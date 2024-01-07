THY, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını seferden çekti: Peki ama neden?

Boeing 737 MAX 9 mercek altında
Öte yandan FAA’nın aldığı karar dünya çapında operasyonda olan 171 Boeing 737 Max 9 uçağı için güvenlik denetimleri gerektiriyor. Bu bağlamda THY, filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı aldı. Her bir uçak için güvenlik denetimleri dört ila sekiz saat arasında sürecek.
Boeing ise yaptığı açıklamada "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir ve bu olayın müşterilerimiz ve yolcuları üzerindeki etkisinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. FAA'nın etkilenen uçakla aynı konfigürasyona sahip 737-9 uçaklarının derhal denetlenmesini talep etme kararına katılıyor ve tamamen destekliyoruz. Düzenleyici kurumumuz ve müşterilerimizle yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ne oldu?
Alaska Airlines'a ait Boeing 737 MAX 9 uçağında, uçağın arka kısmı ile kanat acil çıkışları arasında bulunan ve "tıkalı" olan bu gereksiz kapılardan iki tane vardı. Boeing 737'lerin gövdesi, 2005 yılında Boeing'den ayrılan Kansas merkezli Spirit AeroSystems tarafından yapılıyor. Kayıtlara göre ilgili uçak Kasım ayında hizmete girdi ve 145 uçuş gerçekleştirdi.
Bu devredışı bırakılan bölmenin uçaktan kopması yukarıda da dediğimiz gibi yaklaşık 16 bin feet yüksekteyken gerçekleşti. Bu yükseklikle yolcular oksijen maskesi olmadan da normal nefes alabiliyorlardı.
Uçaktaki yolcuların açıklamaları da oldukça etkileyici. Bir yolcu bu olayı "son derece yüksek bir patlama sesi" olarak ifade ediyor. Ayrıca yolcular hoparlör sisteminden anonslar yapıldığını, ancak uçakta esen rüzgâr çok yüksek olduğu için hiçbirinin duyulmadığını söylüyor.
Boeing'in Max uçaklarının sorunlu bir geçmişi var. Max 8 uçaklarının 2018 ve 2019'da birkaç ay içinde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan iki kazasının ardından Max'ler dünya çapında operasyondan çekilmişti. 2018 yılında, 737 Max 8 tipi Lion Air Flight 610, Endonezya açıklarında okyanusa düşerek 189 yolcu ve mürettebatın tamamının ölümüne neden olmuştu. Beş aydan kısa bir süre sonra 2019'da Etiyopya Airlines’ın 302 sefer sayılı uçağı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra düşerek uçaktaki 157 kişinin tamamının ölümüne neden olmuştu. Boeing, kazaların arkasındaki uçuş kontrol sistemi de dahil olmak üzere uçakta değişiklikler yaptı ve FAA, 2020'nin sonlarında tekrar uçuş izni verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.