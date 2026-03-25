Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektriğe zam sinyali: Tarih vererek duyurdu

Bu gelişmelerin ardından enerji sektöründe zam beklentisi oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada zam sinyali verdi.
Nisan’da zam gelebilir
Olası zamma ilişkin Bakan Bayraktar, "Gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğal gaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz" dedi.
Tıpkı elektrikte olduğu gibi doğal gazda kademeli fatura sistemine geçilmesi planlanıyor. Tüketim miktarı yüksek olan abonelerin %10-15’ini kapsayacak şekilde, belirli kademenin üzerinde tüketimi olan aboneler devlet desteğinden çıkarılacak. Bakan Bayraktar, doğal gazda devlet desteğinde kademe sisteminin Nisan ayında başlayabileceğini duyurdu.
Dakika 15:08'den itibaren:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
184 Kişi Okuyor (35 Üye, 149 Misafir) 25 Masaüstü 159 Mobil
2274 kez okundu.
19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrik, doğal gaz ve