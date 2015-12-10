Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın?

Popüler soru sorma ve cevaplama ağı Quora' da, Nasa' da görevli Robert Frost “Uluslararası Uzay İstasyonu neden Alçak Dünya Yörüngesi' nde konumlu?” sorusunu cevaplamaya en kısa ve her şeyi ifade eden kelimeyle başlıyor. Zorunluluktan.
Zorunluluk kısmını detaylandırdığı bölüm ise gerçekten bilgilendirici.
ISS’nin büyük bir kısmı uzay mekikleri (Space Shuttle) kullanılarak bir araya getirildi. Taşıdıkları yükler ağırdı. Örneğin U.S. Laboratuvarı 14,5 ton ağırlığında. Uzay mekiklerinin böyle bir yükü daha yüksek yörüngelere çıkarması hâlâ mümkün değil. Şu ana kadar en yüksek yörüngeye çıkan uzay mekiği yerden tam 620 km yükseğe ulaştı ve bu iş esnasında taşıdığı kargo Hubble Teleskobu idi. Yani hafif bir yüktü.
Uzay istasyonunda kargo ulaşımı Soyuz uzay araçlarıyla sağlanıyor. Ayrıca istasyonda acil durumlarda kaçış modülü olarak kullanılmak üzere yine bir Soyuz hazır bekliyor. Soyuz uzay araçları 460 km yüksekliğe çıkabiliyor. Eğer istasyon bu mesafeden daha ileride olsa herhangi bir şey ulaştırmak veya geri dönüş mümkün olmayacak.
500 km yukarı çıkıldığında ise işer biraz daha değişiyor. Özellikle de Güney Atlantik üzerinde radyasyon seviyesi insanlara ve donanımlara zarar verecek boyutlara ulaşıyor.
Unutulmaması gereken diğer konunun para olduğunun da altı çiziliyor. Uzay programlarının oldukça masraflı araştırmalar olduğunu belirtiyor. Bu araştırmaların kamu oyu tarafından çok fazla desteklenmediğini dolayısıyla da politikacılar tarafından da çok desteklenmediğini belirtiyor. Yukarı çıkarken her kilometrenin para demek olduğunu ve bununda iyi kullanılması gerektiğini vurguluyor.
“Yapılan tasarımlarda neler yapabildiğimizden öte, bütçeyi aşmamak için neler eksiltebiliriz ona bakıyoruz” diyor. Quora’ da birçok defa neden şunu,bunu yapmıyoruz diye soruların olduğunu ve bunun yegane cevabının “ çünkü paramız yok” cümlesi olduğunu belirtiyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında zaten daha yükseğe ihtiyaç duyulmadığını ve araştırma amacı için 400 – 460 km yüksekliğin yeterli olduğunu da söylüyor. ISS’nin asıl amacının yer çekimsiz uzay ortamında laboratuvar çalışmaları yapmak olduğunu ifade ediyor. Alçak Dünya Yörüngesi’nin mürettebattaki biyolojik değişikliklerin gözlemlenmesi, laboratuvarda kristal büyütme ve plazma deneyleri gibi ulaşılması gerekli hedefler için uygun ortama yeterli olduğunu vurguluyor.
Görünen o ki insanlığın hayal gücü ve yapabilecekleri önünde en büyük engel maddiyat. Eğer bilim adamları kadar politikacılar ve halk da uzay konusuna odaklanırsa gezegenler arası yolculuk tahminlerden çok daha kısa bir sürede gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor.
Niye ağır olsun ki
Bunu (adını hatırlayamadığım) ISS uzay istasyonu'nun inşaası hakkında yapılan bir belgeselde, projede çalışan amerikalı mühendis'de itiraf ediyordu yanlış hatırlamıyorsam mühendis (Iss inşaası sırasında rusların bilgi birikimi ve tecrübelerini öğrendiğimizde uzay istasyonu inşaası hakkında hiçbir şey bilmediğimizi öğrendik) benzeri bir itirafta bulunmuştu
Ayrıca Saylut 1 ile Ruslar insanlığın bu yönde ufkunu açmıştır Abd skylab ile aradığını bulsa idi skylab ların devamını getirirdi haksızmıyım
kardeş ISS neden dönüyor hiç düşündün mü ? dönmeseydi yer yüzüne çakılırdı çünkü orda da yer çekimi var. sen o irtifadan dikey olarak zaten daha ileri gitmekte zorlanırsın. dolayısıyla yörüngedeki hızını arttırarak daha yüksek irtifaya erişebilirsin. bu arada uyzayda sürtünme çok az olduğundan roketler kullanılmaz.çünkü çok kuvetli oldukklarından mekikleri ya da istasyonu yörüngeden savurabilirler: bu yüzden bazı kimsasal tepkimeler ile hızlanırlar. bunlar da bir ağırlıktır sonucta.bu kimyasal tepkime için farklı masseler bir araya geliyor. irtifanın yükseklere çıkması için ya dünyada .ok daha hızlı bir şekilde ayrılman gerek ya da bu kimyasaldan aşır fazla olması gerk ki o da ağırlıktır. kolay değil o işler.uzayda sürtünme yok hadi üfleyerek aya gidelim diye olmuyor yani.