Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı

Firmadan yapılan açıklamaya göre Marriot’a yapılan saldırı sonucunda hackerlar, Starwood grubu çatısı altında bulunan otellerin veritabanına sızdı. 2014 yılının başından 10 Eylül 2018’e kadar Starwood otellerinde konaklamış müşterilerin isim, adres, pasaport numarası, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerine erişti. Müşterilerin kredi kartı bilgileri de şifreli olarak hackerların elinde. Üstelik firmanın ifadesine göre hackerlar, şifreyi kırabilecek yetkinlikte olabilir.
Marrriot, siber saldırı hakkında misafirleri bilgilendirmek için bir web sayfası hazırladı. Merak edilen pek çok sorunun cevabına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de Marriot çatısı alında faaliyet gösteren oteller:
Sheraton Grand Adana
JW Marriot Hotel Ankara
Lugal a Luxury Collection Hotel Ankara
Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Delta Hotels Bodrum
The Bodrum Edition
Caressa a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum
Aloft Bursa Hotel
Sheraton Bursa Hotel
AC Hotel Istanbul Maçka
Sofa Hotel İstanbul
Coutyard İstanbul International Airport
İstanbul Marriot Hotel Asia
İstanbul Marriot Hotel Şişli
Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
Renaissance Polat İstanbul Hotel
The Ritz-Carlton İstanbul
Gezi Hotel Boshphorus
The House Hotel Bomonti
Four Points by Sheraton İstanbul Batışehir
Four Points by Sheraton İstanbul Dudullu
La Meridien İstanbul Etiler
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir
Sheraton İstanbul Ataköy
The St.Regis İstanbul
W İstanbul
Renaissance İzmir Hotel
Four Points by Sheraton İzmir
Sheraton Çeşme Hotel
Sheraton Grand Samsun Hotel
http://news.marriott.com/2018/11/marriott-announces-starwood-guest-reservation-database-security-incident/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle