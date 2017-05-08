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Uçakta bilgisayar ve tablet yasağı Avrupa’ya da sıçrıyor

ABD ve İngiltere uçuşlarında uygulanan, uçakta cep telefonundan büyük elektronik eşyaların kullanımına ilişkin yasak yeni bir boyut kazanabilir. Bu kez hedefte Avrupa ülkeleri var.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uçakta bilgisayar ve tablet yasağı Avrupa’ya da sıçrıyor
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Türkiye’nin uzunca bir süre tepki gösterdiği, Ortadoğu’dan ve Türkiye’den ABD’ye ve İngiltere’ye uygulanan, kabin içerisine cep telefonundan büyük elektronik eşya sokulmaması yasağı, uygulamaya başlanalı epey bir süre oldu. Hatta THY bu noktada uçakta yolculara özel bilgisayar temini gibi imkanlar tanımaya başlamıştı.

Bu yasakla ilgili yankılar sürerken bu kez Avrupa’yı kapsayan yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki havalimanlarından ABD’ye yapılacak uçuşlarda elektronik yasağının başlayacağını ve gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. (Muhtemelen İngiltere'yi de kapsayacak)

Önümüzdeki haftalarda uygulamaya konacağı söylenen çalışmanın 11 Mayıs’taki Avrupa Birliği Havacılık Komisyonu toplantısında detaylıca görüşüleceği ifade ediliyor. Trump yönetiminin aldığı bu kararın arkasında ABD’li havayolu şirketlerinin ticari baskısının yattığı, bahsedildiği gibi güvenlikle ilgili olmadığı söyleniyordu. Avrupa için de benzer bir kararın uygulamaya konulması, önemli tartışmaları da beraberinde getirecektir. Detaylar ortaya çıktıkça yine sizinle paylaşmaya çalışacağız.


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Xagdas 2 yıl en beğenilen
THY'de ekonomiye de tablet/laptop veriyoruz artık. Bilginize. Amerika uçuşlarımızda başladı, İngiltere için 12 Mayısta başlıyoruz.
Ayrıca yeni bir sistemimiz var, WIFE adında, wireless IFE (Inflight Entertainment). Sistemi uçaklara takıyoruz, çoğuna yaptık, ama aktifleştirmedik. Lansman yapılacak, sonra aktifleştirilecek.
Özetle diyeceğim o ki, ahlaksız iki yüzlü batı dünyası devletleri birbirlerine düşsünler, beter olsunlar. Ama ne demişler it iti ısırmaz diye. Bize bu yapmaya kalktıkları daha büyük bir planın parçası. Hele bir 3.havalimanı açılsın, havacılıkta çok büyük pazar kapacağız.
THY'de ekonomiye de tablet/laptop veriyoruz artık. Bilginize. Amerika uçuşlarımızda başladı, İngiltere için 12 Mayısta başlıyoruz.Ayrıca yeni bir sistemimi...
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alemburda34 2 yıl
Verin ucakta deepfreeze yuklu laptoplari
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Xagdas 2 yıl en beğenilen
THY'de ekonomiye de tablet/laptop veriyoruz artık. Bilginize. Amerika uçuşlarımızda başladı, İngiltere için 12 Mayısta başlıyoruz.
Ayrıca yeni bir sistemimiz var, WIFE adında, wireless IFE (Inflight Entertainment). Sistemi uçaklara takıyoruz, çoğuna yaptık, ama aktifleştirmedik. Lansman yapılacak, sonra aktifleştirilecek.
Özetle diyeceğim o ki, ahlaksız iki yüzlü batı dünyası devletleri birbirlerine düşsünler, beter olsunlar. Ama ne demişler it iti ısırmaz diye. Bize bu yapmaya kalktıkları daha büyük bir planın parçası. Hele bir 3.havalimanı açılsın, havacılıkta çok büyük pazar kapacağız.
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enizam 2 yıl
Asıl problem, kötü niyetli birileri arka tarafa zula yaparlarsa olabilir. Herkese bedava prostat muayenesi

Mesela:
t24.com.tr/...
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Front-Back 2 yıl
Bizde THY'de Business Class uçarız :)
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