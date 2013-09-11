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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft, Rayman'in yeni koşu oyunu Rayman Fiesta Run'ı mobil cihazlar için duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ubisoft, Rayman'in yeni koşu oyunu Rayman Fiesta Run'ı mobil cihazlar için duyurdu
Rayman Jungle Run ile birlikte mobil platformlarda oldukça önemli bir başarılı elde eden Ubisoft, "Rayman Fiesta Run" adlı yeni koşu oyununu duyurdu.

Rayman Jungle Run'ın izinden gidecek olan Rayman Fiesta Run, yeni içeriklerle mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Yeni oynanış unsurlarıyla da oldukça eğlenceli görünen yapımın Rayman Jungle Run'ı aratmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Dört yeni oyun dünyasında toplamda 75 farklı bölüm sunacak olan oyunda çeşitli bölüm sonu canavarlarının da yer edineceği belirtiliyor. 
Android, iOS ve Windows Phone 8 için yayınlanması beklenen Rayman Jungle Fiesta Run için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak, yıl bitmeden uygulama marketlerindeki yerini alacağı belirtiliyor. 

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Ciginix 6 yıl en beğenilen
insipe12
ÇÖP

Çöp dediğin oyunu oynadığını dahi sanmıyorum, görüntülerden çocuk oyunu sanıyorsun.
Böyle devam et, oynama, senin gibi düşünenlerin oynamasına da lüzum yok zaten.
insipe12ÇÖPÇöp dediğin oyunu oynadığını dahi sanmıyorum, görüntülerden çocuk oyunu sanıyorsun.Böyle devam et, oynama, senin gibi...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Redunay 6 yıl
Yeni oyun çıkartacaklarına mevcut oyuna ekleyebilirlerdi.
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kvothe6 6 yıl
bunu seven manuganu da sever hem türk yapımı destek verek la adama.
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JoeyBane 6 yıl
Rayman akar^^
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tekin-71 6 yıl
ilk oynu verilen parayı kuruşuna kadar hak eden türden di bakalım bu nasıl
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Beybaba62 6 yıl
Mobilde oynadığım en iyi oyun.
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bluebest 6 yıl
Eski bir Lumia kullanıcısı olarak WP8 için de yayınlanacak olması çok sevindirici bir haber. Nihayet adam yerine konmaya başlandı
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trsinapsis 6 yıl
On numara :)
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Ciginix 6 yıl en beğenilen
insipe12
ÇÖP

Çöp dediğin oyunu oynadığını dahi sanmıyorum, görüntülerden çocuk oyunu sanıyorsun.
Böyle devam et, oynama, senin gibi düşünenlerin oynamasına da lüzum yok zaten.
2 Yanıt Yanıtla +15
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insipe12 6 yıl Ciginix
Ciginix
insipe12
ÇÖP

Çöp dediğin oyunu oynadığını dahi sanmıyorum, görüntülerden çocuk oyunu sanıyorsun.
Böyle devam et, oynama, senin gibi düşünenlerin oynamasına da lüzum yok zaten.

Ben sevdim oyunu.
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Scorpioleo 6 yıl Ciginix
Ciginix
insipe12
ÇÖP

Çöp dediğin oyunu oynadığını dahi sanmıyorum, görüntülerden çocuk oyunu sanıyorsun.
Böyle devam et, oynama, senin gibi düşünenlerin oynamasına da lüzum yok zaten.

Bu adamı ciddiye alma dostum herşeyin altına çöp yazıyor. Tek bildiği kelime o.
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What a Goal 6 yıl
UBISOFT yapar alem bakar gerisi hikaye selam söyle o yare falan filan inter milan karıştı herşey
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OKAMI 6 yıl
Mobil de begene begene bir tek bu oyunu beğendim .
Gerisi cokda umrumda değil.
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insipe12 6 yıl
ÇÖP
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tek hakkın VAR..! 6 yıl insipe12
insipe12
ÇÖP

Hasta mısın sen birader tüm konulara çöp yazıyorsun.Amacın post kasıp trollük yapmak mı?
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