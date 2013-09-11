Ubisoft, Rayman'in yeni koşu oyunu Rayman Fiesta Run'ı mobil cihazlar için duyurdu

Rayman Jungle Run ile birlikte mobil platformlarda oldukça önemli bir başarılı elde eden Ubisoft, "Rayman Fiesta Run" adlı yeni koşu oyununu duyurdu.





Rayman Jungle Run'ın izinden gidecek olan Rayman Fiesta Run, yeni içeriklerle mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Yeni oynanış unsurlarıyla da oldukça eğlenceli görünen yapımın Rayman Jungle Run'ı aratmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Dört yeni oyun dünyasında toplamda 75 farklı bölüm sunacak olan oyunda çeşitli bölüm sonu canavarlarının da yer edineceği belirtiliyor.

Android, iOS ve Windows Phone 8 için yayınlanması beklenen Rayman Jungle Fiesta Run için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak, yıl bitmeden uygulama marketlerindeki yerini alacağı belirtiliyor.