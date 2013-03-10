Üç boyutlu büyük baskılar almak isteyenler için geliştirilmiş yazıcı,"Gigabot 3D"

Haber Editörü
Üç boyutlu yazıcı modelleri piyasada artış göstermeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir model olan Gigabot 3D, piyasadaki benzer modellere göre daha büyük ürünler yapılmasına imkan sağlıyor.
Kickstarter üzerinde re:3D firması tarafından başlatılmış bir proje olan Gigabot 3D, piyasadaki benzerlerine göre sunduğu büyük üretim imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 600x600x600mm büyüklüğünde üç boyutlu baskı yapabilen cihaz, klasik masaüstü üç boyutlu yazıcıları ile karşılaştırıldığında 30 kat daha fazla baskı hacmi sunuyor. PLA ve ABS malzeme kullanan Gigabot 3D, ürünlere kolay ulaşım sağlayabilen yanları açık sert alüminyum gövde yapısına, 100 mikro katman çözünürlüğüne ve Azteed X3 yazıcı kontrolcüsüne sahip.
Benzer modellerden sunduğu büyük üretim boyutları ile ayrılan Gigabot 3D, site üzerinde başlatılırken konan 40,000$ hedefin bitimine 59 gün kala 13 bağış ile 13,122$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 2,500$ bağış ile Ekim ayında elde edilebilen Gigabot 3D için hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge
http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge Yorum Yaz Paylaş Tweetle
işe yarar.
telefon mu =) hacı seni de kopyalar sonra dikkat et
genelde mum ve erimis plastikle baski yapiliyor. erimis metalle baski yapan 3d printer yok. ama metal tozuyla 3d metal baska yapabilenleri var. metal tozunun uzerine inkjet printer gibi yapistirici puskurtuyor, kurudukdan sonra bir kat daha metal tozu atip ayni islemi tekrarliyor. katman katman bu sekilde 3 boyutlu sekli metal tozundan olusturuyor. metal tozundan olusturulan obje tamamlandiginda firinlaniyor. metal tozu eriyerek birbirini tuturuyor. bu sekilde metal objeleri modellemek mumkun ama bir katananin saglamligini, esnekligini ve keskinligini beklemeyin. gorsel replikasindan oteye gecemez. katanayi katana yapan ozellikleri vermek icin celigin binlerce kere kendi uzerine katlanarak dovullmesi ve iki farkli celik tipinin bir araya kaynatilmasi gerek. celik ilginc bir malzeme. sadece alasimi degil, dovulmesine ve uygulanan isil islemlere gore esnekligi saglamligi cok farkli olabiliyor. gucu 300-400megapascaldan 2000-3000megapascala kadar degisebiliyor.
Ilerde malzeme kullanimi artacak nu yonde calisma var cunku yapilan testlerde kiriliyor bazen bunun farkindalar.Belli bir oranda kalinlastirilarak grciliyor bunun onune ama ayni malzeme sart.Dedigim gibi bu simdiki hali ilerde ayni metallede olacaktir.