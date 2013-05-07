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Ucuz iPhone bir tedarik firması tarafından onaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,3b
1
102
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ucuz iPhone bir tedarik firması tarafından onaylandı

Apple'ın sonbahar dönemine kadar herhangi bir model tanıtmayacağına ve ucuz bir iPhone modeli olmadığına dair resmi beyanlarına rağmen, dedikodular bitmek bilmiyor.

ETrade Supply adlı güvenilir bir tedarik firması tarafından elde edilen bilgilere göre Apple, uygun fiyatlı bir iPhone modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca sadece bir tane değil ilerleyen süreçlerde standart iPhone gibi seri halinde devam etmesi de düşünülüyor.

Site iddiasına destek olarak Apple'ın uygun fiyatlı bir iPhone ile bir süre pazar payını artırmaya çalışacağını ve yeni cihazları piyasaya sürene kadar kendisine zaman kazandırmak istediğini belirtiyor. Samsung'un Galaxy S3 ve Galaxy S4 gibi modellere yüklü miktarda reklam bütçesi ayırması, Apple'ı zorlayan en önemli etkenlerden birisi. Samsung geçen yıl 4.3 milyar dolar reklam harcaması yaptı ve bu Apple, Coca-Cola, Microsoft ve HP'nin toplamından fazla. Pazarlama konusunda ise firma 5.4 milyar dolar harcama yaptı.

Ucuz bir iPhone ile Apple'ın öncelikli hedefi Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler. Bu ülkelerde ucuz Android ve BlackBerry modelleri başarılı satışlar yapıyor ve fiyat ortalaması 329$ civarında. 

Site ucuz iPhone modelinin ne zaman pazarda olacağına dair herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak analiz uzmanları üretim sıkıntıları nedeniyle ucuz iPhone, iPhone 5S ve yeni iPad mini modellerinin ileri bir tarihe ertelendiğini dile getirmişti. Bazı kaynaklar ise Temmuz ayında iPhone 5S modelinin pazara sunulacağına inanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Low-cost-Apple-iPhone-confirmed-by-parts-supplier_id42707 Yorum Yaz
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foz54 6 yıl en beğenilen
Bence "ucuz" tabirini sorgulamak lazım. bana göre ucuz telefon bin liranın altında olmalıdır.
Unutmayın 2010da çıkmış 3 senelik iphone 4'ün 8gb versiyonu ülkemizde en düşük fiyatla vatanda 999 TL!!! İ5 16gb ise en ucuz 1899TL (darty). Ucuz iphone diye birşey olacaksa da ülkemizi teğet geçeceğini tahmin ediyorum:)
Bence "ucuz" tabirini sorgulamak lazım. bana göre ucuz telefon bin liranın altında olmalıdır.Unutmayın 2010da çıkmış 3 senelik iphone 4'ün 8gb versiyonu ül...
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Erasmus78 6 yıl
Resimdeki tasarım çok ilginç. Gözüme de oldukça hoş göründü. :D
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Peregrino 6 yıl
Nexus 4 de cok uygun fiyatliydi fakat ulkemizde 1200tl den satildi. Yaklasik 3 kati fiyattan geldi. Ucuz iPhone 350 dolar olsa Apple Store gelmedikce ucuzdan alamayacagiz malesef. 1000tl nin uzerinde bir fiyati olacaktir.
Nexus 4 de cok uygun fiyatliydi fakat ulkemizde 1200tl den satildi. Yaklasik 3 kati fiyattan geldi. Ucuz iPhone 350 dolar olsa Apple Store gelmedikce ucuzdan a...
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Srcn81 6 yıl
Hayırlı olsun.
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18XET01 6 yıl
Abi mal mısınız malak mısınız bu fotoğraftaki iPod Touch'ın iç kasası ve gerçek kasası, bir insan da çıkıp demiyor ki ulan bunun çift hoparlör delikli olması gerekmiyo mu? Yoksa bunda hoparlör yok sadece mikrofon mu var?
İnsan biraz bakar ya iPod Touch 5 yazın internete asparagas haberlere kanmayın
Sayın editörüm size de sesleniyorum!
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mateacher 6 yıl
Ucuz iPhone yerine kaliteli daha yenilikçi bir iPhone çıkartsın yeter. Eğer fiyat indirimi düşünüyorsa mevcut iPhone-u her ülkede 599$ yap fixle valla ezer geçer.

iOS 7 güzele benziyor gelen yeniliklerde güzel ama fark yaratacak şeyler lazım. Bazı standartlarıda korumalı bunun yanında. Mesela şu özellikler 6(5S) olsa herkes alır.

-4.3" ekran telefon boyutu büyümeden en olarak genişleyerek 5 kasasına olabilir. İncelik ve hafiflik aynı kalarak.
- Daha yüksek çözünürlük 1920x1280 olabilir mesela.
- A7 çipte geliştirilmiş bir A6 olur büyük 4 çekirdekli olur cpu. Grafiktede 2x PowerVR554MP4 uygun saat hızlarında.
- Parmak izi tanıma özelliğine sahip ekran
- Ses konusunda biraz masraf yapmaları eskiden iPhone sesde 1 numarayla htc öne geçti onu yakalamaları lazım.
- 13 MP düşük ışık performansı yüksek iyi bir lensli çift led li bir kamera
Bunlar standart olması gerekenler üstüne daha yeni zekice şeyler katsınlar dağıtır geçer zaten marka değeri yüksek bir firma kalitesiz ucuz birşey yapcağını düşünmüyorum.
Apple'ın belli standartları var zaten
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DH Misafiri 6 yıl
Alıksınız ve enayi gibi kazığa oturmaya bayılıyorsunuz Apple fanboyları iPHONE denen tekno tuğlayı münasip yerlerinde kullanmaya bayılı
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DH Misafiri 6 yıl
oooooooo baby baby fiyyoohhhh...
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blackboy021671 6 yıl
Arkadaşlar bu uygun fiyatlı iphone çıkmaz çıkarsa apple ın politikası biter diyenler bir zamanlar, 3,5 inç den büyük ekran olmaz olursa apple batar diyenlerle aynı heralde...
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interwap 6 yıl
Ucuz dedikleri 1000 liradan aşağıya olmaz. Şöyle yapsınlar 500-600TL
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OverClocK1ng 6 yıl interwap
interwap

Ucuz dedikleri 1000 liradan aşağıya olmaz. Şöyle yapsınlar 500-600TL

1400-1500 bekliyorum...
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carter 6 yıl
Boşuna sevinmeyin, nasıl olsa bizim ülkemizde yine yüksek rakamlara satılacak.
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Virtual Reality 6 yıl
Bir gün Google, ben artık Android e desteği kestim, böyle bir yazılım üretmeyeceğim, bu piyasadan çekiliyorum derse,
Nokia (Windows) ve Apple (IOS) dışında ki firmalar ne yapacaklar çok merak ediyorum.
Biri bana bunun cevabını versin, düşünmekten kafayı yemek üzereyim. Android telefonları seviyorum ama hepsi Amerikan şirketi google a bağımlı durumdalar. Google varsa var, google yoksa yoklar. Sırf bu yüzden Iphone a daha sıcak bakmaya başladım. Telefon ve işletim sistemi aynı şirkete ait, yüksek stabiliteyle çalışıyor ve marketi bol miktarda kaliteli yazılımlarla dolu ama android telefonlarda bilgisayar gibi mubarek, marketteki dandik uygulamaları saymazsak, gerçekten bir bilgisayar da yapılabilecek bir çok şey yapılabiliyor. Özellikle note serisi gibi, su geçirmez xperia Z serisi gibi
Ama neticede google a bağımlılar, google bırakın android e desteği kesmeyi, artık android marketle ilgilenmiyorum dese bile, android telefonlar arasında tam bir kaos yaşanır.
Kafam çok karışık çok, biri beni aydınlatsın.
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Whoracle1905 6 yıl
koskoca samsung sony gibi firmalar google desteğini çekti diye batmazlar. Onların kafalarında her zaman b planı hazırdır. Hem öyle tak diye çekemez google adamın aklını alırlar.
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OverClocK1ng 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Bir gün Google, ben artık Android e desteği kestim, böyle bir yazılım üretmeyeceğim, bu piyasadan çekiliyorum derse,

Nokia (Windows) ve Apple (IOS) dışında ki firmalar ne yapacaklar çok merak ediyorum.

Biri bana bunun cevabını versin, düşünmekten kafayı yemek üzereyim. Android telefonları seviyorum ama hepsi Amerikan şirketi google a bağımlı durumdalar. Google varsa var, google yoksa yoklar. Sırf bu yüzden Iphone a daha sıcak bakmaya başladım. Telefon ve işletim sistemi aynı şirkete ait, yüksek stabiliteyle çalışıyor ve marketi bol miktarda kaliteli yazılımlarla dolu ama android telefonlarda bilgisayar gibi mubarek, marketteki dandik uygulamaları saymazsak, gerçekten bir bilgisayar da yapılabilecek bir çok şey yapılabiliyor. Özellikle note serisi gibi, su geçirmez xperia Z serisi gibi

Ama neticede google a bağımlılar, google bırakın android e desteği kesmeyi, artık android marketle ilgilenmiyorum dese bile, android telefonlar arasında tam bir kaos yaşanır.

Kafam çok karışık çok, biri beni aydınlatsın.

Öyle bir şey olmayacak.
Google kendisi söyledi zaten. 5 yıl daha süreyle Android ücretsiz olacak. O zamana kadar da geliştireceğiz dedi.
Ondan sonra ise Windows Phone gibi ücretli olacak ama tabi Microsoft gibi doymak bilmez açlıkta olmadığından
lisans ücreti de WPhone gibi olmayacak daha cüz i olacak.

Yani desteği kesse diyelim. Ne fark eder?

Microsoft, Windows XP ye desteği kesti de ne oldu. Halen pek çok kişi XP kullanıyor...

Zaten Google desteği niye kessin ki? Para kazandıran bir sistem...
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Guest-9D2914531 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Bir gün Google, ben artık Android e desteği kestim, böyle bir yazılım üretmeyeceğim, bu piyasadan çekiliyorum derse,

Nokia (Windows) ve Apple (IOS) dışında ki firmalar ne yapacaklar çok merak ediyorum.

Biri bana bunun cevabını versin, düşünmekten kafayı yemek üzereyim. Android telefonları seviyorum ama hepsi Amerikan şirketi google a bağımlı durumdalar. Google varsa var, google yoksa yoklar. Sırf bu yüzden Iphone a daha sıcak bakmaya başladım. Telefon ve işletim sistemi aynı şirkete ait, yüksek stabiliteyle çalışıyor ve marketi bol miktarda kaliteli yazılımlarla dolu ama android telefonlarda bilgisayar gibi mubarek, marketteki dandik uygulamaları saymazsak, gerçekten bir bilgisayar da yapılabilecek bir çok şey yapılabiliyor. Özellikle note serisi gibi, su geçirmez xperia Z serisi gibi

Ama neticede google a bağımlılar, google bırakın android e desteği kesmeyi, artık android marketle ilgilenmiyorum dese bile, android telefonlar arasında tam bir kaos yaşanır.

Kafam çok karışık çok, biri beni aydınlatsın.

Böyle bir şey googleı da batırır çünkü google parayı gösterdiği reklamdan kazanıyor
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confickerbelasi 6 yıl
ucuz model cikartirsa android'i ve wp'u oldurur ileriye yonelik bir yatirim olur piyasaya hakim olma sansi olur bu urunu.
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rorschach_ 6 yıl
he tamam.
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