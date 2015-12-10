Uluslararası Uzay İstasyonu neden Dünya'ya bu kadar yakın?

Popüler soru sorma ve cevaplama ağı Quora' da, Nasa' da görevli Robert Frost “Uluslararası Uzay İstasyonu neden Alçak Dünya Yörüngesi' nde konumlu?” sorusunu cevaplamaya en kısa ve her şeyi ifade eden kelimeyle başlıyor. Zorunluluktan.

Zorunluluk kısmını detaylandırdığı bölüm ise gerçekten bilgilendirici.

ISS’nin büyük bir kısmı uzay mekikleri (Space Shuttle) kullanılarak bir araya getirildi. Taşıdıkları yükler ağırdı. Örneğin U.S. Laboratuvarı 14,5 ton ağırlığında. Uzay mekiklerinin böyle bir yükü daha yüksek yörüngelere çıkarması hâlâ mümkün değil. Şu ana kadar en yüksek yörüngeye çıkan uzay mekiği yerden tam 620 km yükseğe ulaştı ve bu iş esnasında taşıdığı kargo Hubble Teleskobu idi. Yani hafif bir yüktü.

Uzay istasyonunda kargo ulaşımı Soyuz uzay araçlarıyla sağlanıyor. Ayrıca istasyonda acil durumlarda kaçış modülü olarak kullanılmak üzere yine bir Soyuz hazır bekliyor. Soyuz uzay araçları 460 km yüksekliğe çıkabiliyor. Eğer istasyon bu mesafeden daha ileride olsa herhangi bir şey ulaştırmak veya geri dönüş mümkün olmayacak.

500 km yukarı çıkıldığında ise işer biraz daha değişiyor. Özellikle de Güney Atlantik üzerinde radyasyon seviyesi insanlara ve donanımlara zarar verecek boyutlara ulaşıyor.

Unutulmaması gereken diğer konunun para olduğunun da altı çiziliyor. Uzay programlarının oldukça masraflı araştırmalar olduğunu belirtiyor. Bu araştırmaların kamu oyu tarafından çok fazla desteklenmediğini dolayısıyla da politikacılar tarafından da çok desteklenmediğini belirtiyor. Yukarı çıkarken her kilometrenin para demek olduğunu ve bununda iyi kullanılması gerektiğini vurguluyor.

“Yapılan tasarımlarda neler yapabildiğimizden öte, bütçeyi aşmamak için neler eksiltebiliriz ona bakıyoruz” diyor. Quora’ da birçok defa neden şunu,bunu yapmıyoruz diye soruların olduğunu ve bunun yegane cevabının “ çünkü paramız yok” cümlesi olduğunu belirtiyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında zaten daha yükseğe ihtiyaç duyulmadığını ve araştırma amacı için 400 – 460 km yüksekliğin yeterli olduğunu da söylüyor. ISS’nin asıl amacının yer çekimsiz uzay ortamında laboratuvar çalışmaları yapmak olduğunu ifade ediyor. Alçak Dünya Yörüngesi’nin mürettebattaki biyolojik değişikliklerin gözlemlenmesi, laboratuvarda kristal büyütme ve plazma deneyleri gibi ulaşılması gerekli hedefler için uygun ortama yeterli olduğunu vurguluyor. Görünen o ki insanlığın hayal gücü ve yapabilecekleri önünde en büyük engel maddiyat. Eğer bilim adamları kadar politikacılar ve halk da uzay konusuna odaklanırsa gezegenler arası yolculuk tahminlerden çok daha kısa bir sürede gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor.

https://www.quora.com/Why-is-the-ISS-in-such-a-low-orbit