Uçakta bilgisayar ve tablet yasağı Avrupa’ya da sıçrıyor

Bu yasakla ilgili yankılar sürerken bu kez Avrupa’yı kapsayan yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki havalimanlarından ABD’ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağının başlayacağını ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. (Muhtemelen İngiltere'yi de kapsayacak)
Önümüzdeki haftalarda uygulamaya konacağı söylenen çalışmanın 11 Mayıs’taki Avrupa Birliği Havacılık Komisyonu toplantısında detaylıca görüşüleceği ifade ediliyor. Trump yönetiminin aldığı bu kararın arkasında ABD’li havayolu şirketlerinin ticari baskısının yattığı, bahsedildiği gibi güvenlikle ilgili olmadığı söyleniyordu. Avrupa için de benzer bir kararın uygulamaya konulması, önemli tartışmaları da beraberinde getirecektir. Detaylar ortaya çıktıkça yine sizinle paylaşmaya çalışacağız.
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Ayrıca yeni bir sistemimiz var, WIFE adında, wireless IFE (Inflight Entertainment). Sistemi uçaklara takıyoruz, çoğuna yaptık, ama aktifleştirmedik. Lansman yapılacak, sonra aktifleştirilecek.
Özetle diyeceğim o ki, ahlaksız iki yüzlü batı dünyası devletleri birbirlerine düşsünler, beter olsunlar. Ama ne demişler it iti ısırmaz diye. Bize bu yapmaya kalktıkları daha büyük bir planın parçası. Hele bir 3.havalimanı açılsın, havacılıkta çok büyük pazar kapacağız.