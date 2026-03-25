Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektriğe zam sinyali: Tarih vererek duyurdu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum.

Tam Boyutta Gör İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş tüm dünyada petrol ve doğal gaz fiyatlarında sıçramaya yol açtı. İsrail'in İran’a saldırısının ardından dün İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı durduruldu. Hürmüz boğazının geçişindeki sorunlar ise tüm dünyada petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından enerji sektöründe zam beklentisi oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada zam sinyali verdi.

Nisan’da zam gelebilir

Olası zamma ilişkin Bakan Bayraktar, "Gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğal gaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz" dedi.

Tıpkı elektrikte olduğu gibi doğal gazda kademeli fatura sistemine geçilmesi planlanıyor. Tüketim miktarı yüksek olan abonelerin %10-15’ini kapsayacak şekilde, belirli kademenin üzerinde tüketimi olan aboneler devlet desteğinden çıkarılacak. Bakan Bayraktar, doğal gazda devlet desteğinde kademe sisteminin Nisan ayında başlayabileceğini duyurdu.

Dakika 15:08'den itibaren:

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektriğe zam sinyali

