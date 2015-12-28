Uber'in rakibi Lyft'e Suudi desteği





Son dönemde taksi çağırma hizmetlerinin yükselişi dikkat çekici. Ülkemizde dahil 58 ülkede hizmet veren teksi çağırma ve özel şöför kiralama hizmeti Uber, ulaştığı pazar değeri ile pek çok otomotiv devini bile geride bırakmış durumda. Diğer bir ulaşım ağı platformu Lyft de yükselişte.





Daha çok insanların yolculuklarını paylaştığı Lyft platformu, kayıtlı sürücüleri ile yolculuğa çıkmak isteyenleri birleştiriyor. 3 veya 6 kişiye kadar yolculuklara imkan tanıyan Lyft, ayrıca aynı yöne giden insanların bir araya geldiği bir versiyona da sahip. ABD'nin en büyük yolculuk paylaşımı uygulaması haline gelen ve 2.5 milyar dolar pazar payına ulaşan Lyft'e Suudi Arabistan'dan ortak geldi.





Suudi prens El-Velid bin Talal'ın başında olduğu Kingdom Holding Co. şirketi, 104 milyon dolar karşılığında şirketin yüzde 2.3 hissesine ortak oldu. Sadece ABD sınırları içerisinde hizmet vermesine rağmen, sahip olduğu potansiyel deniz para kaynaklarının dikkatini çekmiş durumda. İsmi bilinmeyen başka bir ortaklık da firmaya 142 milyon dolar civarında yatırım yaptı ve yüzde 3 hisseye ortak oldu. Bu yatırımlarla Lyft'in piyasa değeri de 5 milyar dolara yaklaştı.





Ülkemizde BlaBlaCar gibi örneklerini verebileceğimiz Lyft'in geleceği oldukça parlak. Zira insanların daha ekonomik olan yolculuk paylaşımı platformlarına ilgisi giderek artıyor. Lyft, sınırlı da olsa diğer ülkelere hizmetini götürmek niyetinde. Özel ulaşım ağı sektöründe ise kuşkusuz Uber, 65 milyar dolar pazar değeri ile lider durumda.

http://www.tweaktown.com/news/49242/saudi-arabian-prince-invests-104-million-ride-sharing-giant-lyft/index.html