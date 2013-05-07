Ucuz iPhone bir tedarik firması tarafından onaylandı





Apple'ın sonbahar dönemine kadar herhangi bir model tanıtmayacağına ve ucuz bir iPhone modeli olmadığına dair resmi beyanlarına rağmen, dedikodular bitmek bilmiyor.





ETrade Supply adlı güvenilir bir tedarik firması tarafından elde edilen bilgilere göre Apple, uygun fiyatlı bir iPhone modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca sadece bir tane değil ilerleyen süreçlerde standart iPhone gibi seri halinde devam etmesi de düşünülüyor.





Site iddiasına destek olarak Apple'ın uygun fiyatlı bir iPhone ile bir süre pazar payını artırmaya çalışacağını ve yeni cihazları piyasaya sürene kadar kendisine zaman kazandırmak istediğini belirtiyor. Samsung'un Galaxy S3 ve Galaxy S4 gibi modellere yüklü miktarda reklam bütçesi ayırması, Apple'ı zorlayan en önemli etkenlerden birisi. Samsung geçen yıl 4.3 milyar dolar reklam harcaması yaptı ve bu Apple, Coca-Cola, Microsoft ve HP'nin toplamından fazla. Pazarlama konusunda ise firma 5.4 milyar dolar harcama yaptı.





Ucuz bir iPhone ile Apple'ın öncelikli hedefi Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler. Bu ülkelerde ucuz Android ve BlackBerry modelleri başarılı satışlar yapıyor ve fiyat ortalaması 329$ civarında.





Site ucuz iPhone modelinin ne zaman pazarda olacağına dair herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak analiz uzmanları üretim sıkıntıları nedeniyle ucuz iPhone, iPhone 5S ve yeni iPad mini modellerinin ileri bir tarihe ertelendiğini dile getirmişti. Bazı kaynaklar ise Temmuz ayında iPhone 5S modelinin pazara sunulacağına inanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Low-cost-Apple-iPhone-confirmed-by-parts-supplier_id42707