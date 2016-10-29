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Elon Musk'ın devrimsel "güneş çatıları" resmen tanıtıldı

Elon Musk, dün Los Angeles'ta düzenlenen Tesla ve SolarCity etkinliğinde alternatif enerji kullanımına yeni bir boyut kazandıracak güneş çatılarını resmen tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,9b
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40
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tesla ve SolarCity CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen güneş çatılarını ve ev bataryası Powerwall 2'yi nihayet resmen tanıttı. Cuma günü Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde tanıtılan ürünler, alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeye hazır olmalı"
Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda da belirttiği gibi tamamiyle güneş hücrelerinden oluşan güneş çatıları, klasik bir çatıdan hiç de farklı olmayan(belki de daha güzel) görünümleriyle de dikkat çekiyorlar. Güneş çatılarını güzel görünecek şekilde dizayn ettiklerini belirten Elon Musk da yaptığı konuşmada,"Güneş çatılarının güzel görünmesi, satın alınabilir olmasi ve herhangi bir soruna yol açmaması gerekiyor. Eğer tüm bunlar olursa başka bir çözüme yönelmek de istemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, güneş çatılarının dolu da dahil olmak üzere her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı olduğunu ve sıradan bir çatıya göre daha iyi bir yalıtkanlık değeri sunduğunu da ekledi. Çatılar ayrıca dört farklı görünüm seçeneğiyle beraber sunuculacak.

Güneş çatılarıyla donatılmış evleri alttaki galerimizde bulabilirsiniz.

Eviniz için batarya çözümü Powerwall 2 de tanıtıldı


Tesla'nın evler için sunduğu batarya çözümü Powerwall'ın ikinci versiyonu da yine dün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Powerwall 1'e göre iki kat daha fazla enerji depolama seçeneği sunan Powerwall 2, yalnızca tek bir üniteyle dört yatak odalı bir evin günlük enerji ihtiyacını karşılayabilecek. Bünyesinde İki adet 14 kWh'lik lityum iyon pil barındıran Powerwall 2'nin fiyatıysa 5500 dolar seviyesinde.

Güneş çatılarının fiyatıyla ilgili net bir bilgi vermekten kaçınan Musk,"Normal bir çatı + elektrik ücretinden daha uygun olacak." ifadelerini kullanmakla yetindi. Musk son olarak,"Evinizde bir güneş çatısına, bir Powerwall'a ve bir de elektrikli arabaya sahipseniz tüm enerji sorununuzu çözebilirsiniz." sözlerine yer verdi.


https://techcrunch.com/2016/10/28/these-are-teslas-stunning-new-solar-roof-tiles-for-homes/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook Yorum Yaz
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GLaDiaTR01 3 yıl en beğenilen
Bizde yaptırandan her ay vergi alınır.
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FRAPS_TR 3 yıl
Bu adam Türkiyede doğsaydi ya işsizdi yada asgari ücretli bir işte ssk primim ödensin diye çalisiyor olurdu.
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maximus8282 3 yıl
Daha öncede vardı bunlar, hatta kiremit şeklinde güneş panelleri bile var.
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maximus8282 3 yıl
Güneş paneli ve rüzgar gülü gibi elektrik üretim cihazları avrupa ve amerika'da müstakil evlerin en azından bize göre daha çok oluşu, oradaki alım gücü, kur olmaması(iphone 900 dolar onu 900 TL'ye aldığınızı düşünün) gibi sebeplerle zaten kullanımı çok rahat olduğu için çokça tercih ediliyordu. Hatta sadece çatıya monte sistemler değil bildiğimiz pencerenin içinde hücrelerin olduğu ve camdan elektrik üreten teknolojilerde var ve kullanılıyorlar. Zaten cihazlar Tesla'dan çok daha önce de estetik haldelerdi. Tesla sadece bu pazardan pay almak istemiş o kadar.

Tesla bizim gibi alım gücünün düşük olduğu, kur farkının fazla olduğu ev yapılarının diğer ülkelere göre çok ta müsayet olmadığı ülkeler için daha ucuz alternatifler yapmış olsaydı, yine bir nebze sizin dediğiniz gibi eskiden de vardı ama Tesla sayesinde yayıldı daha işlevselleşti diyebilirdik.

Demek istediğim bu olay eskidende dokunmatik ekran vardı olayı değil, Tesla varolan güneş panellerinin üzerine herhangi birşey eklemiş değil.
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B J K 3 yıl
Bu tip projelerin devlet politikası haline dönüşmesi lazım.
Enerji için birbirini kesen insanoğlu uyanmalı artık.
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fullflavor1977 3 yıl
Bugun ekonomik acidan pek mantikli gozukmesede, Teslayi destekleyenler zaten ekonomik olarak bakmiyorlar tabloya. Gelecege yatirim, ve bu sahislar sayesinde ilerde bizler yararlanacagiz. Oncu` mu olmak istersin? yoksa, takipci`mi? mesele budur.
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cadence1 3 yıl fullflavor1977
fullflavor1977
Bugun ekonomik acidan pek mantikli gozukmesede, Teslayi destekleyenler zaten ekonomik olarak bakmiyorlar tabloya. Gelecege yatirim, ve bu sahislar sayesinde ilerde bizler yararlanacagiz. Oncu` mu olmak istersin? yoksa, takipci`mi? mesele budur.

elon mask ın bedava avukatlığını üslenmişin sanki ... baa göre sahtekar ın teki .. abd halkını nasa nın destegiyle vergilerini tokatlayıp firmalarına kaynak saglıyor
10 yıl öncede pil vardı bunlar yeni teknoloji degilki 20 yıl evvel isvicre otobanında güneş enerjisiyle giden prototip araclar gördüm 1990 da hatta ..
daha dün 2002 de kurulmuş bir firma birilerinin yol verip medyada abarttıgı .. roket sahtekarı maskeli ilon
yarın öbürgün bilmesek pili bu adam keşfetti diceniz
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more34 3 yıl
kimse bahsetmemiş sanırım, bu pilin 10 yıl sonra maliyeti düşmezmi
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DH Misafiri 3 yıl
Olm ayda 150 tl koca dublex 5+2 evde elektrik masrafım var
Yılda 1800 tl yapar 10 yılda 18000
E tüm sistemi 5500+kdv ye satıo. Yani benden 18000 tl yi peşin istiyorlar 10 yılda taksit taksit ödemek varken
Ücretsiz olmadıkça devletin çevre bilinci adına bir adımı olmadıkça, teşvik kapsamına girmedikçe bu projeler s.tığım b.k tan daha değersiz
Kusura bakmayın gerçekler acıdır
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haymatloshan 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Olm ayda 150 tl koca dublex 5+2 evde elektrik masrafım var

Yılda 1800 tl yapar 10 yılda 18000



E tüm sistemi 5500+kdv ye satıo. Yani benden 18000 tl yi peşin istiyorlar 10 yılda taksit taksit ödemek varken



Ücretsiz olmadıkça devletin çevre bilinci adına bir adımı olmadıkça, teşvik kapsamına girmedikçe bu projeler s.tığım b.k tan daha değersiz



Kusura bakmayın gerçekler acıdır

Sanırım bu sadece senin evinin günlük üretimini karşılaması için yapılmamış, fazlasını da satarak daha kısa sürede amorti etmesi için. Çoğu ülke alım garantisi veriyor zaten üretilen fazla elektrik için.
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muratcool 3 yıl
Tony Stark gibi adam.
Hocalara göre şimdi bu adam, Müslüman olmadığı için cehenneme gidecek :((
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MegaWolt38 3 yıl
Kısmet olursa müstakil evimin çatısını güneş panelleriyle kaplayıp devletten kendimi bir nebze de olsa soyutlamayı düşünüyorum.
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cadence1 3 yıl
pile 10 yıl garanti vermiş dielim türkiyede 5500 dolara satılacak .. güneş panel çatısı ayrı bir fiyat hadi dielim bedava olsun
1 tanesi bedava demiş bedava verse nolur paneli
pile 10 yıl garanti veriyor . tabi sallama garanti !! 10 yıl sonra elon musk yok
kaldıki her pilin bir döngü ömrü var kullanıma baglı .. dielim ki 10 yıl pil sorunumuzda yok günlük 10kw kapasiteden 30 günde ayda 300 kw güç üretebilsin
la olum 10 yıl için 5500 dolar pil parası verdin 1 kere ... 10 yıl sonra 1 5500 dolar daha cakacak sana

ne anlamı kaldı pilcileri mutlu etmek için yasamıyoruz ki

hangi akılsız alır bu sistemi yazsın bakayım
bu akılsızı eleştirmek istiyorum
150 tl lik faturada kaç kw kullanım olur 1 kw 50 kuruş olsun vergi dahil 300 kw ayda ortalama dielim
hesab ortada
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cadence1 3 yıl
powerwall 2 nin yani batarya sisteminin fiyatı 5500 dolar sadece .. ev catısının fiyatını ayrıca ekleyecen
tesla.com/...
bu pil 100 kg .. elektriğin gitmediği olmadıgı yerlerde mantıklı .. yoksa 5500 dolar verilirmi bu pile
birde güneş paneline bir dünya para vercen ..
150 tl elektrik parası gelen bir ev ortalama 10 yılda 18.000 tl demi
ev faturana bak bakayım kac kw kullanmışın aylık .. kw kac tl ye geliyor ?
hesabı düzgün yapmak lazım ..
bu güneş panelleri kışında calışıyor mu veya güneş yüzünü göstermediğinde ... kullandıgım enerjiyi yerine ikame edebilecek mi ?
adam köyde tutmuş güneş paneli yaptırmış bide övüyo youtube da elektrik faturasına son die

dandik bir kamyon aküsü koymuş starter akü
güneş panelini övüyor elektrik var halbuki köyde .
ekonomik olarak agm gel lityum fosfat ion tipi pahalı akülerle mümkün degil cazip olması ...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Bu adam kendini yenilenebilir enerjiye adamis. Her sektorde soyle bir adam olsa dunya kurtulur. Tabii politikacilarin da olmesi lazim.
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