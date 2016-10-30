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Uber'in uçan araba planları ortaya çıktı "Hayallerinizdekine benzemiyor"

Son dönemlerde otonom teknolojilere yaptığı yatırımlarla da gündeme gelen ulaşım şebekesi servisi Uber, uçan araba hayalini sadece 10 yıl içerisinde gerçeğe dönüştürmek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kişisel taksi servisleriyle taksicilerin korkulu rüyası haline gelen Uber, sürücüsüz araçlara yaptığı yatırımların ardından şimdi de yüzyıllık konsept "uçan araba" hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Şirketin 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığı "kişisel hava araçları" projesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım yazısıyla ilk kez ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın devrimsel "güneş çatıları" resmen tanıtıldı"
Uber'in, Uber Elevate ismini verdiği araçlar hayallerimizdeki uçan arabalara değil de daha çok normal, küçük bir uçağa benziyor. Saatte 240 kilometre hıza ulaşacağı söylenen aracın birden fazla yolcuyu tam 160 kilometre boyunca hiç durmadan taşıyabileceği belirtiliyor. Uber ayrıca normal bir arabayla yaklaşık 2 saat süren San Jose-San Francisco yolculuğunun(arabayla 90 kilometre) "uçan arabalarla" beraber 15 dakikaya kadar ineceğini de ekliyor.
Tanıtım yazısında belirtilen diğer detaylara göre Uber Elevate dikey bir şekilde havalanıp yine dikey bir şekilde iniş yapacak. Sabit kanatlar ve pervaneler yardımıyla uçacak olan araç çok hafif bir şekilde dizayn edilecek ve inanılmaz sessiz bir şekilde çalışacak. Yolcuların kulaklık takmaları gerekmeyeceğini belirten şirket, Uber Elevate'in normal bir helikopterden 15 desibel daha sessiz olacağını söylüyor.

Elektrikli ve otonom

Uber'in yapacağı bir uçan arabanın elbette otonom teknolojilere sahip olmaması beklenemez. Tamamiyle otonom şekilde dizayn edilecek olan Uber Elevate yolcularını bir pilota ihtiyaç duymaksızın taşıyabilecek; ancak Uber yine de ilk yıllarda her bir uçan arabanın içerisine güvenlik amaçlı bir de pilot yerleştireceğini belirtiyor. Şirket, otonom teknolojilerinin bu alanda kendilerini kanıtlamasıyla beraber zamanla pilotlara da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor.

Uber Elevate'e günümüzdeki en yakın teknolojinin helikopterler olduğunu belirten Uber, buna karşın helikopterlerin verimsiz ve gürültülü bir şekilde çalıştığını, doğayı kirlettiğini ve geniş kitleler tarafından kullanılabilmesi için de fazla pahalı olduğunu söylüyor. Tamamiyle elektrikten gücünü alacak olan Uber Elevate ise hem sessiz, hem doğa dostu hem de çok daha ulaşılabilir olacak.
Uber'in resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı uzun tanıtım yazısına buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şirket her ne kadar oldukça etkileyici bir proje hazırlamış olsa da projenin belirtildiği gibi 2026 yılında hayata geçmesi(en azından geniş bir kitleye yayılması) açıkçası şu anda çok da olası görünmüyor. Bakalım Uber önündeki engelleri aşıp insanlığın yüzyıllardır hayalini kurduğu bir konsepti gerçeğe dönüştürebilecek mi.

http://www.theverge.com/2016/10/27/13434580/uber-flying-car-elevate-self-driving-vtol Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 yıl
dış pervane sistemi artık demode bir sistemdir !
bunu görende 1900 ler falan sanacak

bunun yerine tribünlü iç pervane sistemleri daha verimli
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Symbianist 3 yıl
Geleceğe Dönüş filmi zamanında insanlar 2015'i uçan arabaların olduğu bir zaman gibi düşünmüşler. 2016'dayız ama hiçbir değişiklik yok. Nasıl potansiyel görmüşler o zaman için. Herhalde bir otuz yıl daha beklemek gerek.
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01myavuz 3 yıl
Buna kim uçan araba demiş?
vtol.org/...
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TheRECRUIT 3 yıl 01myavuz
01myavuz

Buna kim uçan araba demiş?
vtol.org/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sıkıntı yok "Yürüyen Uçah" deriz.
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asosyal mühendis 3 yıl
Bu sistem en azından Türkiye'ye gelmez.
Biz İstanbul Kart kullanıyoruz. (Diğer illerde de öyle.)
Adam kartı boş binecek sonra 90km uçacak. Bak seeeen :)
Bence uçan duraklar da olursa bu sistem bize gelebilir çünkü akbil yüklemek için bir sonraki durakta inmemiz gerek :D
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QapriCe 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
Bu sistem en azından Türkiye'ye gelmez.
Biz İstanbul Kart kullanıyoruz. (Diğer illerde de öyle.)
Adam kartı boş binecek sonra 90km uçacak. Bak seeeen :)
Bence uçan duraklar da olursa bu sistem bize gelebilir çünkü akbil yüklemek için bir sonraki durakta inmemiz gerek :D

Coook yaratıcı bir yorum olmuş. Saçma sapan laflardan başka birşey içermiyor. Bu zihniyetteki insanlara ne yapsan boş. Bomboş İşlerle dolu olduğunuz için gelmiyor zaten bu hizmetler. Bom boş konuştuğunuz için de ne faydalı birşey üretebiliyorsunuz ne de hizmet getirebiliyorsunuz. Bari yapanları takdir edin bu da bir erdemdir. İşleyişini merak edin kullanım alanlarını araştırın mekaniğini ataştırın havada kalma süresini bir sürü merak edilecek yapılacak yorun varken uçan durak akbile takılmaya devam edin.
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Musty3535123 3 yıl
20 yıl öncesine bakın birde şimdiye, dünya çok hızlı gelişmeye-değişmeye başladı; bundan 20-30 yıl sonra böyle şeyler çok yaygın olucak bence.
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yahyaardadur 3 yıl
OHA YÜRÜYEN UÇAK YAPMIŞLAR !!!
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SONEKTRA 3 yıl
Uçan helikopter. İlginç..
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Vipracing 3 yıl
Büyük drone..olması gerekende bu hiç bir insan müdehalesi olmadan görece ucuz & rahat otonom bir uçuş.
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MALTHAEL 3 yıl
O hayalimizdeki araçlar için içten yanmalı motorların bırakılıp yeni bir enerji kaynağına geçmemiz ve ona uygun motor yapılması gerekiyor .
Harrier gibi F-35 gibi uçakların kullandığı sistemlerle dar bir alanda kalkış yapılabilir ancak petrolü hayatımızdan çıkartmayı planlıyoruz bu sistemlerde çok fazla yakıt harcıyor . Kısacası şimdilik uzakta duran bir teknoloji . Belki yapılabilecek teknoloji vardır ama şu aralar sırası değildir halen sömürülecek yerler vardır askıda bekliyordur .
Her şeyi geçtim yol yapımı için harcana paralar , kaldırım taşları , kaldırımlar trafik lambaları , yolların kenarlarına konulan her türlü bariyerler , köprüler bu köprü ve yollarda kullanılan ithal ürünler hatta kimyasallar ( İsviçre de bulunan yollarda özel bir kimyasal var buz ve kar tutmaz
) bunun gibi sayabileceğim tonlarca alt başlık var haliyle çok büyük rantların döndüğü bir sektörü'de ha deyince bitiremezler

Çok büyük paralar kazanırlar bunları da kenara bırakırlar olacağı o . Eskiden yer gök at idi herkes at besliyordu yollar ve arabalar gelince atlar sadece belli bir zümrenin eğlence aracı haline geldi . At yarışları , çiftlikler , at arabaları , ve asil atlar
Atların yediği yemlerden , bakım ürünlerinden , ilaçları , Çiftliklere kadar olan her şey birden ortadan kayboldu .Arabadan büyük paralar kazanınca şirketler atlara veda ettik . Aynı şeyde arabalar için olabilir ancak dediğim gibi çarkını oturtmaları lazım . Çarkı oturturlarsa gerisi geliyor zaten .
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Dahi Olalım 3 yıl
Arabadan başka herşey olabilir. Boşuna bu ismi vermişler.
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PurposeLess sinan 3 yıl
teknolojinin gidişatı korkutucu, transhümanizm, yapay zeka, emoji dili.... dünya kısalan dilimler içinde çok büyük değişimler yaşınıyor. insanlara çip yerleştir her biri birer robot, tek bi tıkla hayatına son ver. çok uzak değil belki biz de görücez o günleri. korktum kafayı yastığa gömüp uyuyayım bari.
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