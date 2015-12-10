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Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın?

“Uluslararası Uzay İstasyonu neden Alçak Dünya Yörüngesi'nde konumlu?”. Quora’da bunun nedenin sorulması üzerine Nasa’da uçuş kontrolörü ve eğitmen olan Robert Frost ilgi çekici cevaplar verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,1b
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26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Popüler soru sorma ve cevaplama ağı Quora' da, Nasa' da görevli Robert Frost “Uluslararası Uzay İstasyonu neden Alçak Dünya Yörüngesi' nde konumlu?” sorusunu cevaplamaya en kısa ve her şeyi ifade eden kelimeyle başlıyor. Zorunluluktan.

Zorunluluk kısmını detaylandırdığı bölüm ise gerçekten bilgilendirici.  

Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın?

ISS’nin büyük bir kısmı uzay mekikleri (Space Shuttle) kullanılarak bir araya getirildi. Taşıdıkları yükler ağırdı. Örneğin U.S. Laboratuvarı 14,5 ton ağırlığında. Uzay mekiklerinin böyle bir yükü daha yüksek yörüngelere çıkarması hâlâ mümkün değil. Şu ana kadar en yüksek yörüngeye çıkan uzay mekiği yerden tam 620 km yükseğe ulaştı ve bu iş esnasında taşıdığı kargo Hubble Teleskobu idi. Yani hafif bir yüktü.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın?

Uzay istasyonunda kargo ulaşımı Soyuz uzay araçlarıyla sağlanıyor. Ayrıca istasyonda acil durumlarda kaçış modülü olarak kullanılmak üzere yine bir Soyuz hazır bekliyor. Soyuz uzay araçları 460 km yüksekliğe çıkabiliyor. Eğer istasyon bu mesafeden daha ileride olsa herhangi bir şey ulaştırmak veya geri dönüş mümkün olmayacak.

500 km yukarı çıkıldığında ise işer biraz daha değişiyor. Özellikle de Güney Atlantik üzerinde radyasyon seviyesi insanlara ve donanımlara zarar verecek boyutlara ulaşıyor.

Unutulmaması gereken diğer konunun para olduğunun da altı çiziliyor. Uzay programlarının oldukça masraflı araştırmalar olduğunu belirtiyor. Bu araştırmaların kamu oyu tarafından çok fazla desteklenmediğini dolayısıyla da politikacılar tarafından da çok desteklenmediğini belirtiyor. Yukarı çıkarken her kilometrenin para demek olduğunu ve bununda iyi kullanılması gerektiğini vurguluyor.

“Yapılan tasarımlarda neler yapabildiğimizden öte, bütçeyi aşmamak için neler eksiltebiliriz ona bakıyoruz” diyor. Quora’ da birçok defa neden şunu,bunu yapmıyoruz diye soruların olduğunu ve bunun yegane cevabının “ çünkü paramız yok” cümlesi olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın?
 
Tüm bunlar göz önüne alındığında zaten daha yükseğe ihtiyaç duyulmadığını ve araştırma amacı için 400 – 460 km yüksekliğin yeterli olduğunu da söylüyor. ISS’nin asıl amacının yer çekimsiz uzay ortamında laboratuvar çalışmaları yapmak olduğunu ifade ediyor. Alçak Dünya Yörüngesi’nin mürettebattaki biyolojik değişikliklerin gözlemlenmesi, laboratuvarda kristal büyütme ve plazma deneyleri gibi ulaşılması gerekli hedefler için uygun ortama yeterli olduğunu vurguluyor.
Görünen o ki insanlığın hayal gücü ve yapabilecekleri önünde en büyük engel maddiyat. Eğer bilim adamları kadar politikacılar ve halk da uzay konusuna odaklanırsa gezegenler arası yolculuk tahminlerden çok daha kısa bir sürede gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor.


https://www.quora.com/Why-is-the-ISS-in-such-a-low-orbit Yorum Yaz
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TIGERSHARK 3 yıl en beğenilen
Ruslar olmasa idi siz ne uzay istasyonu görürdünüz ne Pathfinder yapabilirdiniz. Bir aya gittiniz onuda kendi halkınıza inandıramadınız. (ben inanıyorum) Siz finansal destek sağlayın ruslar tasarlar hindular inşaa eder siz'de sonu belli olan dandik senaryolu (Interstellar hariç) filmleriniz ile havanızı atarsınız.
Ruslar olmasa idi siz ne uzay istasyonu görürdünüz ne Pathfinder yapabilirdiniz. Bir aya gittiniz onuda kendi halkınıza inandıramadınız. (ben inanıyorum) Siz f...
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TIGERSHARK 3 yıl halitozbasli
halitozbasli

TIGERSHARK

Ruslar olmasa idi siz ne uzay istasyonu görürdünüz ne Pathfinder yapabilirdiniz. Bir aya gittiniz onuda kendi halkınıza inandıramadınız. (ben inanıyorum) Siz finansal destek sağlayın ruslar tasarlar hindular inşaa eder sizde sonu belli olan dandik senaryolu (Interstellar hariç) flimleriniz ile havanızı atarsınız.


Biraz ağır olmamışmı ! ilk uzay labaratuvarınıda bunlar yaptı. Soyuz olmasada bu iş olurdu lakin rusların ekonomik darbogazı bu İSS işinin hızlanmasına çok büyük faydası oldu.

Niye ağır olsun ki
Bunu (adını hatırlayamadığım) ISS uzay istasyonu'nun inşaası hakkında yapılan bir belgeselde, projede çalışan amerikalı mühendis'de itiraf ediyordu yanlış hatırlamıyorsam mühendis (Iss inşaası sırasında rusların bilgi birikimi ve tecrübelerini öğrendiğimizde uzay istasyonu inşaası hakkında hiçbir şey bilmediğimizi öğrendik) benzeri bir itirafta bulunmuştu
Ayrıca Saylut 1 ile Ruslar insanlığın bu yönde ufkunu açmıştır Abd skylab ile aradığını bulsa idi skylab ların devamını getirirdi haksızmıyım
halitozbasliTIGERSHARKRuslar olmasa idi siz ne uzay istasyonu görürdünüz ne Pathfinder yapabilirdiniz. Bir ay...
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koçari 3 yıl yimmasabi
yimmasabi

Saçma ! Yeryüzünden uzaya doğru yükseldikçe yerçekimi azalır dolayısıyla daha uzağa taşımak için çok daha fazla yakıt gerekir mantığı yanlış, ion thruster gibi düşük itki kuvvetleri ile bile uzayda haraket edebilirsin. Bunun yeryüzünü izleme, dünyaya ya yakın olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence adam farklı yöne cekmiş milleti :)

kardeş ISS neden dönüyor hiç düşündün mü ? dönmeseydi yer yüzüne çakılırdı çünkü orda da yer çekimi var. sen o irtifadan dikey olarak zaten daha ileri gitmekte zorlanırsın. dolayısıyla yörüngedeki hızını arttırarak daha yüksek irtifaya erişebilirsin. bu arada uyzayda sürtünme çok az olduğundan roketler kullanılmaz.çünkü çok kuvetli oldukklarından mekikleri ya da istasyonu yörüngeden savurabilirler: bu yüzden bazı kimsasal tepkimeler ile hızlanırlar. bunlar da bir ağırlıktır sonucta.bu kimyasal tepkime için farklı masseler bir araya geliyor. irtifanın yükseklere çıkması için ya dünyada .ok daha hızlı bir şekilde ayrılman gerek ya da bu kimyasaldan aşır fazla olması gerk ki o da ağırlıktır. kolay değil o işler.uzayda sürtünme yok hadi üfleyerek aya gidelim diye olmuyor yani.
yimmasabiSaçma ! Yeryüzünden uzaya doğru yükseldikçe yerçekimi azalır dolayısıyla daha uzağa taşımak için çok daha fazla yakıt gerekir m...
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AMERICAN 3 yıl
Konuda AMERİKALI ya atar yapan Bakkal Necmi Amca nın sözlere bak hele

Amerika onu yapmış Rusya bunu yapmış e be adam sen kendi ulkene bak ülkene çapsız

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sniper23 3 yıl
yimmasabi
Saçma ! Yeryüzünden uzaya doğru yükseldikçe yerçekimi azalır dolayısıyla daha uzağa taşımak için çok daha fazla yakıt gerekir mantığı yanlış, ion thruster gibi düşük itki kuvvetleri ile bile uzayda haraket edebilirsin. Bunun yeryüzünü izleme, dünyaya ya yakın olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence adam farklı yöne cekmiş milleti :)

ION thruster ve Nuclear Thruster. Bunlar sadece derin uzayda kullanılıyor(Gezegenlerden uzakta) . Yeryüzünden yükseldikçe yer çekimi azalıyor ama adamlar yörünge kurmaya çalışıyor(Hızı genelde 8.000 Km/s yapmaya çalışıyorlar) yükselmeye değil o yüzden gene baya yakıt harcanıyor.
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Nikomer 3 yıl
yimmasabi

Saçma ! Yeryüzünden uzaya doğru yükseldikçe yerçekimi azalır dolayısıyla daha uzağa taşımak için çok daha fazla yakıt gerekir mantığı yanlış, ion thruster gibi düşük itki kuvvetleri ile bile uzayda haraket edebilirsin. Bunun yeryüzünü izleme, dünyaya ya yakın olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence adam farklı yöne cekmiş milleti :)


Düşük yakıt tüketen iticileri kullanmaya başlamadan önce o (solid boosters diye geçiyor galiba) roketlerle çok fazla yakıt harcayarak yörüngeye oturman gerekir. Kerbal Space oynadıktan sonra fikrin tamamen değişecektir.
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DH Misafiri 3 yıl
Haberde çok fazla yazım hatası var. İmla kuralından ziyade sanki bir yerden kopyala yapıştır yapılmış gibi. Haberi düzenleyelim lütfen.
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Patren 3 yıl
ayada yapsınlar bir tane
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Lotusx 3 yıl Patren
patren
ayada yapsınlar bir tane

Baksana parasızlıktan 460'ta bırakmışlar istasyonu. Ay'a kurmaya kalkarlarsa batarlar artık.(Tabi batan ülkeler mi olur politikacılar mı orasına siz karar verin artık.)
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feylosoft 3 yıl
Arkadaşlar elinizdeki eksik ve yetersiz bilgilerle bir fikre varmanız oldukça yanlış. Burda NASA ve Ruslardan bahsediyoruz. Elbet bir bildikleri vardır. Yükseldikçe işin zorlaşması başta mantığa ters gibi geliyor yukarılarda daha az yerçekimi etkisi için lakin o gemiyi tam olması gereken noktaya hava ve sürtünmenin olmadığı bir noktaya milim milimine getirmeleri gerekiyor demek ki orada ince hesaplamalar var.
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hksdejavu 3 yıl
Eskiden donanim haber de daha az yazim hatasi goruyordum. Edit islemi azalmis galiba.
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ylmzsngl 3 yıl
LORDTEK
Birçok kişi bilip bilmeden konuşmuş, tabi fikir beyanı serbest yapacak birşey yok :) 1. Uzay istasyonu Sovyetlerin Mir uzay istasyonu ile başladı. ISS kurulabilmesi için Sovyetlerin modül yaklaşımının ortaya çıkması gerekti. Amerikalılar tek büyük parçanın taşınmasına yoğunlaşmışken Sovyetler modüler eklenebilir yapılara yoğunlaştılar. Sonuçta Sovyetlerin yaklaşımı doğru idi ki ISSde de bu yapı kullanılmaktadır. 2. Almanlarn temel katkısının bu çalışmalarda kilit olduğu da gerçek, sorun yok. 3. @yimmasabi orada çekim azalıyor ama oraya çıkmak zaten meselenin kendisi. İyon motoru dediğin şeyi de oraya ayrıca götürmen gerekiyor ki kullanabilesin. Bu da dönüp dolaşıp ek maliyete geliyor. @aliofage ise @yimmasabinin yanlış yaklaşımına cevap verirken kendisi de yanılmış. Dünyada 100 ton olan şey 400 km uzaklıkta 95 ton meselesi değil buradaki. 3-4 tonluk haberleşme uydularını sadece ama sadece 200kmye taşıyabilmek için 750 tonluk yakıt-roket gerekirken 200kmden 36000 kmye giderken 2 ton yakıt kullanır. Sonuç olarak hedef yerçekimsiz ortamda laboratuvar kurmak olduğundan mühendislik de yapılacak işi en az maliyetle gerçekleştirmek olduğundan bu durum yeterli görülmüştür. 4. Merak ettiğiniz şey olursa sorun
haberin başlığını okuduğumda nedenini biliyordum...

Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı olmuş. Bu ve benzeri destekleyici bilgileri içeren, belgesel ya da tartışma programları varsa tavsiyeniz üzerine keyifle takip edebilirim.
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koçari 3 yıl ylmzsngl
ylmzsngl

LORDTEK

Birçok kişi bilip bilmeden konuşmuş, tabi fikir beyanı serbest yapacak birşey yok :) 1. Uzay istasyonu Sovyetlerin Mir uzay istasyonu ile başladı. ISS kurulabilmesi için Sovyetlerin modül yaklaşımının ortaya çıkması gerekti. Amerikalılar tek büyük parçanın taşınmasına yoğunlaşmışken Sovyetler modüler eklenebilir yapılara yoğunlaştılar. Sonuçta Sovyetlerin yaklaşımı doğru idi ki ISSde de bu yapı kullanılmaktadır. 2. Almanlarn temel katkısının bu çalışmalarda kilit olduğu da gerçek, sorun yok. 3. @yimmasabi orada çekim azalıyor ama oraya çıkmak zaten meselenin kendisi. İyon motoru dediğin şeyi de oraya ayrıca götürmen gerekiyor ki kullanabilesin. Bu da dönüp dolaşıp ek maliyete geliyor. @aliofage ise @yimmasabinin yanlış yaklaşımına cevap verirken kendisi de yanılmış. Dünyada 100 ton olan şey 400 km uzaklıkta 95 ton meselesi değil buradaki. 3-4 tonluk haberleşme uydularını sadece ama sadece 200kmye taşıyabilmek için 750 tonluk yakıt-roket gerekirken 200kmden 36000 kmye giderken 2 ton yakıt kullanır. Sonuç olarak hedef yerçekimsiz ortamda laboratuvar kurmak olduğundan mühendislik de yapılacak işi en az maliyetle gerçekleştirmek olduğundan bu durum yeterli görülmüştür. 4. Merak ettiğiniz şey olursa sorun
haberin başlığını okuduğumda nedenini biliyordum...


Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı olmuş. Bu ve benzeri destekleyici bilgileri içeren, belgesel ya da tartışma programları varsa tavsiyeniz üzerine keyifle takip edebilirim.

2 Yanıt Yanıtla
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LORDTEK 3 yıl
Birçok kişi bilip bilmeden konuşmuş, tabi fikir beyanı serbest yapacak birşey yok :)

1. Uzay istasyonu Sovyetlerin Mir uzay istasyonu ile başladı. ISS kurulabilmesi için Sovyetlerin "modül" yaklaşımının ortaya çıkması gerekti. Amerikalılar tek büyük parçanın taşınmasına yoğunlaşmışken Sovyetler modüler eklenebilir yapılara yoğunlaştılar. Sonuçta Sovyetlerin yaklaşımı doğru idi ki ISS'de de bu yapı kullanılmaktadır.

2. Alman'larn temel katkısının bu çalışmalarda kilit olduğu da gerçek, sorun yok.

3. @yimmasabi orada çekim azalıyor ama oraya çıkmak zaten meselenin kendisi. İyon motoru dediğin şeyi de oraya ayrıca götürmen gerekiyor ki kullanabilesin. Bu da dönüp dolaşıp ek maliyete geliyor. @aliofage ise @yimmasabi'nin yanlış yaklaşımına cevap verirken kendisi de yanılmış. Dünyada 100 ton olan şey 400 km uzaklıkta 95 ton meselesi değil buradaki. 3-4 tonluk haberleşme uydularını sadece ama sadece 200km'ye taşıyabilmek için 750 tonluk yakıt-roket gerekirken 200km'den 36000 km'ye giderken 2 ton yakıt kullanır. Sonuç olarak hedef yerçekimsiz ortamda laboratuvar kurmak olduğundan mühendislik de yapılacak işi en az maliyetle gerçekleştirmek olduğundan bu durum yeterli görülmüştür.

4. Merak ettiğiniz şey olursa sorun
haberin başlığını okuduğumda nedenini biliyordum...
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TIGERSHARK 3 yıl LORDTEK
LORDTEK

Birçok kişi bilip bilmeden konuşmuş, tabi fikir beyanı serbest yapacak birşey yok :)

1. Uzay istasyonu Sovyetlerin Mir uzay istasyonu ile başladı. ISS kurulabilmesi için Sovyetlerin "modül" yaklaşımının ortaya çıkması gerekti. Amerikalılar tek büyük parçanın taşınmasına yoğunlaşmışken Sovyetler modüler eklenebilir yapılara yoğunlaştılar. Sonuçta Sovyetlerin yaklaşımı doğru idi ki ISS'de de bu yapı kullanılmaktadır.


tr.wikipedia.org/...
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ÖzdalDoğru 3 yıl
TIGERSHARK
halitozbasli
TIGERSHARK Ruslar olmasa idi siz ne uzay istasyonu görürdünüz ne Pathfinder yapabilirdiniz. Bir aya gittiniz onuda kendi halkınıza inandıramadınız. (ben inanıyorum) Siz finansal destek sağlayın ruslar tasarlar hindular inşaa eder sizde sonu belli olan dandik senaryolu (Interstellar hariç) flimleriniz ile havanızı atarsınız.
Biraz ağır olmamışmı ! ilk uzay labaratuvarınıda bunlar yaptı. Soyuz olmasada bu iş olurdu lakin rusların ekonomik darbogazı bu İSS işinin hızlanmasına çok büyük faydası oldu.
Niye ağır olsun ki Bunu (adını hatırlayamadığım) ISS uzay istasyonunun inşaası hakkında yapılan bir belgeselde, projede çalışan amerikalı mühendisde itiraf ediyordu yanlış hatırlamıyorsam mühendis (Iss inşaası sırasında rusların bilgi birikimi ve tecrübelerini öğrendiğimizde uzay istasyonu inşaası hakkında hiçbir şey bilmediğimizi öğrendik) benzeri bir itirafta bulunmuştu Ayrıca Saylut 1 ile Ruslar insanlığın bu yönde ufkunu açmıştır Abd skylab ile aradığını bulsa idi skylab ların devamını getirirdi haksızmıyım

Bu konuda insanlığın ufkunu açan Nazi Almanyası idi. Amerika ve Rusya Hitler devrildiğinde Almanya'dan bir çok önemli bilgiyi çalmışlardır. Misal daha o dönem Almanlar ses hızında roket denemeleri, radara yakalanmayan uçak modelleri ile uğraşıyorlardı.
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