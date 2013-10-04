Üç boyutlu yazıcı ile hazırlanan diş fırçasıyla 6 saniye içerisinde temizlik sağlanabiliyor

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen üç boyutlu baskı teknolojileri, daha önce silah, yiyecek ya da yedek parça üretimi gibi konular ile karşımıza geldi. Bu teknolojiyi sağlık sektöründe değerlendirmek isteyen bir firma ise, 6 saniye gibi oldukça kısa süre içerisinde temizlik sağlayan Blizzident isimli özel bir diş fırçası geliştirdi.

Dişçilerde yapılan üç boyutlu ağız taramasının firmanın kendi server sistemi üzerine yüklenmesiyle kişiye özel olarak üç boyutlu baskı sistemleri kullanılarak üretilen Blizzident diş fırçası, bünyesinde 400 adet açılı kıl taşıyor ve ileri geri ya da aşağı yukarı yapılan kaydırma veya ısırma hareketleri ile 6 saniye gibi bir süre içerisinde komple ağız temizliği sağlayabiliyor. Diş yanında dil temizliğini de üstelenebilen ürün, geliştirici firmanın söylediğine göre 1 yıl gibi oldukça uzun bir kullanım süresi sunabiliyor.

Diş fırçalama konusuna gelişen teknolojiler doğrultusunda yeni bir bakış açısı getiren Blizzident, 229$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Üç boyutlu diş taramasının ise 75$ ile 200$ arasında değiştiği belirtiliyor. Fırçanın çalışma prensibi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.blizzident.com/how-it-works.html