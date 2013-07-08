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Üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş filmli fotoğraf makinesi: OpenReflex

5 yıl
835
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19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş filmli fotoğraf makinesi: OpenReflex
Günümüzün en önemli teknolojileri arasında yer alan ve geleceği ciddi oranda şekillendireceği düşünülen üç boyutlu yazıcılar, insanoğluna neredeyse sınırsız bir üretim alanı oluşturdu. Bu alanın farkına varan tasarım öğrenicisi Leo Marius, üç boyutlu yazıcı ile filmli bir fotoğraf makinesi üretmiş durumda.
Standart bir üç boyutlu yazıcı ile üretildiği belirtilen OpenReflex isimli fotoğraf makinesi, aktif olarak çalışarak fotoğraf çekimi yapabiliyor. Üç boyutlu yazıcı fiyatı haricinde 30$ maliyet ile elde edilebilen filmli fotoğraf makinesi, Leo Marius'un söylediğine göre 15 saat baskı ve 1 saat civarı montaj süresine sahip. Hemen hemen bütün lens modelleri ile uyumlu olduğu belirtilen OpenReflex fotoğraf makinesinin tasarım dokümanları ve adım adım üretim süreci, kendi fotoğraf makinesini üretmek isteyenler için burada yer alıyor.
Leo Marius tarafından makine hakkında çekilmiş videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
Üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş filmli fotoğraf makinesi: OpenReflex

http://petapixel.com/2013/07/07/openreflex-a-fully-operational-diy-3d-printable-slr/ Yorum Yaz
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peske 5 yıl en beğenilen
Türkiye'de olsa insanlar şişme kadın yapmaya çalısırdı:/
1 Yanıt Yanıtla +8
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madmax50 5 yıl fuckulteli
fuckulteli

Lensin ayrıca kullanıldığını söylemiş haberde(normal, beklenen şey), peki içinde azda olsa elektrik aksamı olmuyor muydu filmli makinelerde de, bizim filmli bir makinemiz vardı, flaşın şarj olmasını beklerdik, ayrıca filmi sarardı. Hadi flaş yok diyelim bunda. Bir akrabamızın makinesinde her fotoğraftan sonra kolu çevirip filmi de elle sardığımızı hatırlıyorum, bu ikisi haricinde elektronik aksam hiç mi yok?

Eski filmli makinalar tamamen mekanikti. Film elle sarılır, perde yaylı sistemle hareket eder.
fuckulteliLensin ayrıca kullanıldığını söylemiş haberde(normal, beklenen şey), peki içinde azda olsa elektrik aksamı olmuyor muydu filml...
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WhiteLotus 5 yıl
Biz bu 3d yazıcılar ile 3d yazıcı yapabilirmiyiz ?
2 Yanıt Yanıtla +4
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daedlus 5 yıl
Bu üç boyutlu yazıcıyla CNC makinası aynı şey değil mi
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WhiteLotus 5 yıl
Biz bu 3d yazıcılar ile 3d yazıcı yapabilirmiyiz ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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magicool 5 yıl
herzaman derdimki 22 yaşındayım acaba ne zaman pc teknolojisinin çıktıgı günkü gibi bir çığır ve mihenk taşı atılacak diye sanırım önümüzdeki yüzyılın mucizesi 3d yazıcılar olacak her alanda

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Volkanbaba 5 yıl WhiteLotus
WhiteLotus

Biz bu 3d yazıcılar ile 3d yazıcı yapabilirmiyiz ?

Adam Bug buldu
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sdbz 5 yıl
Yakında herkes kendi arabasını da yaparsa şaşırmayacam ha!
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fuckulteli 5 yıl
Lensin ayrıca kullanıldığını söylemiş haberde(normal, beklenen şey), peki içinde azda olsa elektrik aksamı olmuyor muydu filmli makinelerde de, bizim filmli bir makinemiz vardı, flaşın şarj olmasını beklerdik, ayrıca filmi sarardı. Hadi flaş yok diyelim bunda. Bir akrabamızın makinesinde her fotoğraftan sonra kolu çevirip filmi de elle sardığımızı hatırlıyorum, bu ikisi haricinde elektronik aksam hiç mi yok?
1 Yanıt Yanıtla
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madmax50 5 yıl fuckulteli
fuckulteli

Lensin ayrıca kullanıldığını söylemiş haberde(normal, beklenen şey), peki içinde azda olsa elektrik aksamı olmuyor muydu filmli makinelerde de, bizim filmli bir makinemiz vardı, flaşın şarj olmasını beklerdik, ayrıca filmi sarardı. Hadi flaş yok diyelim bunda. Bir akrabamızın makinesinde her fotoğraftan sonra kolu çevirip filmi de elle sardığımızı hatırlıyorum, bu ikisi haricinde elektronik aksam hiç mi yok?

Eski filmli makinalar tamamen mekanikti. Film elle sarılır, perde yaylı sistemle hareket eder.
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suluuguru 5 yıl
Tamam yaptı da,
Obturatörün parçalarını 3D yazıcıda nasıl yaptı?
Helal olsun.
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madmax50 5 yıl

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fuckulteli 5 yıl
Evdeki kağıda baskı yapan klasik yazıcıları yazı yazmayı bilen herkes kullanıyor. 3 boyutlu yazıcıyı özgün olarak kullanabilmek için 3 boyutlu çizim yapmak, hatta 3 boyutlu nesneleri parça parça çizebilmeyi düşünüp daha sonra bunları birleştirebilmek gerekli.
Yok bunları yapamazsak sürekli internetten hazır çizimler bulup bunları kullanırız :( Öğrenmek şart be.. Hayal gücüne kalmış sonrası.. İster kaşık üret, ister tabak, ister bardak (bakın benim hayal gücüm 3 boyutlu üretim yapmakta buraya kadarmış, hep mutfak ürünü hayal ettim. Adam fotoğraf makinesi yaparım demiş yapmış ya! Biri de gerçek kurşun atan silah üretmişti.) Aaa güneş gözlüğü üretilir mi? Yani polarize falan, göze zararı olmayacak standartta.
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carter 5 yıl
Üç boyutlu yazıcıların yaygınlaştırılmasını istiyoruz.
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Citizem 5 yıl
Ben hala daha anlıyamadım. Şimdi makina direk kamerayımı çıkartıyor ? Bunu plastik olarak mı çıkartıyor ? Birisi aydınlatabilir mi ?
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madmax50 5 yıl Citizem
Citizem

Ben hala daha anlıyamadım. Şimdi makina direk kamerayımı çıkartıyor ? Bunu plastik olarak mı çıkartıyor ? Birisi aydınlatabilir mi ?

Makinanın parçalarını yazıcı işleyebildiği plastik materyal ile ortaya çıkarıyor. Bilgisayar ortamında çizilen ya da örnekten taranan parçaları makinanın türüne göre ortaya çıkarabiliyor. CNC gördüyseniz onun basit hali diyebiliriz.
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oguz6577 5 yıl
3D yazıcı satışları ve baskısı için benimle iletişime geçebilirsiniz!
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Cidelee 5 yıl
Ohaa
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