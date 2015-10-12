Üçüncü çeyrekte bilgisayar sevkiyatları yüzde 7.7 azaldı

2012 yılında bilgisayar pazarında başlayan durgunluk, daha sonra yerini gerilemeye bıraktı ve bu düşüş derinleşerek devam ediyor. 2016 yılına doğru gittiğimiz bu günlerde bilgisayar sektörü halen kendisine gelemedi ve sektörü sırtlayan devlerin de düşüş trendine girdiği görülüyor.





Gartner tarafından yapılan yılın üçüncü çeyrek sevkiyat analizine göre bilgisayar pazarı 73.7 milyon adet sevkiyat yaparak yıl bazında yüzde 7.7 gerileme kaydetti. Sektörün yükünü sırtlayan Lenovo ve HP'nin kayıpları bu gerilemede biraz etkili oldu ancak asıl darbe Tayvan'dan geldi.





Bir dönem pazarın üzerinde büyümeyi alışkanlık haline getiren Lenovo artık düşüş trendine ayak uydurdu ve yüzde 4 gerileme kaydetti. HP de aynı şekilde son çeyreği yüzde 4 düşüşle kapattı. Pazarda en çok düşüş yüzde 19.9 ile Acer'ın olurken, onu yüzde 10 ile Asus takip etti.





Pazardaki gerilemeye rağmen iki firma kendisini bundan kurtarmayı başarmış. Mac bilgisayar sevkiyatları son çeyreği yüzde 1.5 artış ile kapatırken, Dell ise pazarın yüzde 0.5 oran ile ikinci artış gösteren ismi oldu. Bu iki marka dışında pazarda payını artırabilen olmadı.





Windows 10 işletim sisteminin geniş bir yükseltme seçeneği sunması tüketicileri yeni modellerden uzak tutunca pazarda beklenen satışlar gerçekleşmedi. Bununla birlikte yılın son aylarında tatil dönemi satışlarının artması ve grafiklere olumlu yansıması bekleniyor.

http://microsoft-news.com/gartner-worldwide-pc-shipments-declined-7-7-in-q3-of-2015/