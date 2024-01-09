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    Uçuşlardan çekilen Boeing 737 Max 9'larda gevşek cıvata bulundu

    United ve Alaska Airlines, uçuşlardan çekilen ve acil olarak denetlenmesi gereken Boeing 737 Max 9'larda gevşek cıvataların olduğunu buldu. THY de Boeing 737 Max 9'ları uçuştan çekmişti.
    Uçuşlardan çekilen Boeing 737 Max 9'larda gevşek cıvata bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD'de seyir halindeyken devre dışı bırakılmış acil çıkış kapısı kopan Boeing 737 Max 9 uçağına sahip tüm firmalar filolarındaki uçakları incelemeye almıştı. Bu olay Alaska Airlines'a ait bir uçakta meydana gelmişti. Şimdi ise yapılan incelemelerin ardından uçakların kullanıcılarından birisi olan United Airlines, yaptığı açıklamada Boeing 737 Max 9 uçağının kapı tapalarında gevşek cıvatalar bulduğunu söyledi. Alaska Airlines’ın yaptığı açıklamada da yine gevşek donanım tespit edildiği belirtildi.

    Boeing 737 Max 9’lardaki gevşek cıvatalar

    Boeing 737 Max 9 uçakları için geçerli olan resmi incelemeler tamamlanana kadar hiçbir uçak hizmete alınmayacak. United Airlines, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) geçici karaya indirme kararının ardından yaptığı incelemelerde en az 5 uçakta gevşek cıvata bulurken Alaska Airlines’ın kaç uçakta sorun tespit ettiği belirsiz.

    United Airlines yaptığı açıklamada “Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana acil çıkış kapısındaki montaj sorunlarıyla ilgili örnekler bulduk. Bunların ek sıkma gerektiren ve gevşek oldukları tespit edilen cıvatalar olduğunu anladık” dedi.

    Boeing geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Her Boeing uçağının tasarım özelliklerine ve en yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlamaya kararlıyız. Bu durumun müşterilerimiz ve onların yolcuları üzerinde yarattığı etkiden dolayı üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Firma ayrıca havayolu şirketlerine filolarındaki Max 9'ların denetimlerini yapmaları için talimatlar da vermiş durumda.

    Uçuşlardan çekilen Boeing 737 Max 9'larda gevşek cıvata bulundu Tam Boyutta Gör
    737 Max dahil olmak üzere uçak üretimini artıran Boeing, aylardır havayolu şirketlerini, yatırımcıları ve finansal analistleri şirketin tedarik zincirini geliştirdiği ve kalite sorunlarını çözmek için çalıştığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan 737 Max, 4.000'den fazla siparişle Boeing'in en çok satan uçağı konumunda. Ancak bu siparişlerin çoğunluğunu, mevcut sorundan etkilenmeyen ve daha yaygın olan Max 8 oluşturuyor.

    Ancak Max 8’lerin de geçmişi temiz değil. Max 8 uçaklarının 2018 ve 2019'da birkaç ay içinde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan iki kazasının ardından Max'ler dünya çapında operasyondan çekilmişti. 2018 yılında, 737 Max 8 tipi Lion Air Flight 610, Endonezya açıklarında okyanusa düşerek 189 yolcu ve mürettebatın tamamının ölümüne neden olmuştu. Beş aydan kısa bir süre sonra 2019'da Etiyopya Airlines’ın 302 sefer sayılı uçağı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra düşerek uçaktaki 157 kişinin tamamının ölümüne neden olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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