Uçakta bilgisayar ve tablet yasağı Avrupa’ya da sıçrıyor

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Türkiye’nin uzunca bir süre tepki gösterdiği, Ortadoğu’dan ve Türkiye’den ABD’ye ve İngiltere’ye uygulanan, kabin içerisine cep telefonundan büyük elektronik eşya sokulmaması yasağı, uygulamaya başlanalı epey bir süre oldu. Hatta THY bu noktada uçakta yolculara özel bilgisayar temini gibi imkanlar tanımaya başlamıştı.

Bu yasakla ilgili yankılar sürerken bu kez Avrupa’yı kapsayan yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki havalimanlarından ABD’ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağının başlayacağını ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. (Muhtemelen İngiltere'yi de kapsayacak)

Önümüzdeki haftalarda uygulamaya konacağı söylenen çalışmanın 11 Mayıs’taki Avrupa Birliği Havacılık Komisyonu toplantısında detaylıca görüşüleceği ifade ediliyor. Trump yönetiminin aldığı bu kararın arkasında ABD’li havayolu şirketlerinin ticari baskısının yattığı, bahsedildiği gibi güvenlikle ilgili olmadığı söyleniyordu. Avrupa için de benzer bir kararın uygulamaya konulması, önemli tartışmaları da beraberinde getirecektir. Detaylar ortaya çıktıkça yine sizinle paylaşmaya çalışacağız.