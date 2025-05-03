Apple C1 modem: Tim Cook ilk kez üstünlüğünü açıkladı

Teknoloji devinin sessiz devrimi: Apple C1 modem teknolojisi
Apple CEO'su Tim Cook, şirketin son çeyrek kazanç raporunda C1 modemi hakkında dikkat çekici bir açıklama yaparak, "Pil ömrüne ve müşterilerin istediği diğer şeylere gerçekten odaklanarak daha iyi ürünler üretebildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Bu sözler, Apple'ın kendi geliştirdiği modem teknolojisinin, şu anda premium iPhone modellerinde kullanılan Qualcomm modemlerinden daha üstün olduğu mesajını açıkça ortaya koyuyor.
Apple'ın modem teknolojisi konusundaki uzun vadeli planları, şirketin Qualcomm ile olan mevcut anlaşmasının sona ermesiyle daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bilgisayar işlemcilerinde Intel'den kendi M serisi çiplerine geçiş yapan teknoloji devi, benzer bir stratejiyi modem teknolojisinde de uygulamayı hedefliyor. Tim Cook'un bir yolculuğa başladık sözleri, bu stratejik geçişin henüz başlangıç aşamasında olduğunu gösteriyor.