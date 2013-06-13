Uçan bisiklet prototipi, yapılan ilk testleri başarı ile tamamladı

Çek Cumhuriyeti merkezli birden fazla şirket tarafından geliştirilen uçan bisiklet prototipi, ilk uçuş testini başarı ile tamamladı.

Henüz prototip aşamasında olduğu için çok iyi bir görüntüye sahip olmaya bisiklet, önünde ve arasında yer alan batarya destekli pervaneler ile rahatça havalanarak hareket edebiliyor. 100 kilo ağırlığa sahip olduğu belirtilen cihaz, test uçuşu sırasında insansız olarak (Sadece kukla) uzaktan kumanda ile kontrol edilmiş. Tasarım ve Mühendislik firması TECHNODAT'ın yöneticisi Ales Kobylik bisiklet hakkında yaptığı açıklamada, projenin altında ticari bir amacın yatmadığını, çocuksu hayallerinin yetine getirilmesi üzere hazırlandığı belirtiyor. Projeye katılan mühendislerden Milan Duchek ise, uçan bisikletin bir insan tarafından yönetilebilir hale gelene kadar geliştirileceğini söylüyor.

Büyük boyutları nedeniyle de çok kullanışlı olmadığı belirtilen ve yüksek oranda ses çıkartan uçan bisiklet hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/06/13/researchers-flaunt-flying-bike/