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Fitbit'ten devi bir hamle daha: orta seviyede lüks akıllı saatler yolda

Giyilebilir cihaz pazarının lideri konumundaki Fitbit, bir bir rakip firmaları satın alarak daha geniş bir portföy elde etme yolunda ilerliyor. Firmanın hedefinde bu kez Vector girişimi var.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitbit'ten devi bir hamle daha: orta seviyede lüks akıllı saatler yolda

Kısa bir süre önce akıllı saat pazarının popüler ismi Pebble’ı satın alan giyilebilir cihaz sektörü lideri Fitbit, yeni bir hamle daha yapıyor. Bu kez firmanın hedefinde Vector akıllı saat girişimi yer alıyor.

Orta Seviyede Lüks Akıllı Saat 

Durgunluk alametleri gösteren pazarda daha fonksiyonel ve daha uzun süreli kullanım sunacak cihazların peşinde olan Fitbit, satın alımlarını da bu yönde yapıyor. Akıllı saat işletim sistemi konusunda öne çıkan Pebble hamlesi bunun içindi. Vector ise uzun kullanım sürelerine imza atan saatleri ile dikkat çekiyor.

Romanya temelli olan Vector, eski Citizen ile Timex yöneticileri tarafından kurulmuştu ve orta seviyede lüks akıllı saatler sunma hedefindeydi. Tek renkli e-ink LCD ekran ile 30 güne kadar kullanım süresi sunan Vector saatler, özel arayüzü ile pek çok üçüncü taraf ekran teması ve uygulama da barındırıyordu. Akıllı saat özelliği yanında fitness takip özelliği de mevcuttu. Dış görünüş itibari ile pek çok lüks markanın saatinden ayırt edilemeyecek tarzdaydı.

Fitbit özellikle yazılım ve tasarım konusundaki birikimleri nedeniyle Vector’u satın aldığını belirtiyor. Ayrıca uzun kullanım süreleri için optimizasyonlar da diğer bir önemli unsur.

Ayrıca Bkz. "20 yıllık Yahoo, Altaba oluyor"

Vector bundan böyle yeni bir akıllı saat piyasaya sürmeyecek. Tüm ekibiyle birlikte Fitbit bünyesine katılacak. Mevcut saatlere ise teknik destek devam edecek. Satın alımın bedeli açıklanmadı. 

 

http://vectorwatch.com/ Yorum Yaz
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alimmm78 2 yıl
Pebble vardı
2 nedil time ını alacaktım
Artık yok oldu
Şuan moto 360 ın yenilerini veya yeni çıkacak android wearları bekliyorum
Umarım iyi ve pil ömrü gelişmiş halde gelir
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lawbreaker 2 yıl
akıllı saat almayı düşünüyordum (gear serisinden bişeyler) ama hangi telefoncu arkadaşımla konuştuysam tutmadığını ve tutmasının zor olduğunu söylüyor
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kadirirdem 2 yıl
görelim bakalım saatlerin Xiaomi si mi geliyor yoksa ?
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sis651 2 yıl kadirirdem
Xiaomi az paray çok iş yapan ürünlerle ünlü.
Ancak benim burada düşündüğüm Fitbit'in Garmin'in spor saatleriyle rekabet edecek ürünler hazırlamaya çalışıyor olduğu. Tamam, adı olduğu için Fitbit bileklik ve saatler belki çok iyi satıyor ama son çıkan modellerde hiç fark yaratan bir şey koyamadılar. Renkli ekran çıkardıkları saatleri bile Surge'un sadece renklisi gibi. Bu sayede Garmin sektörde payını arttırabilen tek firma oldu.
Pebble satın alması ile Garmin'in ConnectIQ platformuna rakip bir uygulama ve saat platformu geliştirmeye hazırlanıyor olmalılar. Vector'ü de muhtemelen Pebble'ın çocuksu tasarımlı saatlerinden hem günlük hayat hem de spor esnasında takılacak şık tasarımlar oluşturma amacıyla alıyorlar. Orta seviyede lüks ifadesi ile de fiyat olarak da Garmin saatler kadar pahalı saatler üreteceklerini, bu şekilde karlılıklarını yükseltmek istediklerini anlıyorum.
Yani Xiaomi ucuzluğu ve performansı beklemiyorum hiç. :)
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Xagdas 2 yıl
orta seviyede lüks?
Çok acayip bir tarif.
O zaman: orta seviyede üst seviye hissettiren giriş seviyesi saatler.
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snomask 2 yıl
"Tek renkli e-ink LCD ekran"
bunun için satın aldılarsa yazık olmuş.
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exterminant 2 yıl
orta seviyede lüks? görelim bakalım
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