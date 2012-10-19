Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal, resmi olarak indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
1
43
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
En popüler Linux dağıtımı olarak gösterilen Ubuntu işletim sistemi, bir süredir 12.10 sürümünün beta testlerine devam ediyordu. Nihayet final sürüm yayınlandı.

Yeni sürümde Linux çekirdeği 3.5.4 sürümüne yükseltilirken, Unity arayüzü de yeni özelliklerle kullanıcı karşısına çıkıyor.

Unity Dash platformu artık sadece yerel depolama diskinizdeki içerikleri aramakla kalmayacak. Arama yapmak istediğiniz kelimenin harflerini tuşlamaya başlayınca, Google Drive,Facebook, Flickr gibi bulut altyapılarında sakladığınız döküman ve görselleriniz de sonuç listesinde görülmeye başlayacak. 

Her biri farklı uygulamayı çalıştıran fazla sayıda sekmeyle çalışıyorsanız 12.10 sürümü size de bir kolaylık sağlıyor. Sık kullandığınız web uygulamalarını ikon olarak sol kısımdaki panele yerleştirebiliyorsunuz. Böylece yeni bir sekme açmak yerine ikona tıklayarak doğrudan uygulamayı açabiliyorsunuz. Bu sadece Firefox için geçerli.

Bunun yanında içerik aramalarınızda listelenen sonuçların görsel bilgileri de geliştirildi. Örneğin bir müzik araması yaparken, Quantal Quetzal size hem Ubuntu One hem de Amazon bulut müzik servisinden ücretli ve ücretsiz seçenekleri karşınıza getirecek. Önizleme yaparken şarkıyı dinleyebilmek veya uygulamayı kurabilmek de mümkün.

Canonical, Ubuntu 13.04 için ise gelecek ay bir toplantı düzenleyecek ve yeni sürümde yapılacaklar masaya yatırılacak.
Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal, resmi olarak indirmeye sunuldu
Tam Boyutta Gör


http://www.ubuntu.com/ubuntu/whats-new Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Kim yazdıysa çok iyi yazmış! UBUNTU ÇOK YAVAŞ! WİN 7 BİLE DAHA HIZLI! eskiden ubuntu cok hızlıydı 2008 de kullanıyordum. şu anda bilgisayarım resmen kaldırmıyor bu ne iğrenc bir sistem olmus böyle!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut716 6 yıl
başka sürüm kullan, fedora,pardus, lubuntu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Potansiyel TROLL 7 yıl
güzel haber
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 7 yıl
Chrome'un adi linux da chromium diye bir sey yok chrome kapali kaynak kodlu olan chromium ise gelistirilmeye acik olani, butunlesik flash destegi icin chrome kurmanizi tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 7 yıl
xp nin yanına kurmuştum guzelde bişeydi ama aralarında geçiş yapamıyordum format attım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4maqqie 7 yıl
12.10 a gelmemiş hala skype.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Daha beklemekte fayda var. Ben denedim açıkcası LTS sürümüyle yola devam etmeye karar verdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elmek6 7 yıl
Eski arayuzunu ozluyorum....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kelebekx3 7 yıl elmek6
elmek6

Eski arayuzunu ozluyorum....

Eski arayüzden kastınız Gnome 2 ise Mate ismiyle projeye devam ediliyor. Aşağıdaki bağlantıda Ubuntu 12.10'a nasıl kurulabileceği anlatılmış.

http://sistem-linux.blogspot.com/2012/10/ubuntu-1210-quantal-quetzal-mate-kurulumu.html
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
10.04 flash diskimi formatlamanın vakti gelmiş. İndirip kuralım bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 7 yıl
Belki dizüstü bilgisayarımda ki uyumsuzluk giderilir
hata üstüne hata.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2969 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim