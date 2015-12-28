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Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği

Özel ulaşım ağı platformları olarak adlandırılan Uber gibi hizmetlerin gördüğü ilgi artarak devam ediyor ve yatırımlar da ardı ardına geliyor. ABD kaynaklı Lyft, geçen hafta önemli bir yatırım aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği


Son dönemde taksi çağırma hizmetlerinin yükselişi dikkat çekici. Ülkemizde dahil 58 ülkede hizmet veren teksi çağırma ve özel şöför kiralama hizmeti Uber, ulaştığı pazar değeri ile pek çok otomotiv devini bile geride bırakmış durumda. Diğer bir ulaşım ağı platformu Lyft de yükselişte. 

Daha çok insanların yolculuklarını paylaştığı Lyft platformu, kayıtlı sürücüleri ile yolculuğa çıkmak isteyenleri birleştiriyor. 3 veya 6 kişiye kadar yolculuklara imkan tanıyan Lyft, ayrıca aynı yöne giden insanların bir araya geldiği bir versiyona da sahip. ABD'nin en büyük yolculuk paylaşımı uygulaması haline gelen ve 2.5 milyar dolar pazar payına ulaşan Lyft'e Suudi Arabistan'dan ortak geldi. 

Suudi prens El-Velid bin Talal'ın başında olduğu Kingdom Holding Co. şirketi, 104 milyon dolar karşılığında şirketin yüzde 2.3 hissesine ortak oldu. Sadece ABD sınırları içerisinde hizmet vermesine rağmen, sahip olduğu potansiyel deniz para kaynaklarının dikkatini çekmiş durumda. İsmi bilinmeyen başka bir ortaklık da firmaya 142 milyon dolar civarında yatırım yaptı ve yüzde 3 hisseye ortak oldu. Bu yatırımlarla Lyft'in piyasa değeri de 5 milyar dolara yaklaştı.

Ülkemizde BlaBlaCar gibi örneklerini verebileceğimiz Lyft'in geleceği oldukça parlak. Zira insanların daha ekonomik olan yolculuk paylaşımı platformlarına ilgisi giderek artıyor. Lyft, sınırlı da olsa diğer ülkelere hizmetini götürmek niyetinde. Özel ulaşım ağı sektöründe ise kuşkusuz Uber, 65 milyar dolar pazar değeri ile lider durumda.  

http://www.tweaktown.com/news/49242/saudi-arabian-prince-invests-104-million-ride-sharing-giant-lyft/index.html Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Uber sistemi mantikli.
bizim insanimiz kendi icinde bile savas verirken yolculuk ortaklik mantigi ile calisan sistemler ulkemizde malesef tutmuyor. Huzur ortaminin hakim oldugu kafalarin birbiriyle zit dusmedigi toplumlar icin ideal.
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aycibin 3 yıl
medeniyet seviyesi bizim gibi düşük ülkelerde tutmaz.barış gelininin başına gelenleri unutmadık.kız olsam türkiye'de tek seyahat etmezdim asla.

gazetevatan.com/...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
mehdi gelince malı hak sahibine dağıtacak ! :)
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