Uçuşlardan çekilen Boeing 737 Max 9'larda gevşek cıvata bulundu

Boeing 737 Max 9’lardaki gevşek cıvatalar
Boeing 737 Max 9 uçakları için geçerli olan resmi incelemeler tamamlanana kadar hiçbir uçak hizmete alınmayacak. United Airlines, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) geçici karaya indirme kararının ardından yaptığı incelemelerde en az 5 uçakta gevşek cıvata bulurken Alaska Airlines’ın kaç uçakta sorun tespit ettiği belirsiz.
United Airlines yaptığı açıklamada “Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana acil çıkış kapısındaki montaj sorunlarıyla ilgili örnekler bulduk. Bunların ek sıkma gerektiren ve gevşek oldukları tespit edilen cıvatalar olduğunu anladık” dedi.
Boeing geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Her Boeing uçağının tasarım özelliklerine ve en yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlamaya kararlıyız. Bu durumun müşterilerimiz ve onların yolcuları üzerinde yarattığı etkiden dolayı üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Firma ayrıca havayolu şirketlerine filolarındaki Max 9'ların denetimlerini yapmaları için talimatlar da vermiş durumda.
Ancak Max 8’lerin de geçmişi temiz değil. Max 8 uçaklarının 2018 ve 2019'da birkaç ay içinde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan iki kazasının ardından Max'ler dünya çapında operasyondan çekilmişti. 2018 yılında, 737 Max 8 tipi Lion Air Flight 610, Endonezya açıklarında okyanusa düşerek 189 yolcu ve mürettebatın tamamının ölümüne neden olmuştu. Beş aydan kısa bir süre sonra 2019'da Etiyopya Airlines’ın 302 sefer sayılı uçağı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra düşerek uçaktaki 157 kişinin tamamının ölümüne neden olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.