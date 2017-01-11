Drone üreticisi DJI, ünlü kamera şirketi Hasselblad’i niye satın aldı?

Henüz iki şirketten de bu konuda resmi doğrulama gelmese de olaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre CES’te dolaşan bu satın alma iddiaları doğru. Bu satın almayı ilginç olarak nitelendirmemizin sebebi ise, DJI gibi droneları için hafif, düşük enerjiyle çalışan kamera üretmekte uzmanlaşmış bir şirketin; büyük, ağır ve orta-format kameralarıyla ünlü olan Hasselblad’in çoğunluk hissesini satın almış olması.

Bu satınalmanın nedenleri ve mekanikleri için uzmanlar Volvo – Geely Motors örneğini veriyor. Hatırlayacağınız gibi 2010’da İsveçli araba üreticisi Volvo, Çinli Geely Motors tarafından satın alınmıştı. Volvo, satın almadan önce, düşük satış rakamları, küçük üretim ölçeği kaynaklı yüksek üretim maliyetleri, markanın eskimesi gibi çok sayıda sıkıntı çekiyordu.

Geely’nin satın almasıyla beraber Volvo ihtiyaç duyduğu finansal desteği bulmuş oldu. Şirket, bunun sonucu olarak Alman üreticilerle doğrudan rekabet edebileceği büyük araçları üretebildi. Günümüze geldiğimizde ise Volvo’nun tarihindeki en yüksek satış rakamlarına sahip olduğu görülüyor ve böyle devam ederse halka arz edilebileceği söyleniyor.

Aynı örnekten devam etmek gerekirse, Hasselblad de Volvo gibi finansal limitler nedeniyle uzun dönemli cesur adımlar atamaz halde. Küçük yatırımlarla akıllı telefon dünyasına giren Hasselblad, zaten bu alanda da şimdiye kadar pek başarı gösteremedi. DJI ise, Geely Motors gibi, bu köklü şirketin gerekli finansal yardımla beraber, uzun vadeli adımlar atarak eski günlerine dönebileceğini gibi düşünüyor.

Geely-Volvo, örneğinde olduğu gibi, DJI’ın Hasselblad’i finansal olarak, mühendislik kaynakları olarak, üretimdeki uzmanlıkları gibi çeşitli konularda desteklemesi bekleniyor. Hasselblad’in yeni kamerası X1-D, orta-format kamera olup aynı zamanda daha kompakt bir yapıda. Bu ürün, Hasselblad-DJI işbirliğinin ilk ürünü ve şimdiden uzmanlardan oldukça olumlu yorumlar alıyor.

Buraya kadar bu satın almanın Hasselblad’e olan faydalarından bahsettik. Tabii ki bu satınalmanın DJI da faydaları olacak, yoksa DJI böyle bir hamle gerçekleştirmezdi. DJI’ın üst seviye/profesyonel fotoğrafçılık ve sinematografi pazarına olan ilgisi düşünülürse (Hollywood için drone kamera üretmek gibi), Hasselblad’in bu sektörlerde çokça sevilen ve deneyimli olan bir şirket olduğu da göz önüne alınırsa bu satın almanın DJI’ya olan faydalarından biri anlaşılabilir.

Hasselblad’in DJI tarafından satın alınmasının iki tarafa da çokça ticari fayda sağladığı aşikar. Ancak, bu satınalmanın arkasında daha duygusal, işletmelerin görüş ve felsefelerine dayalı nedenler de olabilir. DJI’ın, kurumsal kültüre önem veren, (aynı Hasselblad gibi) kalite ve dizayn odaklı, marka değerini gözeten bir firma olduğunu ve bu durumun Çinli şirketler için oldukça sıradışı olduğunu hatırlatalım. Belki de ilk defa Çinli bir şirketin bir tüketici elektroniği ürünü pazarında dünya lideri olması, bu felsefe sayesinde gerçekleşmiştir.

http://www.theverge.com/2017/1/10/14213742/dji-acquire-majority-stake-hasselblad-drone-camera