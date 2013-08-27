Ufak boyutlu hayvanlardan ilham alınarak hazırlanan Tailbot isimli robot, özel kuyruk yapısı ile oldukça yükseğe sıçrayabiliyor

Hem askeri hem de sivil amaçlar için dünyanın farklı yerlerinde bulunan araştırmacılar robot modelleri hazırlıyorlar. İnsan hayatını kolaylaştırmak adına Michigan State Üniversitesi'nden araştırmacılar Profesör Ning Xi, Professor Matt W. Mutka ve Professor Li Xiao tarafından hazırlanan modellerden Tailbot, doğada bulunan ufak boyutlu canlıların zor ortamlarda seyahat ederken birden fazla hareket yöntemi kullanmasından ilham alınan tasarımıyla ciddi oranda sıçrama yapabiliyor.

Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen Tailbot robot modelinin gövde parçaları üç boyutlu yazıcı kullanılarak hazırlanıyor. 7.5cm boy uzunluğuna ve 26.5 gram ağırlığa sahip olarak geliştirilen robot, saniyede 3.66 cm hızında hareket edebiliyor ve arka kısmında yer alan özel kuyruk bölümüyle yaklaşık -75 derecelik kalkış açısıyla 82 cm yüksekliğe kadar (Üzerinde 8 gram yük ile 69,5 cm) zıplayarak doğru şekilde iniş yapabiliyor. Kendi başına hareket edebilen ve üzerinde kablosuz iletişim cihazları, sensörler ve dahili güç kaynağı barındıran Tailbot'un, ileride nem, sıcaklık ve GPS gibi verileri de algılayacak sistemler ile donatılacağı belirtiliyor.

Bütün bu teknik özellikleri ve detayları her türlü arama kurtarma faaliyeti için geliştirilen robotun, büyük bina enkazlarında ya da zorlu arazilerde merkez ile iletişim sağlayarak kurtarma faaliyetlerine ciddi oranda katkı sağlaması bekleniyor. Tailbot robot modelinin gerçek şartlarda gösterdiği performansı direkt olarak aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.









http://www.egr.msu.edu/~zhaojia1/doku.php?id=tailbot