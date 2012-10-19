Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal, resmi olarak indirmeye sunuldu

En popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu işletim sistemi, bir süredir 12.10 sürümünün beta testlerine devam ediyordu. Nihayet final sürüm yayınlandı.





Yeni sürümde Linux çekirdeği 3.5.4 sürümüne yükseltilirken, Unity arayüzü de yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıkıyor.





Unity Dash platformu artık sadece yerel depolama diskinizdeki içerikleri aramakla kalmayacak. Arama yapmak istediğiniz kelimenin harflerini tuşlamaya başlayınca, Google Drive,Facebook, Flickr gibi bulut altyapılarında sakladığınız döküman ve görselleriniz de sonuç listesinde görülmeye başlayacak.





Her biri farklı uygulamayı çalıştıran fazla sayıda sekmeyle çalışıyorsanız 12.10 sürümü size de bir kolaylık sağlıyor. Sık kullandığınız web uygulamalarını ikon olarak sol kısımdaki panele yerleştirebiliyorsunuz. Böylece yeni bir sekme açmak yerine ikona tıklayarak doğrudan uygulamayı açabiliyorsunuz. Bu sadece Firefox için geçerli.





Bunun yanında içerik aramalarınızda listelenen sonuçların görsel bilgileri de geliştirildi. Örneğin bir müzik araması yaparken, Quantal Quetzal size hem Ubuntu One hem de Amazon bulut müzik servisinden ücretli ve ücretsiz seçenekleri karşınıza getirecek. Önizleme yaparken şarkıyı dinleyebilmek veya uygulamayı kurabilmek de mümkün.





Canonical, Ubuntu 13.04 için ise gelecek ay bir toplantı düzenleyecek ve yeni sürümde yapılacaklar masaya yatırılacak.





http://www.ubuntu.com/ubuntu/whats-new