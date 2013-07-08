Üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş filmli fotoğraf makinesi: OpenReflex





Günümüzün en önemli teknolojileri arasında yer alan ve geleceği ciddi oranda şekillendireceği düşünülen üç boyutlu yazıcılar, insanoğluna neredeyse sınırsız bir üretim alanı oluşturdu. Bu alanın farkına varan tasarım öğrenicisi Leo Marius, üç boyutlu yazıcı ile filmli bir fotoğraf makinesi üretmiş durumda.

Standart bir üç boyutlu yazıcı ile üretildiği belirtilen OpenReflex isimli fotoğraf makinesi, aktif olarak çalışarak fotoğraf çekimi yapabiliyor. Üç boyutlu yazıcı fiyatı haricinde 30$ maliyet ile elde edilebilen filmli fotoğraf makinesi, Leo Marius'un söylediğine göre 15 saat baskı ve 1 saat civarı montaj süresine sahip. Hemen hemen bütün lens modelleri ile uyumlu olduğu belirtilen OpenReflex fotoğraf makinesinin tasarım dokümanları ve adım adım üretim süreci, kendi fotoğraf makinesini üretmek isteyenler için burada yer alıyor.

Leo Marius tarafından makine hakkında çekilmiş videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://petapixel.com/2013/07/07/openreflex-a-fully-operational-diy-3d-printable-slr/