Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç boyutlu büyük baskılar almak isteyenler için geliştirilmiş yazıcı,"Gigabot 3D"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üç boyutlu büyük baskılar almak isteyenler için geliştirilmiş yazıcı,

Üç boyutlu yazıcı modelleri piyasada artış göstermeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir model olan Gigabot 3D, piyasadaki benzer modellere göre daha büyük ürünler yapılmasına imkan sağlıyor.
Kickstarter üzerinde re:3D firması tarafından başlatılmış bir proje olan Gigabot 3D, piyasadaki benzerlerine göre sunduğu büyük üretim imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 600x600x600mm büyüklüğünde üç boyutlu baskı yapabilen cihaz, klasik masaüstü üç boyutlu yazıcıları ile karşılaştırıldığında 30 kat daha fazla baskı hacmi sunuyor. PLA ve ABS malzeme kullanan Gigabot 3D, ürünlere kolay ulaşım sağlayabilen yanları açık sert alüminyum gövde yapısına, 100 mikro katman çözünürlüğüne ve Azteed X3 yazıcı kontrolcüsüne sahip.
 
Üç boyutlu büyük baskılar almak isteyenler için geliştirilmiş yazıcı,
Benzer modellerden sunduğu büyük üretim boyutları ile ayrılan Gigabot 3D, site üzerinde başlatılırken konan 40,000$ hedefin bitimine 59 gün kala 13 bağış ile 13,122$'lık kısmını toplamış durumda. Site üzerinde yapılacak 2,500$ bağış ile Ekim ayında elde edilebilen Gigabot 3D için hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge 

http://www.kickstarter.com/projects/re3d/gigabot-3d-printing-this-is-huge Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Srcn81 6 yıl



işe yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Üç boyutlu baskıyı ne yapıcaz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marfoglu 6 yıl
Arkadaslar bunun cnc ile alakasi yok cogu kisi tarafindan ikinci sanayi devrimi kabul ediliyor ve hizla yayioiyor 2000 dolara basit bir makine alabilirsiniz tabii bu 1.000.000 a kadar cikiyor ki bu cihazlar yuksek seviye algoritmalari cok hizli sekilde isleyebiliyor ayrica farkli maddelelerede adapte opabilihorlar.Gelecek kesinlikle budur ve bununla silah bile yaptilar simdilik dis yapiliyor ama ilerde icinide daha iyi yapacak cihazlar cikacak yani bilgisayarda yapilan planlamayoa size telefon bile yapabilecek adamlar motor govdesi yapti bununla hatta bazi tilmlerdeki arabalarda boyle yapiliyor.Yani biraz daha gelisince ki simdi bile muthis bu makine inanilmaz degistirecek Dunyayi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@rKSm@N 6 yıl marfoglu
marfoglu

Arkadaslar bunun cnc ile alakasi yok cogu kisi tarafindan ikinci sanayi devrimi kabul ediliyor ve hizla yayioiyor 2000 dolara basit bir makine alabilirsiniz tabii bu 1.000.000 a kadar cikiyor ki bu cihazlar yuksek seviye algoritmalari cok hizli sekilde isleyebiliyor ayrica farkli maddelelerede adapte opabilihorlar.Gelecek kesinlikle budur ve bununla silah bile yaptilar simdilik dis yapiliyor ama ilerde icinide daha iyi yapacak cihazlar cikacak yani bilgisayarda yapilan planlamayoa size telefon bile yapabilecek adamlar motor govdesi yapti bununla hatta bazi tilmlerdeki arabalarda boyle yapiliyor.Yani biraz daha gelisince ki simdi bile muthis bu makine inanilmaz degistirecek Dunyayi.

telefon mu =) hacı seni de kopyalar sonra dikkat et
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Kendi Yaptığımız 3d Yazıcıyı paylaşmak isterim. 3byazici.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Yaygınlaşsa da alsak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Evet anladım, çok basit bir sistem aslında. Metal tozlarını yapıştırarak bir ürün ortaya çıkıyor, sonra o ürünün fırınlanmasıyla metal tozları eriyerek birbirine yapışıyor. Fakat fırınlama esnasında ürünün şekli bozulmaz mı? Yapıştırıcı erir, yanar vs. Bir kalıp içerisinde mi fırınlanıyor acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Evet anladım, çok basit bir sistem aslında. Metal tozlarını yapıştırarak bir ürün ortaya çıkıyor, sonra o ürünün fırınlanmasıyla metal tozları eriyerek birbirine yapışıyor. Fakat fırınlama esnasında ürünün şekli bozulmaz mı? Yapıştırıcı erir, yanar vs. Bir kalıp içerisinde mi fırınlanıyor acaba?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
V4LKyR
Nası la bildiğin yazıyor mu bu cihaz? Kartuşunu veya tonerini nasıl dolduruyoruz? Nereden buluyoruz? Ergimiş metali malzeme olarak versek, mesela ne bileyim, bize şöyle bir katana yazabilir mi? Veya Yüzüklerin Efendisindeki efsanevi kılıçlardan olan Glamdring veya Andurili? Stingi?

genelde mum ve erimis plastikle baski yapiliyor. erimis metalle baski yapan 3d printer yok. ama metal tozuyla 3d metal baska yapabilenleri var. metal tozunun uzerine inkjet printer gibi yapistirici puskurtuyor, kurudukdan sonra bir kat daha metal tozu atip ayni islemi tekrarliyor. katman katman bu sekilde 3 boyutlu sekli metal tozundan olusturuyor. metal tozundan olusturulan obje tamamlandiginda firinlaniyor. metal tozu eriyerek birbirini tuturuyor. bu sekilde metal objeleri modellemek mumkun ama bir katananin saglamligini, esnekligini ve keskinligini beklemeyin. gorsel replikasindan oteye gecemez. katanayi katana yapan ozellikleri vermek icin celigin binlerce kere kendi uzerine katlanarak dovullmesi ve iki farkli celik tipinin bir araya kaynatilmasi gerek. celik ilginc bir malzeme. sadece alasimi degil, dovulmesine ve uygulanan isil islemlere gore esnekligi saglamligi cok farkli olabiliyor. gucu 300-400megapascaldan 2000-3000megapascala kadar degisebiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marfoglu 6 yıl darkaura
darkaura
V4LKyR
Nası la bildiğin yazıyor mu bu cihaz? Kartuşunu veya tonerini nasıl dolduruyoruz? Nereden buluyoruz? Ergimiş metali malzeme olarak versek, mesela ne bileyim, bize şöyle bir katana yazabilir mi? Veya Yüzüklerin Efendisindeki efsanevi kılıçlardan olan Glamdring veya Andurili? Stingi?

genelde mum ve erimis plastikle baski yapiliyor. erimis metalle baski yapan 3d printer yok. ama metal tozuyla 3d metal baska yapabilenleri var. metal tozunun uzerine inkjet printer gibi yapistirici puskurtuyor, kurudukdan sonra bir kat daha metal tozu atip ayni islemi tekrarliyor. katman katman bu sekilde 3 boyutlu sekli metal tozundan olusturuyor. metal tozundan olusturulan obje tamamlandiginda firinlaniyor. metal tozu eriyerek birbirini tuturuyor. bu sekilde metal objeleri modellemek mumkun ama bir katananin saglamligini, esnekligini ve keskinligini beklemeyin. gorsel replikasindan oteye gecemez. katanayi katana yapan ozellikleri vermek icin celigin binlerce kere kendi uzerine katlanarak dovullmesi ve iki farkli celik tipinin bir araya kaynatilmasi gerek. celik ilginc bir malzeme. sadece alasimi degil, dovulmesine ve uygulanan isil islemlere gore esnekligi saglamligi cok farkli olabiliyor. gucu 300-400megapascaldan 2000-3000megapascala kadar degisebiliyor.

Ilerde malzeme kullanimi artacak nu yonde calisma var cunku yapilan testlerde kiriliyor bazen bunun farkindalar.Belli bir oranda kalinlastirilarak grciliyor bunun onune ama ayni malzeme sart.Dedigim gibi bu simdiki hali ilerde ayni metallede olacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Nası la bildiğin yazıyor mu bu cihaz? Kartuşunu veya tonerini nasıl dolduruyoruz? Nereden buluyoruz? Ergimiş metali malzeme olarak versek, mesela ne bileyim, bize şöyle bir katana "yazabilir" mi? Veya Yüzüklerin Efendisi'ndeki efsanevi kılıçlardan olan Glamdring veya Anduril'i? Sting'i?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xvso 6 yıl
3d printer dediğin; sıcak plastık hammaddenin (misinanın daha kalın hali diyebiliriz) cnc makinada(tezgahta) işlenmesinden başka birşey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 6 yıl
CNC makinası ne zaman 3d yazıcı oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 6 yıl
3d yaziciyi tr distribütörü olan firmadan ali nca destek bulursunuz.o vazo 4 saatte biter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 6 yıl
O vazoyu kaç haftada bitiyor bu makine?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Gelecek yeni şekilleniyor. Hiçbir filmde gömediğimiz bir teknoloji 20 seneye hayatımızı ele geçirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1279 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim