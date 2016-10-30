Uber'in uçan araba planları ortaya çıktı "Hayallerinizdekine benzemiyor"

Kişisel taksi servisleriyle taksicilerin korkulu rüyası haline gelen Uber, sürücüsüz araçlara yaptığı yatırımların ardından şimdi de yüzyıllık konsept "uçan araba" hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Şirketin 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığı "kişisel hava araçları" projesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım yazısıyla ilk kez ortaya çıktı.

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Uber'in, Uber Elevate ismini verdiği araçlar hayallerimizdeki uçan arabalara değil de daha çok normal, küçük bir uçağa benziyor. Saatte 240 kilometre hıza ulaşacağı söylenen aracın birden fazla yolcuyu tam 160 kilometre boyunca hiç durmadan taşıyabileceği belirtiliyor. Uber ayrıca normal bir arabayla yaklaşık 2 saat süren San Jose-San Francisco yolculuğunun(arabayla 90 kilometre) "uçan arabalarla" beraber 15 dakikaya kadar ineceğini de ekliyor.

Tanıtım yazısında belirtilen diğer detaylara göre Uber Elevate dikey bir şekilde havalanıp yine dikey bir şekilde iniş yapacak. Sabit kanatlar ve pervaneler yardımıyla uçacak olan araç çok hafif bir şekilde dizayn edilecek ve inanılmaz sessiz bir şekilde çalışacak. Yolcuların kulaklık takmaları gerekmeyeceğini belirten şirket, Uber Elevate'in normal bir helikopterden 15 desibel daha sessiz olacağını söylüyor.

Elektrikli ve otonom

Uber'in yapacağı bir uçan arabanın elbette otonom teknolojilere sahip olmaması beklenemez. Tamamiyle otonom şekilde dizayn edilecek olan Uber Elevate yolcularını bir pilota ihtiyaç duymaksızın taşıyabilecek; ancak Uber yine de ilk yıllarda her bir uçan arabanın içerisine güvenlik amaçlı bir de pilot yerleştireceğini belirtiyor. Şirket, otonom teknolojilerinin bu alanda kendilerini kanıtlamasıyla beraber zamanla pilotlara da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor.

Uber Elevate'e günümüzdeki en yakın teknolojinin helikopterler olduğunu belirten Uber, buna karşın helikopterlerin verimsiz ve gürültülü bir şekilde çalıştığını, doğayı kirlettiğini ve geniş kitleler tarafından kullanılabilmesi için de fazla pahalı olduğunu söylüyor. Tamamiyle elektrikten gücünü alacak olan Uber Elevate ise hem sessiz, hem doğa dostu hem de çok daha ulaşılabilir olacak.

Uber'in resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı uzun tanıtım yazısına buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şirket her ne kadar oldukça etkileyici bir proje hazırlamış olsa da projenin belirtildiği gibi 2026 yılında hayata geçmesi(en azından geniş bir kitleye yayılması) açıkçası şu anda çok da olası görünmüyor. Bakalım Uber önündeki engelleri aşıp insanlığın yüzyıllardır hayalini kurduğu bir konsepti gerçeğe dönüştürebilecek mi.

http://www.theverge.com/2016/10/27/13434580/uber-flying-car-elevate-self-driving-vtol