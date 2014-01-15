Üç boyutlu fotoğraflar ortaya koyabilen tadaa 3D, iOS için ücretsiz yapıldı





Apple'ın iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için Menschmaschine Publishing tarafından hazırlanan uygulamalardan Tadaa 3D, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Oldukça sade ve modern bir ara yüz ile gelen Tadaa 3D, çekilen fotoğraflar içerisinden belirlenen bölümlerin özel maskeleme aracıyla seçilmesine ve öne çıkartılmasına imkan veriyor. Kullanıcıların telefonlarını hareket ettirmesi doğrultusunda elde edilen üçüncü boyut etkisi, birçok yüksek çözünürlüklü filtreyle de süslenebiliyor. Hazırlanan fotoğrafları Twitter, Facebook ya da Tumblr üzerinde paylaşabilen uygulama, otomatik algılama özelliğine de sahip olarak geliyor.

Daha önce 6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Tadaa 3D uygulamasına, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id685238715?mt=8