Üç büyükten "Oculus" markalı bilgisayarlar geliyor

2016'nın ilk çeyreğinde satışa çıkmayan hazırlanan Facebook'un sahibi olduğu sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, detaylarına burada yer verdiğimiz üzere oldukça iyi bir sistem donanımına ihtiyaç duyacak. Los Angeles'da düzenlen "Oculus Connect 2" geliştirici konferansı kapsamında belirtildiği üzereyse, üç büyük bilgisayar üreticisinden "Oculus" markalı bilgisayarlar gelecek.

Oculus Rift ile aynı yani 2016'nın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen bilgisayarlar, Nvidia ve Intel desteğinde "Alienware, Dell ve Asus'dan" gelecek. En az 1000$'a satışa çıkması beklenen Oculus Rift'e hazır bilgisayarlar, teknik olarak minimum 8GB RAM, Intel i5 işlemci ve NVIDIA GTX 970 / AMD 290 ekran kartı seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine çıkartılacak.

Oculus Rift'in daha önce açıklanan ideal sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanıyor;

NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi

Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi

8GB'dan fazla bellek

HDMI 1.3 video çıkış desteği

2 adet USB 3.0 portu

Windows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş)

http://www.engadget.com/2015/09/24/oculus-ready-pc-program-offers-vr-ready-rigs-for-less-than-1/