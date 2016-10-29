Elon Musk'ın devrimsel "güneş çatıları" resmen tanıtıldı

Tesla ve SolarCity CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen güneş çatılarını ve ev bataryası Powerwall 2'yi nihayet resmen tanıttı. Cuma günü Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde tanıtılan ürünler, alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

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Eviniz için batarya çözümü Powerwall 2 de tanıtıldı

https://techcrunch.com/2016/10/28/these-are-teslas-stunning-new-solar-roof-tiles-for-homes/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook

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Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda da belirttiği gibi tamamiyle güneş hücrelerinden oluşan güneş çatıları, klasik bir çatıdan hiç de farklı olmayan(belki de daha güzel) görünümleriyle de dikkat çekiyorlar. Güneş çatılarını güzel görünecek şekilde dizayn ettiklerini belirten Elon Musk da yaptığı konuşmada,ifadelerini kullandı.Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla,Çatılar ayrıca dört farklı görünüm seçeneğiyle beraber sunuculacak.Güneş çatılarıyla donatılmış evleri alttaki galerimizde bulabilirsiniz.Tesla'nın evler için sunduğu batarya çözümü Powerwall'ın ikinci versiyonu da yine dün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Powerwall 1'e göreseçeneği sunan Powerwall 2,Bünyesinde İki adet 14 kWh'lik lityum iyon pil barındıran Powerwall 2'nin fiyatıysa 5500 dolar seviyesinde.Güneş çatılarının fiyatıyla ilgili net bir bilgi vermekten kaçınan Musk,"ifadelerini kullanmakla yetindi. Musk son olarak,"sözlerine yer verdi.