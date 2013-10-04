Üç boyutlu yazıcı ile hazırlanan diş fırçasıyla 6 saniye içerisinde temizlik sağlanabiliyor

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Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen üç boyutlu baskı teknolojileri, daha önce silah, yiyecek ya da yedek parça üretimi gibi konular ile karşımıza geldi. Bu teknolojiyi sağlık sektöründe değerlendirmek isteyen bir firma ise, 6 saniye gibi oldukça kısa süre içerisinde temizlik sağlayan Blizzident isimli özel bir diş fırçası geliştirdi.
Dişçilerde yapılan üç boyutlu ağız taramasının firmanın kendi server sistemi üzerine yüklenmesiyle kişiye özel olarak üç boyutlu baskı sistemleri kullanılarak üretilen Blizzident diş fırçası, bünyesinde 400 adet açılı kıl taşıyor ve ileri geri ya da aşağı yukarı yapılan kaydırma veya ısırma hareketleri ile 6 saniye gibi bir süre içerisinde komple ağız temizliği sağlayabiliyor. Diş yanında dil temizliğini de üstelenebilen ürün, geliştirici firmanın söylediğine göre 1 yıl gibi oldukça uzun bir kullanım süresi sunabiliyor.
Diş fırçalama konusuna gelişen teknolojiler doğrultusunda yeni bir bakış açısı getiren Blizzident, 229$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Üç boyutlu diş taramasının ise 75$ ile 200$ arasında değiştiği belirtiliyor. Fırçanın çalışma prensibi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.blizzident.com/how-it-works.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Söz konusu bizim ülkemizdeki gelişim değil arkadaşım, galiba sen yanlış anlamışsın. Ayriyetten ortada bir hijyen problemi var. İçindeki sular bakteri oluşumu yapacağından hiç hijyenik gözükmüyor. Oysa diş fırçasını yıkayıp , kurulayıp kabına takabiliyoruz. Onuda geçtim , kullanıcı dostu olmayan , fiyat olarak halka hitab etmeyen, hepsini geçtim daha icat bile olmamış bir ürün için okadar para istemek bence çok saçma . Verdiğin örneğe gelirsek dahada saçmalamışsın. Bir araba , teknoloji , veya kitap yazıldığında yenisini eskisinin çıkış fiyatından 100 kat pahalıyamı satıyorlar ? Mercedes ben bildim bileli yeni çıkardığ s classe leri 100.000 euro civarından satar. Gidipte bu sene magic control system koyduk diyip 1.000.000 euro istemezler. Üstelik işe yaramayan bir teknolojiden bahsediyoruz.
Sıcak çorba içerken kendi kendine üfleyen kaşık da yapsınlar tam olsun. Bence daha çok satılır!!
Özellikle kickstarter daki projeler saçmalığın dibine vurmuş durumda. Zamanına göre, tüm insanlığa hitap etmeyecek şeyler yok olmaya mahkumdur.
haklısın kardeşim, kitap yazarleken biz neden yazalım ki, araba yaparlarken biz neden yapalım ki hazır yapılmmışı 50 binliraya geliyorken biz neden milyonlarca lira yatırım fabrikalar kurup kendi arabımızı üretim ne gerek var.
oradaki amacı hiç anlamamışsın sen yazık...
Senin gibilere 300 tl vermek koymaz,bir fırça için. birde 200 tl verip 3 boyutlu diş taraması yaptırıcan. oh ne ala.
Ali Ağaoğlu
Emin ol alan çıkar hocam.
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