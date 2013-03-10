Üç boyutlu büyük baskılar almak isteyenler için geliştirilmiş yazıcı,"Gigabot 3D"





Üç boyutlu yazıcı modelleri piyasada artış göstermeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir model olan Gigabot 3D, piyasadaki benzer modellere göre daha büyük ürünler yapılmasına imkan sağlıyor.

Kickstarter üzerinde re:3D firması tarafından başlatılmış bir proje olan Gigabot 3D, piyasadaki benzerlerine göre sunduğu büyük üretim imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 600x600x600mm büyüklüğünde üç boyutlu baskı yapabilen cihaz, klasik masaüstü üç boyutlu yazıcıları ile karşılaştırıldığında 30 kat daha fazla baskı hacmi sunuyor. PLA ve ABS malzeme kullanan Gigabot 3D, ürünlere kolay ulaşım sağlayabilen yanları açık sert alüminyum gövde yapısına, 100 mikro katman çözünürlüğüne ve Azteed X3 yazıcı kontrolcüsüne sahip.

Benzer modellerden sunduğu büyük üretim boyutları ile ayrılan Gigabot 3D, site üzerinde başlatılırken konan 40,000$ hedefin bitimine 59 gün kala 13 bağış ile 13,122$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 2,500$ bağış ile Ekim ayında elde edilebilen Gigabot 3D için hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge

http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge