ölçekte 62,5 milyar dolarlık değere ulaşan Uber ise bu hizmeti çeşitlendiriyor ve düzenli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.





Uber her geçen gün artan kullanıcı sayısına ulaşırken bir yandan da haksız rekabet yaratmak ile suçlanıyor. Gerek Amerika gerekse diğer ülkelerde birçok yasal düzenlemeler ve haksız rekabet davaları ile yüzleşen şirkete Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) tarafından 7.6 milyon dolarlık bir ceza kesildi. Cezanın nedeni ise Uber’in 2014 yılında veri raporlama şartlarını yerine getirmemesi. Uber’in eksik paylaştığı bilgiler otomobil talep eden müşterilerin sayısı ve yüzdesinin yanında ne sıklıkla kullanıcılarına hizmet sağladığı gibi veriler.





Şirket, 30 günlük ruhsat iptali ile Kaliforniya’ da hizmet sağlabilmesinin durdurulmaması için cezayı ödeyeceğini ve sonrasında ise karara itiraz edeceğini duyurdu.





Fransa'da otomobil taleplerine en erken 15 dakika sonra cevap verme zorunluluğunda bırakılan şirket taksiciler tarafından protesto edilmişti. Uber en son Kaliforniya da kullanıcıları hava alana bırakmada ilave ücret aldığı için 1.8 milyon doları müşterilerine iade etmek zorunda kalmıştı.





http://www.latimes.com/business/la-fi-tn-uber-puc-20160114-story.html