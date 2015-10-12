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Üçüncü çeyrekte bilgisayar sevkiyatları yüzde 7.7 azaldı

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Üçüncü çeyrekte bilgisayar sevkiyatları yüzde 7.7 azaldı

2012 yılında bilgisayar pazarında başlayan durgunluk, daha sonra yerini gerilemeye bıraktı ve bu düşüş derinleşerek devam ediyor. 2016 yılına doğru gittiğimiz bu günlerde bilgisayar sektörü halen kendisine gelemedi ve sektörü sırtlayan devlerin de düşüş trendine girdiği görülüyor. 

Gartner tarafından yapılan yılın üçüncü çeyrek sevkiyat analizine göre bilgisayar pazarı 73.7 milyon adet sevkiyat yaparak yıl bazında yüzde 7.7 gerileme kaydetti. Sektörün yükünü sırtlayan Lenovo ve HP'nin kayıpları bu gerilemede biraz etkili oldu ancak asıl darbe Tayvan'dan geldi.

Bir dönem pazarın üzerinde büyümeyi alışkanlık haline getiren Lenovo artık düşüş trendine ayak uydurdu ve yüzde 4 gerileme kaydetti. HP de aynı şekilde son çeyreği yüzde 4 düşüşle kapattı. Pazarda en çok düşüş yüzde 19.9 ile Acer'ın olurken, onu yüzde 10 ile Asus takip etti. 

Pazardaki gerilemeye rağmen iki firma kendisini bundan kurtarmayı başarmış. Mac bilgisayar sevkiyatları son çeyreği yüzde 1.5 artış ile kapatırken, Dell ise pazarın yüzde 0.5 oran ile ikinci artış gösteren ismi oldu. Bu iki marka dışında pazarda payını artırabilen olmadı. 

Windows 10 işletim sisteminin geniş bir yükseltme seçeneği sunması tüketicileri yeni modellerden uzak tutunca pazarda beklenen satışlar gerçekleşmedi. Bununla birlikte yılın son aylarında tatil dönemi satışlarının artması ve grafiklere olumlu yansıması bekleniyor. 

http://microsoft-news.com/gartner-worldwide-pc-shipments-declined-7-7-in-q3-of-2015/ Yorum Yaz
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foz54 3 yıl en beğenilen
laptop fiyatları 2 sene öncesinden daha pahalı, kur yüksek tamam da 2 senede aynı model ucuzlamaz mı hiç.
intel işi iyice çakallığa dökmüş ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor piyasada bir sürü i7u çift çekirdekli işlemci var, millet i7 diye alıyor halbuki 3.nesil i5ten farklı yok.
laptop fiyatları 2 sene öncesinden daha pahalı, kur yüksek tamam da 2 senede aynı model ucuzlamaz mı hiç.intel işi iyice çakallığa dökmüş ısıtıp ısıtıp ön...
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eric13 3 yıl
Bunun ustune Microsoft Surface Booku 3000 dolar civarindan piyasaya surmeye calisiyor ahahah pc ureticileri akillanmadigi surece bu trend boyle gider
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apodur 3 yıl
dolar 104 den 3 küsür oldu kim alır bilgisayar 2 el fiyatları bile arttı
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Nike 3 yıl
DELL büyük çıkış içerisinde ürünleri çok kaliteli son XPS serisi muazzam olmuş.
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FreeRun 3 yıl
hantal hdd'li laptoplardan insanlar uzak duruyor.
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foz54 3 yıl en beğenilen
laptop fiyatları 2 sene öncesinden daha pahalı, kur yüksek tamam da 2 senede aynı model ucuzlamaz mı hiç.
intel işi iyice çakallığa dökmüş ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor piyasada bir sürü i7u çift çekirdekli işlemci var, millet i7 diye alıyor halbuki 3.nesil i5ten farklı yok.
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St Batuhan 3 yıl
Tamam düşüş var ama genel satıştaki düşüşe rağmen Lenovo ve HP'nin pazar payı yüksek kalmaya da devam etmiş. Bence sektördeki durgunluk da bu gidişat da gayet normal ve bir noktada rayına oturacak. Ne tamamen böyle bir kısmın yok olması ne de korkulacak bir durum gerçekleşmeyecek. Sony gibi bazı firmalar elbette çekilecek pazardan ve bazı büyük üreticiler de yine daralma yaşayacak ama istikrarlı şekilde devam edecek iyi firmalar da bulunmayacak değil. Tabii LG'nin Gram rezaletini ve Acer'ın son 2 ürününü düşünürsek daralma yaşanması da olması gereken bir şey. Alet ürettik diyip bir halt koymuyorlar önümüze. JIP keşke global yatırımı arttırsa ve sağlam Vaio'lar üretse, düzgün bir fiyatla ülkemize soksa da güzel aletler görmeye devam etsek ama Lenovo ve Dell'e bakmak önceliğimiz olacak. Asus da Zenbook u ilk çıkardığı kıvama dönerse onu da düşünebiliriz.
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wolf silver 3 yıl
Yaklaşık 2 yıl önce ASUS N550JV modelini aldım. Çok pişman oldum. Daha da kolay kolay Pc almam..
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There goes your life 3 yıl
ipad le her işimi görüyorum ne gerek var kocaman makinelere.
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fuujitsu 3 yıl
DELL in satışlarını arttırması sevindirdi beni, en sevdiğim bilgisayar markası. Zamanında Dell marka masaüstü bilgisayarıma yapmadığım eziyet kalmadı adeta bana mısın demedi cengaver.
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