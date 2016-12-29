Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi]

Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava ve fırtına yüzünden elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle üç kent karanlığa gömüldü. Öyle ki bakanlıktan yapılan açıklamada İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’de saat 14:20'den itibaren elektrik kesintilerinin yaşanmaya başlandığı duyuruldu.

İstanbul’da Avrupa Yakası’na elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ paylaştığı bilgilendirme yazısında hava şartları yüzünden ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektriğin alınamadığını duyurdu. Gaziosmanpaşa, Eyüp, Bakırköy, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi,Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bahçelievler’in etkilendiği kesintiler için kaynakların seferber ediliği dile getirildi.

Diğer taraftan Anadolu Yakası’na elektrik dağıtım hizmeti sağlayan AYEDAŞ ise saat 15:15 itibariyle Ulusal Şebeke Sistemi kaynaklı elektrik kesintilerinin yaşandığını ve çalışmalara vakit kaybetmeden başlandığını açıkladı. Akşam saat 18:00 itibariyle kademeli olarak verilmeye başlanan elektrik bağlantısı bazı bölgelerde ise halen yok.

GÜNCELLEME:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada vatandaşların kesintiden en az şekilde etkilenmeleri için organize sanayi bölgelerine, demir çelik fabrikalarına ve çimento fabrikalarına enerji verilmediği bildirildi. Açıklamada ayrıca saat 21:50 itibariyle İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bilgisi yer alıyor.