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Uçan bisiklet prototipi, yapılan ilk testleri başarı ile tamamladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uçan bisiklet prototipi, yapılan ilk testleri başarı ile tamamladı
Çek Cumhuriyeti merkezli birden fazla şirket tarafından geliştirilen uçan bisiklet prototipi, ilk uçuş testini başarı ile tamamladı.
Henüz prototip aşamasında olduğu için çok iyi bir görüntüye sahip olmaya bisiklet, önünde ve arasında yer alan batarya destekli pervaneler ile rahatça havalanarak hareket edebiliyor. 100 kilo ağırlığa sahip olduğu belirtilen cihaz, test uçuşu sırasında insansız olarak (Sadece kukla) uzaktan kumanda ile kontrol edilmiş. Tasarım ve Mühendislik firması TECHNODAT'ın yöneticisi Ales Kobylik bisiklet hakkında yaptığı açıklamada, projenin altında ticari bir amacın yatmadığını, çocuksu hayallerinin yetine getirilmesi üzere hazırlandığı belirtiyor. Projeye katılan mühendislerden Milan Duchek ise, uçan bisikletin bir insan tarafından yönetilebilir hale gelene kadar geliştirileceğini söylüyor.
Büyük boyutları nedeniyle de çok kullanışlı olmadığı belirtilen ve yüksek oranda ses çıkartan uçan bisiklet hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/06/13/researchers-flaunt-flying-bike/ Yorum Yaz
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Gl4dius 6 yıl en beğenilen
bunla bakkala ekmek almaya filan gidince mahallede ayrı bir havamız olur :d
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junkiekral 6 yıl
ulan uçuyorsa zaten bisiklet olmasına ne gerek var
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TeufeL-07 6 yıl
DH Misafiri
Türkiyede bunun pervanesine kedi girer.

Türkiye kadar taş düşsün başınıza. Avrupada kedi yok değilmi ?
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1 Avatar
[Fe4R] 6 yıl
Bana öyle aman aman bir şey gibi gelmedi neden bu kadar büyütüldü anlamıyorum.
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fuckulteli 6 yıl
Pervanelerin dönüşünü sağlayan tasarımı değiştirerek ortasına insan girecek şekilde bir cihazda yapılabilir belki? Uçan bisikletten bambaşka bir proje..
Ayrıca bu projenin ticari bir amaç doğrultusunda yapılmadığını söylemişler.
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sis651 6 yıl
Bisikletle falan alakası yok bunun. O pervaneleri normal bir insan yardımcı motorları olmadan ne kadar süre çevirebilir ki!
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OverClocK1ng 6 yıl
Yahu uçabilen bir şey varken niye bisiklet olsun. Eşşek kadar büyük olmuş. Bari bisikleti çıkartıp boyutunu küçültün daha iyi.

Hadi onu geçtim. Gerizekalılar, pervanelerin yan taraflarını açık tutmuşlar.
Oysa ki pervanelerin yanları kapalı olsa, basınç yanlara kaçmaz direkt alta üfler ve çok daha büyük bir itme gücü oluşurdu.

Buna mukabil de taşıyabildiği yük şu an iyiyse, pervanelerin devrini düşürüp aynı ağırlığı daha sessiz olarak taşıması sağlanabilir veya pervaneler aynı devirde tutulup daha fazla ağırlık taşıması sağlanabilir.

Kaldı ki aradan bisikleti çıkartsan hafifleyeceği için pervanelerin hızı düşürülüp sessizleştirilebilir zaten...

Şu şekilde yan tarafı kapalı olsa verim çok çok artar:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
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Zenci Forvet 6 yıl
Bunu düşünen adam Karadenizli mi merak ettim.
Karadeniz'de kimsenin aklına gelmeyen güzel buluş yapan mucitler aklıma geldi.
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SHERQUAN 6 yıl
Türkiye'de kullanılmaz bu teyzeler çok tozuttun diye terlik atar
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dodomoco 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Yahu uçabilen bir şey varken niye bisiklet olsun. Eşşek kadar büyük olmuş. Bari bisikleti çıkartıp boyutunu küçültün daha iyi.

Hadi onu geçtim. Gerizekalılar, pervanelerin yan taraflarını açık tutmuşlar.
Oysa ki pervanelerin yanları kapalı olsa, basınç yanlara kaçmaz direkt alta üfler ve çok daha büyük bir itme gücü oluşurdu.

Buna mukabil de taşıyabildiği yük şu an iyiyse, pervanelerin devrini düşürüp aynı ağırlığı daha sessiz olarak taşıması sağlanabilir veya pervaneler aynı devirde tutulup daha fazla ağırlık taşıması sağlanabilir.

Kaldı ki aradan bisikleti çıkartsan hafifleyeceği için pervanelerin hızı düşürülüp sessizleştirilebilir zaten...

Şu şekilde yan tarafı kapalı olsa verim çok çok artar:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


odtu prototip geliştirme ekibi baskanıda gelmiş
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JoeyBane 6 yıl
Bu bende olsa evin balkonuna uçarım:D
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makbulut 6 yıl
Bisiklet dedin mi pedala basınca gidecek!...
Uçan bisiklet dedin mi bedala basınca uçacak!...
Bildidiğin motor var bunda! Neresi bisiklet?
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ssbrutality 6 yıl
junkiekral
ulan uçuyorsa zaten bisiklet olmasına ne gerek var

:))) Ayın Yorumu..
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Geliştirilebilir
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Luc4sHood 6 yıl
junkiekral
ulan uçuyorsa zaten bisiklet olmasına ne gerek var

ahahahah adam haklı şimdi :D
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gael 6 yıl
sene oldu 2013 hala uçan kaykaylar yok


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bocekgrafik 6 yıl
Sesine katlanılmaz bunun.
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DH Misafiri 6 yıl
Tekerlere bi kapak taktımmı tamamdır.
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2622110012 6 yıl
yandan rüzgarı yedimi cenazesine pisikletle gelirik.
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