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Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC) tarafından Uber'e 7.6 milyon dolarlık bir ceza kesildi. Cezaya itiraz edecek şirket, ceza sebebinin haksız olduğunu savunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi
 
Ülkemiz uzun zamandır otomobil kiralama şirketleri tarafından transfer hizmeti adı altında verilen ve güzergâh merkezli fiyatlandırma ile yapılan şoförlü kısa dönem araç kiralama hizmetleri mevcut. Fiyatları ise taksiler ile kıyaslanamayacak kadar yüksek. Benzer mantıkla yola çıkarak küresel ölçekte 62,5 milyar dolarlık değere ulaşan Uber ise bu hizmeti çeşitlendiriyor ve düzenli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Uber her geçen gün artan kullanıcı sayısına ulaşırken bir yandan da haksız rekabet yaratmak ile suçlanıyor. Gerek Amerika gerekse diğer ülkelerde birçok yasal düzenlemeler ve haksız rekabet davaları ile yüzleşen şirkete Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu  (CPUC) tarafından 7.6 milyon dolarlık bir ceza kesildi. Cezanın nedeni ise Uber’in 2014 yılında veri raporlama şartlarını yerine getirmemesi. Uber’in eksik paylaştığı bilgiler otomobil talep eden müşterilerin sayısı ve yüzdesinin yanında ne sıklıkla kullanıcılarına hizmet sağladığı gibi veriler.

Şirket, 30 günlük ruhsat iptali ile Kaliforniya’ da hizmet sağlabilmesinin durdurulmaması için cezayı ödeyeceğini ve sonrasında ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

Fransa'da otomobil taleplerine en erken 15 dakika sonra cevap verme zorunluluğunda bırakılan şirket taksiciler tarafından protesto edilmişti. Uber en son Kaliforniya da kullanıcıları hava alana bırakmada ilave ücret aldığı için  1.8 milyon doları müşterilerine iade etmek zorunda kalmıştı.


http://www.latimes.com/business/la-fi-tn-uber-puc-20160114-story.html Yorum Yaz
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.:. 3 yıl en beğenilen gs09gs09
gs09gs09

baba uzun vadeli araç kiralama karlı diyolar ben hiç bi iş anlamadım o işten aylık 1000 tl ödücem ama karlı olcak nasıl olcaksa o iş :D en son araç firmaya kalıcak hem benden alcak parayı hem aracı satar kar iyi :D bakımlarına masraf eder oda ne kadar olcak bi yağ iki filtre :D iki lastik tamam :D

adam faturanın kdvsini düşecek fatura tutarını gider gösterecek
arabaya bağlıyacağı parayı veya alacağı krediyi para kazanmak için başka işlerde kullanacak
mtv - bakım - kaza - sigorta v.s. uğraşmayacak benzini koyacak gidecek
benzini de gider işletebilecek
gs09gs09baba uzun vadeli araç kiralama karlı diyolar ben hiç bi iş anlamadım o işten aylık 1000 tl ödücem ama karlı olcak nasıl olcaksa ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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orhan1461 3 yıl
Bu uber nedir arkadaslar ?..
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sorrento 3 yıl orhan1461
orhan1461
Bu uber nedir arkadaslar ?..

Korsan taksinin yasal ya da yasal olmaya çalışan hali gibi düşün.
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ylmzsngl 3 yıl
Kimseye iltimas geçilmemesi lazım.
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aycibin 3 yıl
ben uber'i yurtdışında öğrendim.taksinin yarı fiyatına yakın olması lazım.haberde taksiden pahalı demiş.türkiye'de böyle ise çok salakça olmuş.
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mstkrmn89 3 yıl
Bu uberden ne istiyorlar
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kadirirdem 3 yıl
Yanlış yapılırsa nerede olursa olunsun verilsin cezası...
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gs09gs09 3 yıl
baba uzun vadeli araç kiralama karlı diyolar ben hiç bi iş anlamadım o işten aylık 1000 tl ödücem ama karlı olcak nasıl olcaksa o iş :D en son araç firmaya kalıcak hem benden alcak parayı hem aracı satar kar iyi :D bakımlarına masraf eder oda ne kadar olcak bi yağ iki filtre :D iki lastik tamam :D
1 Yanıt Yanıtla
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.:. 3 yıl gs09gs09
gs09gs09

baba uzun vadeli araç kiralama karlı diyolar ben hiç bi iş anlamadım o işten aylık 1000 tl ödücem ama karlı olcak nasıl olcaksa o iş :D en son araç firmaya kalıcak hem benden alcak parayı hem aracı satar kar iyi :D bakımlarına masraf eder oda ne kadar olcak bi yağ iki filtre :D iki lastik tamam :D

adam faturanın kdvsini düşecek fatura tutarını gider gösterecek
arabaya bağlıyacağı parayı veya alacağı krediyi para kazanmak için başka işlerde kullanacak
mtv - bakım - kaza - sigorta v.s. uğraşmayacak benzini koyacak gidecek
benzini de gider işletebilecek
1 Yanıt Yanıtla +8
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...DeAtH... 3 yıl
dad's home
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