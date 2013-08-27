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Ufak boyutlu hayvanlardan ilham alınarak hazırlanan Tailbot isimli robot, özel kuyruk yapısı ile oldukça yükseğe sıçrayabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ufak boyutlu hayvanlardan ilham alınarak hazırlanan Tailbot isimli robot, özel kuyruk yapısı ile oldukça yükseğe sıçrayabiliyor
Hem askeri hem de sivil amaçlar için dünyanın farklı yerlerinde bulunan araştırmacılar robot modelleri hazırlıyorlar. İnsan hayatını kolaylaştırmak adına Michigan State Üniversitesi'nden araştırmacılar Profesör Ning Xi, Professor Matt W. Mutka ve Professor Li Xiao tarafından hazırlanan modellerden Tailbot, doğada bulunan ufak boyutlu canlıların zor ortamlarda seyahat ederken birden fazla hareket yöntemi kullanmasından ilham alınan tasarımıyla ciddi oranda sıçrama yapabiliyor.
Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen Tailbot robot modelinin gövde parçaları üç boyutlu yazıcı kullanılarak hazırlanıyor. 7.5cm boy uzunluğuna ve 26.5 gram ağırlığa sahip olarak geliştirilen robot, saniyede 3.66 cm hızında hareket edebiliyor ve arka kısmında yer alan özel kuyruk bölümüyle yaklaşık -75 derecelik kalkış açısıyla 82 cm yüksekliğe kadar (Üzerinde 8 gram yük ile 69,5 cm) zıplayarak doğru şekilde iniş yapabiliyor. Kendi başına hareket edebilen ve üzerinde kablosuz iletişim cihazları, sensörler ve dahili güç kaynağı barındıran Tailbot'un, ileride nem, sıcaklık ve GPS gibi verileri de algılayacak sistemler ile donatılacağı belirtiliyor.
Bütün bu teknik özellikleri ve detayları her türlü arama kurtarma faaliyeti için geliştirilen robotun, büyük bina enkazlarında ya da zorlu arazilerde merkez ile iletişim sağlayarak kurtarma faaliyetlerine ciddi oranda katkı sağlaması bekleniyor. Tailbot robot modelinin gerçek şartlarda gösterdiği performansı direkt olarak aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Ufak boyutlu hayvanlardan ilham alınarak hazırlanan Tailbot isimli robot, özel kuyruk yapısı ile oldukça yükseğe sıçrayabiliyor



http://www.egr.msu.edu/~zhaojia1/doku.php?id=tailbot Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bratishka 6 yıl en beğenilen Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
Ne saçma bir şey bu.

Sonra diyorlar Türkiye'den bilim adamı çıkmıyor.
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aozgec 6 yıl
Kurshoo
iyi güzelde hangi hayvandan ilham almışlar onu çözemedim.

Kurbağa, o da bu şekilde zıplayıp zıpladığı yerde kalıo :)
komik alet olmuşş
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lyridder 6 yıl
Çok ilginç gelişmelere zemin hazırlıyormuş robot arkadaş.
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OneMinuteTR 6 yıl
Bu teknolojinin insansı robotlara entegre edildiğini bir düşün. Şimdiki robotların zıplama yetenekleri taş çatlasa 15 cm. Entegre edildi mi olacak 3 m birde denge sorunu çözüldü mü...
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Kurshoo 6 yıl
iyi güzelde hangi hayvandan ilham almışlar onu çözemedim.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
mnomer

Miyamoto MusashiNe saçma bir şey bu.
Sonra diyorlar Türkiyeden bilim adamı çıkmıyor.


Ne alakası var, gereksiz ve saçma olmuş. Kaç kere bu hareketi yaptıktan sonra parçalanıyor acaba? üzerinde devreler var koruması nasıl olacak? zıplayan robot yapmak sence şu anki teknolojiye göre çok mu zor? adamlar bükülür ekran yapmış sen kalkmışın zıplayan robota yorum yapan adama laf yetiştiriyorsun... Git oku da ülkemizden bilim adamı çıksın.

Edit : sana + verenlerde senin gibi ergen kafalar zaten.
2 Yanıt Yanıtla
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1444 6 yıl
insanoğlu Cruise gemisi yada uçak gemisi yapamadan uzun...... zaman önce işe uyduruk bir salla başlamışlardı
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bratishka 6 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
mnomer

Miyamoto MusashiNe saçma bir şey bu.
Sonra diyorlar Türkiyeden bilim adamı çıkmıyor.


Ne alakası var, gereksiz ve saçma olmuş. Kaç kere bu hareketi yaptıktan sonra parçalanıyor acaba? üzerinde devreler var koruması nasıl olacak? zıplayan robot yapmak sence şu anki teknolojiye göre çok mu zor? adamlar bükülür ekran yapmış sen kalkmışın zıplayan robota yorum yapan adama laf yetiştiriyorsun... Git oku da ülkemizden bilim adamı çıksın.

Edit : sana + verenlerde senin gibi ergen kafalar zaten.

Anlamadığınız kısım burası zaten. Bükülebilen ekran yapmak ile bir robotu boyunun bir kaç katına zıplatmak aynı şey değil. Yazdıkların mantıklı ama sen o soruları robotu geliştirmek için değil küçümsemek için yazdığın için kaybediyorsun ve değişmediğin sürece kaybetmeye devam edeceksin.
Şahsa özel not: ergen gördüğün kafama kurban ol sen.
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-ejder- 6 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
mnomer

Miyamoto MusashiNe saçma bir şey bu.
Sonra diyorlar Türkiyeden bilim adamı çıkmıyor.


Ne alakası var, gereksiz ve saçma olmuş. Kaç kere bu hareketi yaptıktan sonra parçalanıyor acaba? üzerinde devreler var koruması nasıl olacak? zıplayan robot yapmak sence şu anki teknolojiye göre çok mu zor? adamlar bükülür ekran yapmış sen kalkmışın zıplayan robota yorum yapan adama laf yetiştiriyorsun... Git oku da ülkemizden bilim adamı çıksın.

Edit : sana + verenlerde senin gibi ergen kafalar zaten.

Belliki ürün geliştirme sürecini bilmiyorsun.

Prototiplerde kolay erişim ve fazla parça harcamamak için devreler açıkta bırakılar.

Bknz: prototip iphone. Sadece ekran ve ekrandan daha büyük bir anakartdan oluşmaktaydı. Ayrıca üstünde monitör ethernet usb bulunmaktaydı. Gelişim sürecinin ilerleme doğası böyledir
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hikmet548 6 yıl
harika bir şey
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hftblgc 6 yıl
boyuna gire kabiliyetli ama gece gorsem bocek zannedip ezerim milyarlik şeyi.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Ne saçma bir şey bu.
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bratishka 6 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
Ne saçma bir şey bu.

Sonra diyorlar Türkiye'den bilim adamı çıkmıyor.
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