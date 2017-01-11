Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uçuş biletini Instagram'da paylaşmak tehlikeli mi?

İnternet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlar ne kadar güvenli? Bilet veya rezervasyon ait ekran görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ne kadar doğru? Sorularının cevapları haberimizde
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,7b
1
9
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uçuş biletini Instagram'da paylaşmak tehlikeli mi?

Tek tıklamayla bütün uçak şirketlerini ya da tatil yapmayı düşündüğünüz bir şehirdeki bütün otelleri ayağınıza getiren siteler artık her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Peki üzerlerinde milyarlarca dolarlık işlemler yapılan bu siteler yeterince güvenli mi? Dünyanın en büyük hacker kulübü olarak adlandırılan Chaos Computer Club tarafından düzenlenen ve her yıl dünyanın en iyi bilişim uzmanları ve hackerlarını bir araya getiren Kaos İletişim Konferansı bu yılki etkinliğinde bu sorunun cevabını aradı.
Ayrıca Bkz. "Drone üreticisi DJI, ünlü kamera şirketi Hasselblad’i niye satın aldı?"

Kongrede konuşan Karsten Nohl ve Nemanja Nikodijeviç; seyahat acenteleri, havayolu şirketleri, oteller ve araba kiralama şirketleri tarafından kullanılan Global Dağıtım Sistemleri(GDS) üzerinde aylarca araştırma yaptılar ve bu sistemlerin o kadar da güvenli olmadığını ortaya koydular. GDS aslında seyahat tarihleri, güzergah bilgisi, bilet bilgileri, telefon ve e-posta irtibatları, pasaport bilgileri, kredi kartı numaraları, koltuk numaraları ve bagaj bilgisi gibi seyahat rezervasyonlarıyla ilgili bütün bilgileri barındıran bir sistemdir ve buradaki bütün bilgiler Yolcu Adı Kayıtları(PNR)’nı oluşturur.

Sabre, Travelport ve Amadeus gibi şirketlerin başını çektiği GDS firmaları; bütün bu bilgileri görüntülemek ve rezervasyon iptali veya değişikliği için sadece soy isim ve rezervasyon numarasına ihtiyaç duyuyor. Bu ise bir seyahatin birden fazla ayağı varsa, örneğin 2 farklı havayolu firması kullanmak, bu bilgilere ulaşılabilecek birden fazla nokta ve açık anlamına geliyor. Yani hackerlar bir seyahat ya da havayolu firmasının sistemine sızmayı başarırsa kişilerin tüm rezervasyonlarında değişiklik yapabilir hatta biraz daha esnek değişiklik politikası izleyen sistemlerde rezervasyonu iptal ederek kendileri adına ve tamamen farklı bir rotasyonda bilet bile satın alabilirler.

Ayrıca Bkz. "Fitbit'ten devi bir hamle daha: orta seviyede lüks akıllı saatler yolda"

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara dikkat

İkilinin açıklamalarında bir diğer önemli nokta ise kişilerin sosyal medyada bilet fotoğraflarını paylaşmaları. Bilet üzerindeki bilet numarası, QR kodu, yolcu isim ve soy ismi gibi bilgilerle rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak oldukça kolay hatta kişiler bu bilgileri sansürleyip sadece rota, tarih ve şirket firmaları paylaşsalar bile kötü niyetli kişiler rastgele rezervasyon numarası oluşturabilen yazılımlar ile bu bilgilerden birisini kullanarak da rezervasyonları tehlikeye atabilirler.


http://www.techworld.com.au/article/612066/it-2017-changing-other-people-flight-bookings-incredibly-easy/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Erdi Özüağ bunu beğenmedi
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowtr 2 yıl
Kadınların en sevdiği şey, nispet yapmak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
tehlikeli tabii ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawbreaker 2 yıl
zaten bilet fotosu paylaşmanın mantığı ne ki, o kadar meraklıysan gittiğin yerden foto atarsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacenet 2 yıl
Her şeylerini tanımadıkları insanlara ifşa edenler başlarına gelecek her türlü şeyi hak ediyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 2 yıl
Tehlikeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Erdi Özüağ bunu beğenmedi
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl dr20mouse
dr20mouse

Erdi Özüağ bunu beğenmedi


her seferinde paylaşır o :) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Sosyal medya fame'leri bunu beğenmedi...
Ama nasıl da gözümüze sokuyorlardı ya ama hofffff :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 2 yıl



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl SkyAtlas, OpenStack üzerinden hizmet veren ilk yerli bulut servisi oldu 2 yıl Game of Thrones'un yıldızı Avengers'a katılmak üzere 2 yıl HTC son 11 yılın en düşük gelirlerini elde etti 2 yıl 12 bin dolara ARGE’si yapılmış elektrikli araç platformu 2 yıl Türkiye’nin ilk 5G testinde 24,7 Gbps rekor hıza ulaşıldı 2 yıl ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili yeni rapor 2 yıl Honda hatalı hava yastıkları yüzünden 772.000 aracı daha geri çağırdı 2 yıl HTC U Play tanıtıldı: MediaTek işlemci, 4GB RAM seçeneği ve dahası... 2 yıl Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek 2 yıl Amiral gemisi telefonların yeni rakibi Nokia 8'in özellikleri gün ışığına çıktı 2 yıl HTC U Ultra resmi: Premium tasarım, çift ekran, gelişmiş yapay zeka 2 yıl "Video Hakem" uygulamasının Süper Lig'e ne zaman geleceği belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 satış hedefi 60 milyon 2 yıl Göz takibi yapan çılgın oyun monitörü 2 yıl Dijital platformların 2016'daki en popüler dizileri belli oldu 2 yıl Gorilla Glass artık otomobillerde 2 yıl Rekabet Kurumu'ndan booking.com'a para cezası 2 yıl BMW'den şu zamana kadarki en hızlı 5 Serisi modeli: M550i xDrive 2 yıl Nokia'nın ilk akıllı telefonu Nokia 6′nın tanıtım tarihi açıklandı 2 yıl iPhone'un yıllar içindeki evrimi: Tamir edilebilirlik puanlarıyla 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uçuş biletini Instagram'da paylaşmak tehlikeli mi? Sonraki Uçaklardaki Note 7 uyarısı yakında sona erecek 2 yıl Çift ekranlı HTC telefonu internete sızdırıldı 2 yıl Yapay zekâ teknolojileri Snapdragon 835 ile sınıf atlayacak 2 yıl Microsoft, Windows 10 PC'lerden toplanan telemetri verilerini azaltıyor 2 yıl ABD, "Türkiye elektrik sistemine siber saldırı" iddialarına cevap verdi 2 yıl Spotify'dan Barack Obama’ya sürpriz iş teklifi 2 yıl Tesla otomobillerin yeni piline yakından bakıyoruz 2 yıl Apple ekibinden Tesla'nın otomatik pilot takımına dev transfer 2 yıl Drone üreticisi DJI, ünlü kamera şirketi Hasselblad’i niye satın aldı? 2 yıl iOS için Tor Browser Onion ücretsiz oldu 2 yıl Fitbit'ten devi bir hamle daha: orta seviyede lüks akıllı saatler yolda 2 yıl Asus VivoPC X kompakt yapıda bir oyuncu bilgisayarı 2 yıl Yedi koltuklu yeni Volkswagen Tiguan Allspace ilk defa Detroit'de sergilendi 2 yıl Hangi Galaxy amiral gemisi ne kadar sattı? Hepsi bu infografikte 2 yıl Analist Ming-Chi Kuo: Bu yıl 3 yeni iPad modeli gelecek 2 yıl MSI GTX1080 Sea Hawk X incelemesi "Sessiz ve serin kral" 2 yıl Uber’den şehir içi trafik verileri konusunda yeni servis: Movement 2 yıl Mercedes-Benz, 2017 Detroit Otomobil Fuarında yeni modellerini sergiliyor 2 yıl MIT’den inhibitör nöronlarla ilgili önemli çalışma 2 yıl HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim