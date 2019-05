Uluslararası otel zinciri Marriott, 500 milyon müşterinin kişisel bilgileri çaldırdı

Tam Boyutta Gör

ABD merkezli uluslararası otel zinciri Marriot, 500 milyon müşterinin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu. Marriot’un bünyesinde bulunan Starwood otellerinde konaklamış kişilerin bilgileri, hackerların kurbanı oldu. Türkiye’de Starwood bünyesinde hizmet veren 30 adet otel bulunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Marriot’a yapılan saldırı sonucunda hackerlar, Starwood grubu çatısı altında bulunan otellerin veritabanına sızdı. 2014 yılının başından 10 Eylül 2018’e kadar Starwood otellerinde konaklamış müşterilerin isim, adres, pasaport numarası, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerine erişti. Müşterilerin kredi kartı bilgileri de şifreli olarak hackerların elinde. Üstelik firmanın ifadesine göre hackerlar, şifreyi kırabilecek yetkinlikte olabilir.

Marrriot, siber saldırı hakkında misafirleri bilgilendirmek için bir web sayfası hazırladı. Merak edilen pek çok sorunun cevabına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Marriot çatısı alında faaliyet gösteren oteller:

Sheraton Grand Adana

JW Marriot Hotel Ankara

Lugal a Luxury Collection Hotel Ankara

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

Delta Hotels Bodrum

The Bodrum Edition

Caressa a Luxury Collection Resort&SPA Bodrum

Aloft Bursa Hotel

Sheraton Bursa Hotel

AC Hotel Istanbul Maçka

Sofa Hotel İstanbul

Coutyard İstanbul International Airport

İstanbul Marriot Hotel Asia

İstanbul Marriot Hotel Şişli

Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel

Renaissance Polat İstanbul Hotel

The Ritz-Carlton İstanbul

Gezi Hotel Boshphorus

The House Hotel Bomonti

Four Points by Sheraton İstanbul Batışehir

Four Points by Sheraton İstanbul Dudullu

La Meridien İstanbul Etiler

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir

Sheraton İstanbul Ataköy

The St.Regis İstanbul

W İstanbul

Renaissance İzmir Hotel

Four Points by Sheraton İzmir

Sheraton Çeşme Hotel

Sheraton Grand Samsun Hotel

http://news.marriott.com/2018/11/marriott-announces-starwood-guest-reservation-database-security-incident/