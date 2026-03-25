    Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektriğe zam sinyali: Tarih vererek duyurdu

    Orta Doğu'da petrol ve doğal gaz sevkiyatında yaşanan sorunlar Türkiye'ye zam olarak yansıyacak. Enerji Bakanı Bayraktar, Nisan ayında faturalarda değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

    İran, ABD ve İsrail arasındaki savaş tüm dünyada petrol ve doğal gaz fiyatlarında sıçramaya yol açtı. İsrail'in İran’a saldırısının ardından dün İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı durduruldu. Hürmüz boğazının geçişindeki sorunlar ise tüm dünyada petrol fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

    Bu gelişmelerin ardından enerji sektöründe zam beklentisi oluştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada zam sinyali verdi.

    Nisan’da zam gelebilir

    Olası zamma ilişkin Bakan Bayraktar, "Gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğal gaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz" dedi.

    Tıpkı elektrikte olduğu gibi doğal gazda kademeli fatura sistemine geçilmesi planlanıyor. Tüketim miktarı yüksek olan abonelerin %10-15’ini kapsayacak şekilde, belirli kademenin üzerinde tüketimi olan aboneler devlet desteğinden çıkarılacak. Bakan Bayraktar, doğal gazda devlet desteğinde kademe sisteminin Nisan ayında başlayabileceğini duyurdu.

    Dakika 15:08'den itibaren:

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sustanon kullananların yorumları eat6 şanzıman nasıl neoplan hayvan citroen berlingo tavsiye eder misiniz apartman otopark anlaşmazlığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
