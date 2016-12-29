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Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi]

Bugün öğleden sonra Ulusal Şebeke Sistemi’nde meydana gelen arıza ile üç ilde saatler süren elektrik kesintileri yaşandı. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,2b
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94
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava ve fırtına yüzünden elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle üç kent karanlığa gömüldü. Öyle ki bakanlıktan yapılan açıklamada İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’de saat 14:20'den itibaren elektrik kesintilerinin yaşanmaya başlandığı duyuruldu.
İstanbul’da Avrupa Yakası’na elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ paylaştığı bilgilendirme yazısında hava şartları yüzünden ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektriğin alınamadığını duyurdu. Gaziosmanpaşa, Eyüp, Bakırköy, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi,Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bahçelievler’in etkilendiği kesintiler için kaynakların seferber ediliği dile getirildi.
Diğer taraftan Anadolu Yakası’na elektrik dağıtım hizmeti sağlayan AYEDAŞ ise saat 15:15 itibariyle Ulusal Şebeke Sistemi kaynaklı elektrik kesintilerinin yaşandığını ve çalışmalara vakit kaybetmeden başlandığını açıkladı. Akşam saat 18:00 itibariyle kademeli olarak verilmeye başlanan elektrik bağlantısı bazı bölgelerde ise halen yok.

GÜNCELLEME:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada vatandaşların kesintiden en az şekilde etkilenmeleri için organize sanayi bölgelerine, demir çelik fabrikalarına ve çimento fabrikalarına enerji verilmediği bildirildi. Açıklamada ayrıca saat 21:50 itibariyle İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bilgisi yer alıyor.

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Mephalay 2 yıl en beğenilen
Iyi ki saatleri Arap saatiyle denkledik. Baya tasarruf ediyoruz.
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alex59 2 yıl
Kaçaklarla birlikte en pahalı faturaları öde buna rağmen senelerdir her kış elektiriksiz kal.
Yazın neyse ama kışın küçük çocukları olanların Allah yardımcısı olsun.
Kaçaklarla birlikte en pahalı faturaları öde buna rağmen senelerdir her kış elektiriksiz kal.Yazın neyse ama kışın küçük çocukları olanların Allah yardımcıs...
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Zimmerit 2 yıl
Dua edin ülkenin tamamında kesilmedi geçen sefer ki gibi.
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tutankenshta 2 yıl
yalan saat dilimini değiştirmeye çalışınca yüklenme saatleri arttı buda arızaya karşı önlem için kurulan mekanizmayı devreye soktu ne tesadüfse bu yılbaşında oldu... yılbaşının kutlanmasını engellemek için kestiler ama sistem kilitlendi...
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DH Misafiri 2 yıl
Kamusal mallar neden özelleştirilmemelidir.
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NuTeRX 2 yıl
Siber saldırıya gerek yok arkadaşlar. Yapılan santraller yabancı devletler tarafından yapılıyor zaten. İstanbul avcılardaki santrali almanlar yaptılar mesela ve almanyadaki merkezden direkt yönetebiliyorlar zaten. Ayrıca elektriği doğalgazdan üretiyoruz. Onu da rusya, iran gibi ülkelerden alıyoruz.
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yadigarocak42 2 yıl
Yalanlarda hazırlanmaya başlamış. Görende ülkenin elektrik şebekesi online sanır. Ulan çıkın açık açık itiraf edin be artık. Bırakın onun bunun arkasına saklanmayı.
hurriyet.com.tr/...
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Eeltorm 2 yıl
Sene 2016 hale bak.
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Habidin 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Lews Therin Telamon 2 yıl
Eski Türkiye'de acılar vardı...
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khytr89 2 yıl
sanayinin elektiriğini kesmek niye yahu ? bırak vatandaş tv izlemesin, pc oynamasın kısacası tüketime ara versin,,, üretimi neden engelliyorsunuz :{
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Akone 2 yıl
Adı üstünde 2017 ama aslında olan 1960.. Ülke gram gelişmemiş.
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mgora 2 yıl Akone
Öyle deme duble yol yaptılar...
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